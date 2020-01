Cine este cea mai urmărită persoană de pe Instagram

Fie că vorbim de actori, cântăreți, celebrități, influenceri sau sportivi, fiecare dintre ei are un cont de Instagram prin care încearcă să ajungă cât mai aproape de comunitatea pe care și-a format-o. Însă, unii dintre ei reușesc să aibă un număr impresionant de urmăritori, așa cum este și cazul lui Cristiano Ronaldo, care a devenit prima persoană care a ajuns la 200 de milioane de urmăritori pe Instagram.

Știm că poate părea greu de necrezut, însă chiar așa este. În vârstă de 34 de ani, Cristiano Ronaldo se bucură în prezent de o comunitate extrem de mare pe contul său de Instagram. În plus, el le-a mulțumit și fanilor pentru că au făcut posibil acest lucru prin intermediul unui colaj cu unele dintre cele mai importante momente din viața lui. „Wow, 200 de milioane!!! Mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru că ați fost alături de mine în fiecare zi”, a scris Cristiano Ronaldo.

El postează destul de des imagini cu partenera sa, Georgia Rodríguez, și cei patru copii, Alana Martina, Eva Maria, Cristiano Ronaldo jr și Mateo Ronaldo, dar și din timpul meciurilor pe care le are. Cristiano Ronaldo a reușit să o depășească pe Ariana Grande, care are 173 de milioane, pe Dwayne „The Rock” Johnson, care are 170 de urmăritori, dar și pe Kylie Jenner și Kim Kardashian.

Potrivit Forbes, Ronaldo primește 47,8 milioane de dolari pe an în urma postărilor sale plătite pe Instagram, fiind o sumă mai mare decât salariul pe care îl are la clubul de fotbal Juventus, de aproximativ 34 de milioane de dolari. El este și cel mai urmărit sportiv de pe Instagram, urmat de Lionel Andrés Messi și Neymar.

Cristiano Ronaldo a fost desemnat de cinci ori cel mai bun jucător din lume și a devenit și mai cunoscut atunci când s-a alăturat echipei Manchester United de la Sporting Lisabona în 2003, la vârsta de 18 ani. De asemenea, el este și principalul golgheter al Portugaliei, având 99 de goluri în 164 de meciuri pentru țara sa.

Iată care sunt cele mai urmărite celebrități de pe Instagram:

1. Cristiano Ronaldo (@cristiano) – 200 de milioane de urmăritori

2. Ariana Grande (@arianagrande) – 173 de milioane de urmăritori

3. Dwayne Johnson (@therock) – 170 de milioane de urmăritori

5. Selena Gomez (@selenagomez) – 167 de milioane de urmăritori

6. Kylie Jenner (@kyliejenner) – 159 de milioane de urmăritori

7. Kim Kardashian (@kimkardashian) – 158 de milioane de urmăritori

8. Lionel Messi (@leomessi) – 141 de milioane de urmăritori

9. Beyoncé (@beyonce) – 139 de milioane de urmăritori

10. Neymar (@neymarjr) – 132 de milioane de urmăritori

