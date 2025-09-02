Coregraful spaniol Samuel Retortillo caută participanți pentru un Recensământ Poetic la BUK-REȘTI

Dansator și coregraf cu o carieră internațională de peste 30 de ani, spaniolul Samuel Retortillo organizează la București, între 18 și 28 septembrie, un atelier de mișcare menit să deseneze o hartă afectivă a orașului. Dacă un recensământ guvernamental oferă informații cantitative despre o societate, Recensământul Poetic propus de Retortillo generează secvențe în mișcare, explorând patrimoniul imaterial al participanților. Denumit BUK-REȘTI, programul este dedicat dansatorilor profesioniști, dar și oricărei persoane pasionate de mișcare și de oraș, și se va încheia cu o prezentare publică în spațiul /SAC Malmaison.

Astfel, timp de zece zile, Samuel Retortillo invită participanții să fie activi și să exploreze împreună corpul ca un nod viu de conexiuni între mișcare, scriere, discurs, mediile audio-video și artele vizuale. Acest atelier este un proces participativ, care își propune să cartografieze o imagine afectivă, calitativă și diversă a societății bucureștene contemporane. Cei interesați sunt rugați să completeze un formular online .

Retortillo a mai fost în România anul trecut, invitat de Bucharest International Dance Film Festival.

„Întoarcerea la București este împlinirea unei dorințe. Anul trecut, când am participat la BIDFF, m-am îndrăgostit de oameni și de oraș și am vrut să lansez Recensământul Poetic aici. Cred că această întâlnire va dezvălui o altă fațetă a Bucureștiului, una foarte umană și poetică. Vă invit să veniți cu mintea deschisă, să fiți pregătiți să vă mișcați, să desenați, să fotografiați și, mai ales, să împărtășiți povești despre orașul în care locuiți în prezent.”

Coregraful a organizat ateliere similare în Spania, Argentina, Chile, Bolivia și Ecuador.

Samuel Retortillo a dansat cu numeroase companii de renume din Europa, în repertoriul clasic și contemporan, și a colaborat cu unii dintre cei mai importanți coregrafi din ultimii 30 de ani, dansând în peste 100 de spectacole. A coregrafiat 8 spectacole, inclusiv spectacolul care comemorează 50 de ani de la înființarea Companiei Naționale de Dans din Ecuador. A creat, de asemenea, filme de dans și videoclipuri muzicale. Deține o diplomă în studii de dans de la Școala Națională de Dans din Marsilia și o diplomă de masterat de la Muzeul Reina Sofia din Madrid și Universitatea din Castilla-La Mancha.

Mai multe detalii despre BUK-REȘTI – https://www.facebook.com/tangajcollective

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro