9 motive pentru care ar trebui să-i acorzi spațiu partenerului tău

Odată cu tehnologia și implicit social media, avem tendința de a ne comunica problemele doar în mediul virtual, uitând de faptul că adevărata interacțiune este în mediul offline. Probabil că partenerul tău va crede că îți dorești să pui punct relației, dar într-o relație este chiar sănătos ca ambii parteneri să își acorde spațiu.

Dar cum reușești să-i acorzi spațiu și cand știi că trebuie să faci asta? Ei bine, trebuie să te simți pregătită și să îi spui partenerului tău faptul că îți dorești spațiu. Uneori ne dorim să fim departe de partener doar pentru că nu știm cum să gestionăm o problemă. Poate fi un lucru benefic pentru amândoi, dar mai ales pentru relația voastră. Nu spunem să ieși complet din viața lui și să nu mai comunicați, însă câteva zile departe unul de celălalt vă vor intensifica sentimentele pe care le aveți.

Iată care sunt semnele care îți vor arăta că este timpul să-i acorzi spațiu partenerului tău:

1. Iubitul tău este mai mereu irascibil

Într-o relație, atunci când unul dintre parteneri devine irascibil înseamnă că are nevoie de ceva, iar acel ceva este spațiu. Atunci este momentul ideal ca fiecare partener să se ocupe de planurile sale și de ceea ce îi face plăcere. Important este ca partenerul să nu creadă că vrei să vă despărțiți sau că nu mai ai deloc sentimente pentru el.

2. Vă certați fără motiv

Atunci când vă certați fără a avea motivele și argumentele necesare pentru a susține o ceartă, este clar că amândoi aveți nevoie de o pauză. De cele mai multe ori, cuplurile încep să se certe în momentul în care acumulează destul de multe lucruri nespuse și care nu și-au găsit o rezolvare la timp. Într-o relație, comunicarea este extrem de importantă și calea prin care vă puteți reface conexiunea de la început.

3. Nu este de acord cu nimic din ceea ce zici

Doar pentru că ești într-o relație, asta nu înseamnă că trebuie să nu mai faci lucrurile care îți plac. De cele mai multe, se întâmplă ca unul dintre parteneri sau chiar ambii să ajungă să se schimbe pe parcursul relației, lucru care nu este deloc în regulă. Această schimbare intervine în momentul în care ne dorim să fim pe placul partenerului, însă, chiar și în acest caz, el trebuie să ne iubească așa cum suntem. Este esențial pentru ambii parteneri să se încurajeze să iasă și cu prietenii, să socializeze și să facă ceea ce își doresc.

4. Este mult mai stresat

Fie că partenerul tău este stresat din cauza job-ului, banilor sau sunt alți factori pentru care este așa, el are nevoie de sprijinul tău și, de ce nu, să-i acorzi spațiul de care are nevoie. Nu este cazul să-i intensifici starea pe care o are și să acumuleze și mai mult stres. Este normal să îl ajuți și să îți dorești să își rezolve toate problemele, însă, așa cum o vorbă spune că timpul le rezolvă pe toate, același lucru se întâmplă și într-o relație.

5. Partenerul tău este dependent de tine

Poate fi ușor neobișnuit, însă dacă partenerul tău pare să fie dependent de tine înseamnă că are nevoie de spațiu. Dacă are nevoie mereu de acordul tău și te verifică în mod constant, este clar că trebuie să te îndepărtezi de el pentru o perioadă. El are nevoie de timp pentru a redeveni persoana care a fost înainte de a începe o relație cu tine. Din moment ce nu poate face acest lucru alături de tine, el are nevoie de spațiu, fie că nu realizează pe moment că va fi în beneficiul său.

6. Este iritat de prezența ta

Un alt semn care te-ar putea pune pe gânduri este faptul că el nu se mai simte bine în preajma ta. Știm că este greu ca flacăra dintre voi să fie mereu aprinsă, dar o pauză poate fi răspunsul la această problemă. Motivul pentru care el este așa este chiar faptul că nu are timpul necesar pentru a se gândi la el și pentru a-și rezolva anumite conflicte interioare.

7. Nu mai aveți conexiunea de la început

De cele mai multe ori, motivele pentru care conexiunea dintre oameni nu mai este atât de puternică sunt reprezentate de stres, depresie, anxietate și distanță. Atunci când simți că relația dintre voi s-a răcit, primul impuls pe care îl ai este să vă despărțiți, însă nu ar trebuie să te gândești atât de departe. Important este să anticipezi nevoia de spațiu de care partenerul tău, implicit și tu aveți nevoie.

8. El spune că e doar o fază

Chiar dacă vine din partea lui această dorință, nu ar trebui să te supere. Faptul că recunoaște că are nevoie de spațiu și simte acest lucru ar trebui să te convingă de faptul că te iubește și își dorește tot ceea ce este mai bun pentru relația voastră. Este chiar un lucru matur din partea lui și nu ar trebui decât să te bucure. Pe lângă asta, ești sigură că nu a intervenit altcineva între voi și nici nu există alt motiv pentru care își dorește o pauză.

9. Nu este deschis să discute despre nevoile sale

Uneori nu știm ceea ce ne dorim și ce este bine pentru noi. Din acest motiv, experimentăm, facem greșeli și o luăm de la capăt. Important este să ne menținem mintea deschisă către a primi ajutor atunci când avem nevoie și să avem tăria de a-l primi. Într-o relație este important să comunici și să spui atunci când ai o problemă, iar dacă partenerul tău nu este deschis să o facă, fă tu primul pas și îndeamnă-l către a spune ceea ce simte.

Text: Iulia Braslasu

Foto: PR

