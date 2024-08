Ispitele cosmetice ale lunii august 2024 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Joacă-te cu texturile atât de diverse ale produselor de machiaj și condimentează-ți look-ul cu parfumuri cu note fresh, perfecte pentru zilele caniculare.

De ce ai nevoie pentru un look irezistibil în această vară? Noi am optat pentru parfumuri de colecție și produse de machiaj care ne vor face să strălucim.

Jardin Imaginaire

Jardin Imaginaire este numele colecției de machiaj Chanel pentru vara acestui an, ce poartă semnătura lui Ammy Drammeh, Chanel Global Makeup Creative Partner. Colecția pune accent pe puterea culorilor și oferă o gamă largă de nuanțe vibrante și produse precum farduri de pleoape tip Stylo, pudre compacte duo, ce pot fi folosite ca fard de obraz, dar și iluminator, și lacuri de unghii.

Manichiura perfectă

Ultimele tendințe în materie de manichiură aduc în lumina reflectoarelor nuanțe noi de la OPI Powder Perfection. Reinventând unghiile acrilice fără a necesita lumină UV, noua formulă de pudră de unghii OPI este rapidă, ușoară și fără miros. OPI Powder Perfection oferă un plus de rezistență și durabilitate pentru până la trei săptămâni de uzură și strălucire asemănătoare gelului și, de asemenea, un aspect natural.

De încercat

Seventeen Cosmetics a lansat noile sale colecții de produse, care reflectă cele mai recente tendințe în materie de frumusețe și îngrijire. De la nuanțe vibrante de rujuri și farduri de ochi, până la produse inovatoare pentru îngrijirea pielii, Seventeen Cosmetics își propune să ofere soluții de frumusețe pentru toate tipurile de ten, lucru pus în evidență de colecțiile pentru acest sezon.

The icon

La 15 ani de la lansare, Rouge G, rujul bijuterie Guerlain, scrie un nou capitol în istoria sa și se reinventează cu o nouă formulă și 40 de nuanțe satinate și mate. Noua formulă are 89% ingrediente de hidratare, ceară de origine naturală, extract de floare de crin și ulei de migdale dulci, un complex cu proprietăți de netezire, hidratare și regenerare a buzelor.

Răsfăț pentru păr

Părul tău are nevoie de un refresh bio, care durează 48 ore și care îți parfumează șuvițele cu o aromă amețitoare, specifică gamei So Pure. Keune So Pure Hair Fragrance este un parfum pentru păr cu note revigorante de frunze de smochin, bergamotă și coacăze, tonuri delicate de ceai verde, iasomie și plante aromatice, totul susținut de textura delicată a argilei verzi.

Un strop de culoare

Smashbox Halo Sheer To Stay Color Tints este un tratament nuanțator multifuncțional, care poate fi folosit atât ca gloss de buze, cât și ca blush lichid, conferind o culoare delicată. Are o textură fină, ușoară și plăcută, care nu se întinde și rezistă timp îndelungat. Formula sa bogată în uleiuri hidratante conferă un finisaj pudrat, mat. Disponibil pe notino.ro.

Simfonie de nuanțe

Înzestrat cu o nouă cutie couture, fardul de pleoape emblematic DIOR Mono Couleur Couture propune acum o mare varietate de nuanțe și efecte spectaculoase: catifelat, mat, satinat, metalizat sau glitter. Formula sa îmbogățită cu aloe vera și ulei de pin este perfectă pentru ochii sensibili și oferă o culoare intensă, ce se potrivește oricărei nuanțe de ten, având un efect ultrarezistent.

Spa la tine acasă

Noua gamă Sabon Dead Sea include cinci noi tratamente corporale personalizate care folosesc comorile naturale ale Mării Moarte pentru a crea un ritual multisenzorial ce-ți va transforma baia într-un spa personal. Produsele conțin nămol si sare de mare, îmbogățite cu ulei de măsline pur și trandafir roz de stâncă (Pink Rock Rose), cunoscut pentru proprietățile sale medicinale și calmante, toate învăluite într-un parfum luxos.

Ediție specială

MIRA MARIAH, (@girlknewyork), o celebră artistă tatuatoare din New York, aduce mixul său unic de ilustrații de modă și artă clasică în colaborarea – în ediție limitată – cu Sebastian Professional, redefinind frumusețea prin artă și coafură. Îmbunătățește-ți rutina de îngrijire cu NO BREAKER de la Sebastian Professional, un spray leave-in pentru fixarea și coafarea părului, o colaborare exclusivă cu artista.

Note senzuale

Sub numele my Geisha Let’s Play Red se ascunde o invitație irezistibilă într-o lume a erotismului și a misterului, unde fiecare strop de parfum se transformă într-o poveste pasională. Notele de vârf conțin trandafir, biscotti și smochine, inima parfumului pulsează cu accente de amaretto și miere, în final, ingredientele de bază cu ambră și cuișoare adaugă o notă decadentă, încărcată de rafinament.

Tonuri florale

Vara este cel mai potrivit moment pentru a purta parfumuri cu note florale și de a încerca produse destinate îngrijirii corpului care să ne învăluie cu arome îmbătătoare. Noua colecție Brightest Bloom de la Bath & Body Works conține produse precum gel de duș, cremă de corp, parfum de corp și unt de corp, cu note de iasomie sambac, lăcrămioare și lemn de cedru proaspăt.

Arome de vară

Indiferent de preferințele olfactive, nu poți rezista tentației gamei The Body Shop Yuzu, care te invită într-o călătorie senzorială revigorantă, cu produse formulate cu yuzu, cunoscut pentru aroma sa energizantă și bogată în vitamina C. Spray-ul de corp Yuzu îți va trezi simțurile cu parfumul său picant, iar gama mai cuprinde iaurt de corp și gel de duș. Disponibilă pe www.thebodyshop.ro.

Pentru zona ochilor

OBAGI Daily Hydro-Drops Rejuvenating Eye Gel Cream reprezintă soluția pentru revitalizarea și iluminarea instantanee a zonei delicate a conturului ochilor. Acest produs inovator oferă o hidratare profundă, care durează 24 de ore, lăsând pielea mai strălucitoare și întinerită. Formula sa, testată clinic, ajută la reducerea vizibilă a pungilor de sub ochi, a cearcănelor și a liniilor fine, asigurând o îngrijire completă și de durată.

Combate căderea părului

FORCAPIL Elixir Anti Căderea Părului este un produs ultra concentrat creat pentru a combate pierderea părului și a îmbunătăți sănătatea scalpului și a firului de păr. Formula sa avansată cu ingrediente de origine naturală în proporție de 98%, vitaminele B5, B6, B8, cofeină, fără alcool, parabeni sau silicon, acționează direct pe zonele afectate, oferind o soluție țintită și eficientă împotriva căderii părului.

Note senzuale

I Want Choo Le Parfum este numele noii creații parfumate Jimmy Choo. Călătoria aromată începe cu note de vârf vibrante de pere, gardenie aurie și mure, urmate de o inimă cremoasă și caldă cu note de iasomie, patchouli și ambretă, și este definită de notele de bază de ambră, lemn de santal și acorduri de pralină pentru un amestec aromat care îți va cuceri simțurile.

Hidratare intensă

Crema Lancôme Hydra Zen a fost special concepută pentru tenul deshidratat, formula sa, cu complexul patentat Neurocalm™, extract de trandafir de Centifolia și acid hialuronic, oferind hidratare intensă, imediată şi de lungă durată. În plus, calmează pielea şi o protejează de efectele negative ale factorilor de stres din mediul înconjurător, pentru ca tu să te bucuri de o piele catifelată, netedă și luminoasă.

Ten curat

Brand-ul de îngrijire a tenului fresh este acum disponibil în portofoliul Notino. Cea mai apreciată gamă este Rose Skincare, cu extract de trandafir de Damasc, care întărește bariera pielii, ajutând la hidratarea sa. Fiecare rutină de îngrijire a tenului trebuie să înceapă prin curățarea tenului și de aceea recomandăm loțiunea fresh Soy Face Cleaner, cel mai vândut produs la nivel mondial de la această marcă.

Made in RO

Crema de ochi Mara Blu Revitaleyes Caviderm este un produs cosmetic complex dedicat zonei perioculare. Pe lângă extractul de caviar cu proprietăţi antiaging dovedite, conţine ingrediente active precum cafeina, un mix de ingrediente extrase din fructe, precum și un complex de cinci peptide care contribuie la hidratarea și aspectul luminos al zonei, cearcănele inestetice fiind diminuate, pungile de sub ochi – atenuate şi ridurile fine, estompate.

Șuvițe protejate

Kevin.Murphy, unul din cele mai apreciate brand-uri de îngrijire și stilizare a părului, a lansat uleiul tratament pentru păr Young.Again, ce are la bază un amestec unic și brevetat de extract de imortele certificate organic, cu puternică acțiune antioxidantă și care oferă, în același timp, protecție împotriva coafării termice și a expunerii la soare și la temperaturi ridicate. Disponibil pe topline.ro.

Nuanțe strălucitoare

Colecția de vară KIKO MILANO Gold Reflections este inspirată de frumusețea energizantă a soarelui de pe coasta italiană. Fiecare formulă a fost atent aleasă pentru a oferi un finisaj de înaltă calitate, cu texturi concepute pentru evidenția frumusețea naturală și pentru a face pielea să fie luminoasă, iar paletele de nuanțe variază de la bronz intens până la auriu și roz.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Amore & Psiche, Antiqua Firenze, 100 ml, 800 lei (disponibilă pe nicheparfumerie.ro)

Balsam pentru demachiere Omega+ Complex Cleansing Balm, Paula’s Choice, 155 lei

Cremă intens hidratantă 72H MINÉRAL 89, Vichy, 126,88 lei

Mască hidratantă pentru părul uscat So Pure Restore mask, Keune, 210 lei

Mască pentru curățarea porilor KIWI™ Active Pore & Blackhead Mask, FOREO, 158 lei

Paletă de farduri de pleoape Ombre 4 Couleurs, Clarins, 253 lei

Produs de machiaj multifuncțional Lumi Glotion, L’Oréal Paris, 80 lei

Pudră bronzantă Teint Idole Ultra Wear C.E. Skin Transforming Bronzer, Lancôme, 270 lei

Serum pentru zona ochilor N°1 DE CHANEL Sérum Yeux, Chanel, 472 lei

Set professional de epilare cu ceară Sliick, 119 lei (disponibil pe xpertbeauty.ro)

