Ce se petrece in organism atunci cand nu mai faci sex!

Cu siguranta, fiecare are parte de perioade in care activitatea sexuala este mai putin prezenta, insa trebuie sa afli ca acest lucru poate avea consecinte asupra intregului organism, starea fizica, emotionala si mentala fiind afectate.

Iata cateva consecinte ale abstinentei sexuale:

1. Te poti pricopsi cu o raceala

Este adevarat ca lipsa activitatii sexuale te tine la distanta de eventuali microbi, dar in acelasi timp, te priveaza si de beneficiile aduse sistemului imunitar. Cercetatori din cadrul Universitatii Wilkes-Barre, din Pensilvania, au demonstrat ca persoanele care fac sex o data sau de doua ori pe saptamana inregistreaza o crestere cu pana la 30% a imunoglobulinei, in comparatie cu cei care fac sex rar sau niciodata. Imunoglobulina eface parte din categoria anticorpilor si lupta impotriva instalarii in corpul uman a anumitor agenti patogeni, precum bacterii sau virusi.

2. Stare de spirit proasta

Aceasta regula este valabila, in special, in randul femeilor, lucru demonstrat si de catre un studiu publicat in 2002 in Archives of Sexual Behavior, care a analizat proprietatile antidepresive ale spermei – anumite componente, precum melatonina, serotonina si oxitocina sunt cunoscute pentru puterea lor de a ne face sa ne simtim mai bine. Dar acest lucru este valabil in cazul practicarii actului sexual fara prezervativ, o decizie extrem de delicata, care ar trebui luata cu cea mai mare atentie!

3. Lipsa de sex duce la sporirea anxietatii

Un studiu efectuat de catre oameni de stiinta scotieni si publicat in anul 2005, in revista Biological Psychology, a dezvaluit ca persoanele care au parte in mod regulat de activitate sexuala reusesc sa gestioneze mai bine nivelul de stres la care sunt expuse, decat cei care nu fac sex. Acest lucru este explicat prin faptul ca, in timpul actului sexual, creierul elibereaza anumite componente chimice, precum endorfine si oxitocina, care ne fac sa ne simtim mai relaxati si sa abordam stresul cu o atitudine mai pozitiva.

4. Consecintele lipsei de sex in randul barbatilor

In cazul barbatilor, lipsa activitatii sexuale poate avea consecinte grave, printre care se numara instalarea cancerului de prostata sau cresterea riscului disfunctiilor erectile. Barbatii care fac sex extrem de rar sunt de doua ori mai expusi sa sufere de disfunctii erectile decat barbatii care fac sex in mod regulat, au demonstrat cercetatorii finlandezi. In cazul posibilitatii de a dezvolta cancer de prostata, barbatii care ejaculeaza mai des elimina astfel din organism anumite substante care le pot fi daunatoare.

5. Simptomele sindromului premenstrual se pot agrava

Poate ai observat deja ca in perioadele in care nu ai parte de activitate sexuala, simptomele sindromului premenstrual se accentueaza, sanii inflamandu-se mai tare si fiind mai sensibili la atingere, crampele devenind de nesuportat, iar schimbarile de dispozitie, la ordinea zilei. Ei bine, acest lucru poate fi explicat prin faptul ca nivelul de estrogen din organism nu este suficient de ridicat, acest hormon fiind responsabil cu reducerea senzatiei de durere.

