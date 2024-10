Fashion Talk: Domnica Mărgescu și Roxana Voloșeniuc discută despre show-ul Tommy Hilfiger SS25 din New York

De peste 10 ani Domnica Mărgescu și Roxana Voloșeniuc participă la show-urile Tommy Hilfiger, care de cele mai multe ori au loc la New York, dar au fost și ani în care au fost invitate la Londra, Shanghai sau Venice Beach (Los Angeles), unde designer-ul a reușit să construiască set-up-uri spectaculoase și colecții relevante, care scriu, practic, pagini din istoria modei.

Tommy Hilfiger și-a prezentat colecția pentru primăvară-vară 2025 la New York pe celebrul feribot John F. Kennedy, cunoscut pentru drumurile sale către Staten Island, iar Domnica Mărgescu și Roxana Voloșeniuc au fost prezente la eveniment, iar la întoarcerea în România au vorbit despre cea mai recentă colecție și experiența fabuloasă avută la New York.

„Mi-a plăcut foarte tare mixul de culori, mixul de materiale, croielile oversized, dar stilizate. Formele și materiale erau foarte moderne”, povestește Domnica Mărgescu.

„Nu este vorba doar despre modă, este vorba și despre durabilitate și hainele sunt într-adevăr bine făcute, din materiale naturale și de foarte bună calitate. Un alt punct forte pentru Tommy Hilfiger și pentru brand-ul Tommy Hilfiger este sustenabilitatea”, mărturisește Roxana Voloșeniuc.

De la Anna Wintour până la Brooke Shields sau Abby Champion (protagonista noii campanii și logodnica lui Patrick Schwarzenegger, care a și defilat pe așa zisul podium) toată lumea importantă a modei internaționale a putut admira noua colecție a lui Tommy, dar și priveliștea superbă asupra Manhattan-ului și a celebrului Brooklyn Bridge. Finalul show-ului a fost electrizant datorită apariției pe scenă a celebrilor rapperi de la Wu-Tang Clan care au ridicat toți oaspeții în picioare și toată lumea a dansat cot la cot, inclusiv modelele, pe melodiile acestora.

„Nautical with a twist” este numele colecției inspirate de stilul de viață de pe mare, pentru care se știe că Tommy Hilfiger are o feblețe, petrecându-și multe zile pe an pe yacht-ul său. Așadar, roșu, alb și toate nuanțele de albastru au fost culorile de bază ale colecției pentru primăvara viitoare.

Jachete inspirate din arhivele costumelor de regate, pantaloni capri, dungi, carouri și piese inspirate de plasele pescarilor, polo-uri tricotate de mână sau trenciuri deconstruite, peste toate plutește un aer actual și purtabil, designul lor fiind ultra modern, dar clasic în același timp. Volumele și texturile sunt atât de moderne încât orice fashionista va dori în garderoba sa aceste piese.

