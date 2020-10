Un cunoscut influencer a murit din cauza infecției cu coronavirus, după ce a negat existența virusului

Dmitriy Stuzhuk, o figură cunoscută pe rețelele de socializare, mai ales printre cei pasionați de fitness, a murit la vârsta de 33 de ani în urma unor complicații provocate de infecția cu noul coronavirus. Nu cu mult timp înainte de a fi diagnosticat, Dmitriy împărtășea cu cei peste un milion de următori că nu crede în existența virusului.

Însă, la începutul săptămânii trecute, influencer-ul își anunța fanii pe pagina sa de Instagram că „nu credeam că există Covid. Până când m-am îmbolnăvit.”

Potrivit publicației The Sun, se pare că Dmitriy ar fi contractat virusul în timpul unei excursii în Turcia. Apoi, acesta a revenit în țara sa natală, Ucraina, pentru a primi îngrijiri.

„M-am simțit rău în a doua zi în Turcia. M-am trezit în mijlocul nopții fiindcă îmi simțeam gâtul inflamat și aveam dificultăți respiratorii. În același timp, și stomacul mă durea puțin. A doua zi, am început să și tușesc, dar nu aveam temperatură. Nu aveam simptomele specifice bolii, așa că am crezut că se datorează faptului că am făcut sport, că am schimbat clima și regimul alimentar sau că am dormit sub un aer condiționat. După ce m-am întors din Turcia, m-am dus să îmi fac mai multe teste, și, pentru orice eventualitate și un test de Covid. S-a dovedit a fi pozitiv.”, povestea Dmitriy pe contul său de Instagram.

Inițial, acesta a fost spitalizat și i-a fost administrat tratamentul necesar. „M-au conectat la un aparat, fiindcă niveul oxigenului era scăzut.”, mărturisea influencer-ul. Dar, după scurt timp, a decis să urmeze tratamentul de acasă, considerând că este „mai confortabil și mai convenabil”.

Conform The Sun, Dmitriy a ajuns din nou la spital, fiindcă starea sa de sănătate se înrăutățise vizibil. „Se află într-o stare gravă și este inconștient”, a declarat Sofia, fosta soție a acestuia.

Sofia a mai mărturisit la momentul respectiv și că influencer-ul „a dezvoltat probleme ale sistemului cardiovascular, iar inima nu rezistă. Este în stare extrem de gravă, nimeni nu poate face nimic”. Iar la scurt timp după acest anunț, Dmitriy a decedat.

„Nu mai eram împreună, însă asta nu înseamnă că mă doare mai puțin. Îmi pare atât de rău… Îmi pare rău. Îți mulțumesc pentru tot, persoana mea cea mai importantă, profesorul meu, ghidul meu, tatăl copiilor mei. Ești îngerul nostru păzitor, iar iubirea ta ne va proteja mereu îngerașii. Cât de dureros este să conștientizăm asta…”, a fost anunțul emoționant făcut de Sofia, fosta soție a lui Dmitriy, alături de care avea trei copii.

Foto: Instagram

