Mesajul emoționant transmis copiilor săi de o doctoriță care tratează pacienți cu coronavirus

În această perioadă, medicii sunt oamenii din prima linie care își riscă constant viața pentru a ne salva pe noi, ceilalți. Numai în Italia, 61 dintre doctorii care au luptat împotriva coronavirusului au murit. În aceste condiții, teama cadrelor medicale este mai mult decât îndreptățită.

Statul New York a devenit epicentrul pandemiei, cu 75.795 de cazuri confirmate, depășind astfel chiar și provincia Hubei din China. Guvernatorul Andrew Cuomo declara că „am subestimat acest virus. E mai puternic și mai periculos decât ne așteptam.' Numai în orașul New York au fost depistați 43.139 de oameni infectați cu coronavirus.

Sistemul medical se luptă constant să facă față pandemiei, însă numărul medicilor, al asistenților, pare insuficient pentru a avea grijă de numărul tot mai mare de persoane bolnave. De aceea, Cuomo a făcut un apel către cadrele medicale din alte state, în care le spunea „veniți și ajutați-ne, vă rugăm'.

Cornelia Griggs este unul dintre medicii din New York care tratează zilnic sute de pacienți. Recent, aceasta a făcut o postare emoționantă pe pagina sa de Twitter.

„Copiii mei sunt prea mici să citească asta acum. Și de-abia mă recunosc în costumul de protecție. Dar dacă mă vor pierde, aș vrea să știe că mami a încercat din răsputeri să își facă meseria'.

Într-un interviu acordat celor de la CNN, aceasta afirma și că s-a văzut nevoită să își scrie testamentul. „Soțul meu este și el medic și ni s-a părut că este un lucru responsabil și matur din partea noastră să ne scriem testamentul în aceste momente. Și cred că mulți medici, mai ales din New York, simt același lucru'.

My babies are too young to read this now. And theyd barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

— Cornelia Griggs (@CorneliaLG) March 29, 2020