Alătură-te campaniei „Cântec de leagăn pentru Polizu”

Organizaţia Salvaţi Copiii România a demarat lucrările de renovare și dotare a Maternității Polizu din București, unul dintre cele mai complexe proiecte de susținere a sistemului medical din România. Astfel, vor fi modernizate și dotate cu aparatură medicală performantă Secția de Terapie Intensivă, Blocul Operator, Secția Obstetrică Ginecologie 4 și Secția Neonatologie, costurile totale ridicându-se la peste 3.000.000 de Euro. Ultimele modificări de renovare în Blocul Operator și Secția ATI fiind realizate în urmă cu 40 de ani, este nevoie să fie refăcute toate circuitele și modernizate spațiile, astfel încât să ofere siguranță pacientelor.

Campania de strângere de fonduri „Cântec de leagăn pentru Polizu” este semnată de The Drop și aduce sub aceeași misiune 18 dintre cei mai cunoscuți artiști din România (Adi Istrate, Alessandra, Alina Eremia, AMI, Andrei Banuta, Bianca Dragomir, Dayana, Florian Rus, Holy Molly, Iraida, Liviu Teodorescu, Mira, Nicole Cherry, Olivia Addams, Randi, Roxen, Theo Rose și Yuka; cu Alex Cotoi ca producător), din cadrul Global Records, pe o piesă care îndeamnă la empatie, grijă și multă susținere.

„E greu să îți imaginezi prin ce trec femeile și mamele care ajung în Maternitatea Polizu. Absolut toate au nevoie, pe lângă implicarea de excepție a medicilor de astăzi, și de un spital care să le asigure un mediu sigur și curat pentru ele și copiii lor. Știm clar că vocea și cântecul de leagăn al mamei îi ajută pe cei mici să se simtă mai bine. Singurul sunet care poate pune pe picioare o întreagă maternitate, în schimb, este cel al donațiilor fiecăruia dintre noi. Am luat sunetele din universul unei donații (tastele, ping-ul de SMS, swoosh-ul de mesaj trimis etc), le-am samplat și transformat în instrumentalul-erou al Cântecului de leagăn pentru Polizu, care poate fi auzit atât în spotul de campanie, cât și pe piesa Să fim supereroi', compusă și promovată de 18 dintre cei mai apreciați artiști Global Records.”, Flavia Ionescu, Head of Business The Drop & Mihai Țițirig, Creative Director, The Drop.

Anual, medicii efectuează aproximativ 3.200 de intervenții în Blocul Operator, dintre care peste 1.200 sunt intervenții majore, cu un grad ridicat de complexitate. În Secția de Terapie Intensivă și Blocul Operator ajung anual aproximativ 5.000 de paciente pentru intervenții chirurgicale complexe, de la sarcinile cu risc crescut până la patologii din sfera oncologică.

Pe parcursul anului 2023, la Maternitatea Polizu au venit pe lume 321 de copii prematuri, 5,3% dintre ei la limita viabilității, iar cel mai mic prematur care a supraviețuit a avut la naștere 540 grame.

Doar la maternitatea Polizu, în 2023, au născut 162 de mame minore, cu vârste între 12 și 17 ani, sarcinile la vârste fragede având risc de preeclampsie, restricție de creștere intrauterină și suferință fetală. Dintre cele 162 de gravide minore, una avea doar 12 ani, nouă dintre ele 13 ani, 18 dintre ele 14 ani, 30 dintre ele 15 ani, 49 aveau 16 ani și 55 aveau vârsta de 17 ani.

„Modernizarea secțiilor, progresele tehnologice care implică echipamente performante și proceduri delicate, salvatoare de viaţă, dublate de profesionalismul echipei medicale pasionate și dedicate, sunt vitale pentru micuţii pacienţi și pentru pacientele noastre. Schimbarea mediului și oferirea unui spațiu mai prietenos și completarea echipamentelor deja existente vor susține misiunea noastră de a fi aproape de marii și micii pacienți!”, spune managerul spitalului Conf. Dr. Toader Daniela Oana.

Pentru că în maternitatea Polizu există cea mai mare secție de terapie neonatală pentru prematuri din țară, aici vin să fie tratate mamele cu patologii diverse din toată țara care aduc pe lume copii prematuri, precum și gravidele cu sarcini cu risc (preeclampsii, sindrom HELLP, placenta praevia etc.).

„Programul de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală este unul prioritar pentru Salvați Copiii. Am făcut muncă de pionierat în domeniu și, după 14 ani, programul a devenit unul amplu, atât în comunitățile vulnerabile, cât și în ceea ce privește întărirea capacității spitalelor în salvarea și îngrijirea nou-născuților. Avem în medici cei mai buni parteneri și astfel reușim să sprijinim concret sistemul medical cu ceea ce este necesar, dar eforturile trebuie consolidate cu politici de sănătate coerente și care să corecteze disparitățile”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Organizația Salvați Copiii.

Alătură-te campaniei Cântec de leagăn pentru Polizu printr-o donație de 2 euro lunar, la 8844, cu textul SALVEZ și află mai multe AICI.

