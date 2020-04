De ce este important să facem sport chiar și în izolare?

Dacă înainte de izolare te trezeai mai devreme pentru a face sport, atunci sigur ți-ai menținut acest obicei și o faci și în izolare. Ca să îți menții sănătatea și echilibrul, sportul, yoga sau orice formă de mișcare fizică care se potrivește personalității tale sunt vitale. Fie că o faci după un program online ori ți-ai făcut tu o rutină anume, nu uita că este foarte important să porți și echipamente adecvate acestei acțiuni. Și, evident că unul dintre ingredientele cheie în tot ceea ce facem este confortul. Cât timp ne simțim confortabil, fizic și psihic, deopotrivă, cu atât mai bun va fi rezultatul muncii noastre. Astfel, starea noastră de spirit se va îmbunătăți.

Branduri importante de modă, precum Tommy Hilfiger, și-au îndreptat atenția în ultimii ani și către iubitorii de sport, venind cu idei inovatoare mai ales în ceea ce privește texturile. Hilfiger a descoperit că materialul anti-bacterien Polygenie, cel din bumbac HerMin Wave Tech (rezistent la apă și respiran) sau cel super fresh, Cool miDori, adaugă articolelor vestimentare sport proprietăți noi precum cele de răcire și absorbție a umidității.

Așa s-a născut și colecția Tommy Sport pentru primăvara lui 2020. Siluetele mulate sunt proiectate cu elasticitate pentru o mai bună libertate de mișcare, în timp ce sutienele sport oferă un suport sporit.

Tot în această colecție apar și noi elemente grafice, precum brandingul retro sport sau steagul emblematic reprodus într-o manieră fluidă sub formă de imprimeu all over. Nici petele de culoare nu lipsesc din noua colecție Tommy Sport, astfel, portocaliul, galbenul sau verdele contrastează cu clasica paletă de culori formată din alb, roșu și bleumarine, semnătura Tommy Hilfiger.

Un lucru este sigur, nu mai ai motive să nu faci sport nici măcar din izolare! Nu uita importanța mișcării făcută in style!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro