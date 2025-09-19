Pe 20 și pe 21 septembrie 2025, Piața Constituției devine locul unde arta digitală, muzica, supermașinile și comunitățile se întâlnesc. Ediția aniversară iMapp Bucharest – 10 ani reunește doi parteneri privați de referință: legendarul raliu internațional Gumball 3000 și Food Truck Festival – eveniment-reper în România dedicat gastronomiei urbane. Împreună, acestea întregesc o celebrare a creativității și a experienței colective, într-un weekend memorabil pentru bucureșteni și turiști.

10 ani de iMapp Bucharest



iMapp Bucharest a fost un proiect de pionierat, născut din dorința artiștilor români și internaționali de a explora arta New Media și de a crea pe cea mai mare suprafață de proiecție din lume – fațada de 23.000 mp a Palatului Parlamentului. În cei 10 ani de existență, evenimentul a transformat orașul într-un centru al inovației prin artă, oferind spectatorilor experiențe vizuale unice, trăite împreună în spațiul public. Pe parcursul anilor, acest concurs internațional a devenit o Ligă a Câștigătorilor, reunind anual la București artiștii premiați la cele mai importante festivaluri ale luminii din întreaga lume.

Anul acesta, iMapp Bucharest #10 marchează un moment special: un deceniu în care Bucureștiul s-a impus ca un pol global al artei New Media. Zece ani de inovație, colaborări internaționale și momente memorabile, prin care a devenit o capitală a creativității și a luminii. 10 ediții de artă trăită împreună, 1 oraș, milioane de bucureșteni și turiști care au fost parte din spectacol.

Tema de anul acesta – ART IS ALL AROUND – celebrează omniprezența artei în viața noastră: de la arhitectura orașului, la farmecul proiecțiilor, de la pixeli la emoții. Artiștii vor transforma fațada clădirii Parlamentului într-o experiență vizuală captivantă de forme, culori și texturi, extrase din viața de zi cu zi, amintindu-ne că arta nu este rezervată doar muzeelor – ea trăiește în spațiile publice, în comunități, în arhitectură, în agitația urbană și în expresia umană.

Sâmbătă, 20 septembrie, în intervalul orar 16:00 – 23:00: iMapp Bucharest îi prezintă publicului pe cei mai buni artiști din domeniu, câștigători ai celor 7 festivaluri partenere: Chongqing International Light Art Festival din CHINA, Genius Loci Weimar Festival din GERMANIA, Jakarta Light Festival din INDONEZIA, Luma Projection Arts Festival din SUA, 1minute Projection Mapping Competition din JAPONIA, Video Mapping Festival din FRANȚA, Zsolnay Light Festival din UNGARIA.

Aceștia vor concura pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2025. La finalul serii, un juriu format din experți internaționali va desemna Marele Câștigător al ediției 2025, acordând Premiul Juriului, iar publicul este invitat să fie parte din competiție, votând lucrarea preferată din concurs, printr-un SMS cu tarif normal la un număr disponibil în seara evenimentului, mecanism care va decide câștigătorul Premiului Publicului.

iMapp Bucharest își reafirmă și în acest an angajamentul față de promovarea artei și a educației culturale. Astfel, în cadrul acestei ediții, organizatorii și partenerii vor onora doi artiști români din patrimoniul cultural mondial, George Enescu și Constantin Brâncuși, prin două lucrări de video mapping realizate de Carmen Lidia Vidu și Mindscape Studio. CREART și ARTEXIM vor prezenta un moment special, conceput pe un fragment din Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu, interpretată de Orchestra Națională a Franței, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, marcând încheierea Festivalului Internațional George Enescu 2025. Institutul Cultural Român lansează la iMapp Bucharest o lucrare de video mapping care anunță deschiderea expoziției „BRÂNCUȘI – The Birth of Modern Sculpture”, ce poate fi vizitată până în ianuarie 2026 la Hart Museum Amsterdam, grație colaborării cu Centre Pompidou Paris, custodele celei mai mari și reprezentative colecții Constantin Brâncuși.

La eveniment, DJ îndrăgiți vor transforma energia în muzică și muzica în atmosferă: DJ Varer și DJ Christian Thomson vor deschide seara cu un set care îmbină melodic techno și afro-house cu arta vizuală, iar Adrian Șaguna și Arias vor continua programul muzical cu un set electrizant back-to-back, avându-l invitat special pe toboșarul Emil Vergo.

DJ-ul belgian HVMZA, care redefinește granițele muzicii house prin stilul său unic, vine la iMapp Bucharest, unde aduce un univers muzical eclectic. Îmbinând influențe Afro, Latin și Organic House cu vibrații orientale, folclor latino-american și ritmuri africane tradiționale, HVMZA va crea un show memorabil, plin de energie și de profunzime narativă.

Un moment cu adevărat special la ediția aniversară iMapp Bucharest va fi colaborarea dintre HVMZA și maestrul Gheorghe Zamfir – cel mai important virtuoz al naiului din toate timpurile, acompaniați de Orchestra Metropolitană București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. Această fuziune între muzica electronică și sunetul inconfundabil al naiului va crea o experiență sonoră unică, publicul fiind martorul unui moment muzical fără precedent, o declarație artistică despre puterea muzicii de a uni culturi și generații.

iMapp Bucharest x Gumball 3000 – cai putere, adrenalină și supermașini

Duminică, 21 septembrie 2025, în intervalul orar 12:00 – 23:00: publicul este așteptat în Piața Constituției la celebrul raliu internațional Gumball 3000, care a ales să integreze acest pit stop în traseul său datorită reputației globale a iMapp Bucharest, printr-o propunere de parteneriat inițiată de organizatori la finalul anului 2024. După ce în 2016 raliul Dublin-București s-a încheiat în fața Palatului Parlamentului, Gumball 3000 revine acum mai spectaculos ca niciodată.

Peste 100 de mașini vor lua parte la această aventură, conduse de celebrități, influenceri, staruri din sport, legende ale muzicii, gameri, YouTuberi și lideri din business, din peste 40 de țări. Vehiculele variază de la clasice personalizate până la cele mai noi și impresionante hypercars.

Atmosfera va fi completată de ritmurile electrizante ale DJ-ilor de renume internațional oferiți de Gumball pentru publicul iMapp Bucharest, care vor pune orașul în mișcare, într-unul dintre cele mai mari evenimente din istoria acestui raliu. Programul serii include: senzația afrobeats Adekunle Gold, rapperița americană EVE, laureată Grammy și DJ-ul olandez Afrojack – un icon global al muzicii electronice. Spectacolul se încheie cu un set special back-to-back susținut de Afrojack și superstarul Sidemen, Vikkstar!

Gumball 3000 celebrează cea de-a 26-a ediție anuală a raliului cu o rută spectaculoasă de la Istanbul la Ibiza. Superstaruri internaționale și supermașini se reunesc din nou pentru a participa la un road trip de neuitat de 4.828 km, desfășurat pe parcursul a doar 7 zile, în orașe emblematice. Raliul pornește din Istanbul și se încheie în Ibiza, traversând peste 8 țări și aducând în fiecare oraș de pe traseu un adevărat festival al mașinilor și al muzicii.

Din București, raliul își va continua traseul, trecând prin Belgrad, Florența, Nisa (unde va avea loc Gumball 3000 Foundation Charity Gala – fondurile strânse susținând diverse programe pentru tineret la nivel mondial), Valencia și Ibiza.

Food Truck Festival – caravana dedicată street-foodului care a cucerit zeci de orașe din România, ajunge acum în București și se alătură iMapp Bucharest, în Piața Constituției, în cele două zile, cu arome și preparate din cele mai diverse bucătării internaționale și cu DJ locali care vor întreține atmosfera, prin mixuri antrenante, odată cu deschiderea porților.

Intrarea la toate evenimentele din weekendul 20-21 septembrie 2025 este liberă.

