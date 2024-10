VIDEO: Doina Ciobanu, primele impresii despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Prima ediție Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, care a avut loc între 15 și 18 octombrie, a transformat centrul orașului într-o veritabilă scenă a modei din Europa de Est, cu o mulțime de show-uri găzduite de Palatul Regal și alte locații, dar și cu expoziții, dezbateri și workshop-uri conexe. Printre designerii și brand-urile care și-au prezentat noile colecții s-au numărat Litkovska, Gudu, Keburia, Murmur, Carmen Secăreanu, Rhea Costa, Ami Amalia, Katea Gri, Elena Reva, Romeo Gigli, Nissa, Manuri, Almaz și Ermanno Scervino.

MBBFW a adunat buyers și jurnaliști din întreaga lume, creatori de conținut, specialiști în modă, iar una dintre cele mai șic prezențe a fost Doina Ciobanu, influencer din Republica Moldova cu o prezență notabilă pe scena modei internaționale, care a debutat ca blogger prin intermediul propriei platforme, The Golden Diamonds, dar a cărei carieră s-a orientat mai târziu către zona de sustenabilitate, care o pasionează. Aceasta a devenit ulterior o persoană care pledează constant, în fața numeroșilor săi urmăritori (1,3 milioane doar pe Instagram) pentru o abordare etică a modei, atât din partea consumatorilor, cât și din partea brand-urilor producătoare.

Doina Ciobanu a participat, în calitate de Sustainability Consultant, la dezbaterea CHANGE DRIVERS: Responses to challenges and experiences of Italian and Romanian brands, alături de Roberto Corbelli, expert la Confederazione Nazionale Artigianato, Federmoda, Irene Coltrinari, de la Vogue Italia, designerul Borbala Ferencz și Corina Dospinoiu, Head of CSR la Auchan România. Dezbaterea s-a numărat printre activitățile conferinței Fashion Impact: Italy and Romania face challenges, care a avut loc pe 16 octombrie în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Ulterior, Doina Ciobanu a participat la show-urile din cadrul evenimentului, și a stat de vorbă cu ELLE, împărtășindu-și primele impresii, chiar după show-ul care a dat startul prezentărilor la Palatul Regal – cel al brand-ului ucrainean Litkosvka. Brand-ul a fost fondat de Lilia Litkovska în 2009, și este considerat astăzi unul dintre cele mai șic provenind din această parte a Europei, cunoscut pentru estetica sa minimalistă, discretă, pentru croielile structurate și pentru piesele preferate de o mulțime de editori de modă din întreaga lume.

Lilia Litkovska participă în mod regulat, alături de brand-ul său, în calendarul Paris Fashion Week, iar scopul declarat al label-ului fondat de aceasta este cel de a promova moda ucraineană, dar și moștenirea culturală a țării din care provine.

Doina Ciobanu ne-a dezvăluit că a apreciat în mod special accesoriile florale ale ținutelor propuse pentru sezonul următor de Lilia Litkosvka, și totodată ne-a mărturisit că a ales să poarte, pentru eveniment, un costum de inspirație bărbătească pe care l-a utilizat în multe alte rânduri, în parte pentru că estetica ținutelor sale este deseori declinată din moda masculină, dar și pentru că este o promotoare a re-utilizării hainelor în cât mai multe contexte posibil, din considerente de sustenabilitate.

