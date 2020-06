Riscul de a contracta noul coronavirus este mai mare dacă pleci în străinătate, decât dacă rămâi în țară, declară medicul Cristian Oancea

Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, crede că riscul de a te infecta cu noul coronavirus este mai mare dacă alegi să îți petreci vacanța în străinătate, decât dacă ai rămâne în țară. Într-un interviu pe care l-a acordat recent pentru Interviurile Timișoarei, acesta îi sfătuiește pe români să se orienteze către o vacanță în țară, și să evite să meargă in state precum Bulgaria, Grecia sau Italia.

„Din punctul meu de vedere, anul acesta, e bine să ne redescoperim țara, și vă spun de ce. Tu ești sănătos, cu familia sănătoasă, vă duceți cu mașina în Grecia, Bulgaria, Italia. Te duci cu familia sănătos și e riscul să vii bolnav de acolo. Încă au puține cazuri, dar aveți răbdare (n.r. grecii și italienii). Îți închiriezi o vilă sau un apartament și ești tu cu familia, dar mergi la alimentară să cumperi produse, te duci la restaurant să mănânci, te duci la plajă. Riscul este mai mic la noi în țară… Industria HORECA la noi e mult mai riguroasă” , a declarat medicul Cristian Oancea, potrivit site-ului Opinia Timișoarei.ro.

Medicul îi îndeamnă pe oameni să fie precauți, fiindcă riscul contractării noului coronavirus este în continuare ridicat. De aceea, acesta crede că o vacanță în România este mai puțin riscantă decât una în afara granițelor.

„Am fost și eu în Grecia de multe ori și cunosc HORECA din Grecia, și există riscul să te întorci bolnav de acolo. Nu cred că pentru o săptămână sau două merită riscul ăsta, când avem o țară frumoasă și la noi… Pot să se supere (n.r. agenții de turism). Nu vreau să bucur sau să supăr pe cineva. Eu țin cu pacienții, pentru că am fost la căpătâiul lor și am văzut cu satisfacție și vindecați, dar am văzut și decedând. Nu mă interesează să supăr, eu vreau să spun realitatea și ce am văzut cu ochii mei”, a conluzionat managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.

