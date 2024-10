10 actrițe care au apelat la garderoba personală pentru rolurile lor din filme și seriale

Fie că a fost vorba de un mic, dar prețios accesoriu, sau de mai multe ținute, actrițele acestea și-au pus la dispoziție garderoba în vederea alcătuirii look-urilor lor din filme sau seriale.

1. Grace Kelly

Pentru Grace Kelly, filmul High Society regizat de Charles Walters a avut o semnificație specială. În cadrul peliculei, actrița a purtat inelul ei real de logodnă pe care l-a primit de la Prințul Rainier al III-lea de Monaco, nunta lor având loc la scurt timp după terminarea filmărilor.

2. Lady Gaga

Creatoarea de costume Erin Benach a dezvăluit că ținutele purtate de Lady Gaga în filmul A Star Is Born, unde a interpretat-o pe Ally, au fost alcătuite din piese din garderoba artistei. În plus, multe dintre articolele vestimentare au fost găsite în magazine vintage, dar au venit și din partea designerilor de modă.

3. Julia Roberts

Pentru scena iconică din Notting Hill, în care Anna Scott, jucată de Julia Roberts, vine să îl cucerească pe William Thacker, interpretat de Hugh Grant, ținuta actriței a fost formată din piese din propria ei garderobă. Erau chiar hainele pe care le-a purtat Julia Roberts când a sosit la filmare și le-a schimbat deoarece considera că ținuta inițială nu rezona cu ceea ce își propune personajul să facă.

4. Michelle Yeoh

Accesoriile purtate de Michelle Yeoh în filmul Crazy Rich Asians pentru personajul ei, Eleanor Young, au făcut parte din colecția ei personală de bijuterii. Astfel, accesoriile i-au conferit și un sentiment de familiaritate.

5. Da’Vine Joy Randolph

Pentru NPR, actrița Da’Vine Joy Randolph a făcut dezvăluirea conform căreia cele mai multe ținute purtate în serialul The Idol, unde a jucat-o pe Destiny, au fost din dulapul ei personal.

6. Diane Keaton

Diane Keaton a jucat rolul principal în filmul Annie Hall din 1977. Actrița s-a folosit de stilul ei personal pentru a-l integra și personajului pe care l-a interpretat în peliculă. Iar look-urile avute de ea au fost compuse din articole vestimentare semnate de Ralph Lauren.

7. Riley Keough

Riley Keough și-a folosit chitara personală în serialul Daisy Jones & the Six. „Am vrut să o folosesc în show”, după cum a declarat actrița pentru BuzzFeed. În plus, cureaua de la chitară este, de fapt, o replică după cea aleasă de bunicul său, Elvis Presley, în cadrul concertului său special, 68 Comeback Special, difuzat de NBC pe data de 3 decembrie 1968.

8. Zendaya

Filmările pentru pelicula Malcolm & Marie au fost realizate în perioada pandemiei de coronavirus. Din cauza restricțiilor impuse, echipa a fost formată din puține persoane, tocmai pentru a reduce pe cât posibil riscurile de îmbolnăvire. În 2020, Zendaya, care are rolul principal în film, a dezvăluit că părul și machiajul și le-a făcut singure, dar și ținutele ei provin din garderoba ei. „Mi-am făcut singură părul și machiajul și m-am îmbrăcat în propriile mele haine”, a declarat ea pentru InStyle.

9. Barbra Streisand

Și în varianta din 1976 a filmului A Star Is Born regizată de Frank Pierson și cu Barbra Streisand ca protagonistă, cântăreața a apelat la propria ei garderobă în ceea ce privește alcătuirea ținutelor personajului ei.

10. Elizabeth Montgomery

Serialul Bewitched nu a dispus de un buget extraordinar, iar ca urmare a costurilor pentru costume, Elizabeth Montgomery a apelat la garderoba personală când a venit vorba de ținutele personajului ei, Samantha.

Citește și:

Top 15 Cel mai bine îmbrăcate personaje feminine din seriale

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro