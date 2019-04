Frumusețea văzută prin ochii românilor

Ce este pentru tine frumusețea? Îți propun să faci un exercițiu de sinceritate și de introspecție. Ia-ți câteva minute și uită-te la tine în oglindă. Nu pe fugă, așa cum se întâmplă în fiecare dimineață, când între pregătirea micului dejun, a pachetelor pentru copii și a trei email-uri cu titlul „urgent de-abia reușești să vezi dacă bluza pe care o porți a fost călcată sau nu. Uită-te la tine cu adevărat, analizează-te și admiră-ți fiecare trăsătură, de la firele albe care încep să apară, la pielea care încă mai poartă rămășițele verii.

Ce vezi? O femeie frumoasă? O femeie puternică? O femeie nemulțumită de propriul corp? O tânără mamă care nu se regăsește în noul trup?

Agenția de media Starcom a lansat această provocare, realizând un studiu despre ce cred românii că este frumusețea. Au fost întrebate 507 de femei dacă s-ar descrie în fața altor persoane ca fiind frumoase. Însă numai 54% dintre acestea au răspuns afirmativ. În schimb, se regăsesc mult mai mult în atribute precum simpatică, feminină sau drăguță. Vârsta pare să influențeze modul în care femeile se văd pe ele. Dacă cele între 18 și 24 de ani se descriu ca fiind drăguțe (47%), ca arătând bine (35%) sau ca fiind frumoase (27%), femeile între 25 și 54 de ani aleg cuvinte precum „sofisticate sau „voluptoase pentru a se caracteriza.

De ce însă restul de 46% dintre femei nu spun despre ele că sunt frumoase în fața altcuiva? Chimamanda Ngozi Adichie spunea în We Should All Be Feminists că învățăm fetele să se facă mici, să își reducă existența pentru a fi plăcute. Le spunem să aibă ambiții, însă limitate, că ar trebui să își dorească să aibă succes, dar nu prea mult. Am fost crescute într-o societate care ne-a inoculat mereu ideea că trebuie să fim modeste, să nu ne mândrim cu reușitele sau frumusețea noastră, cu orice ar putea ieși din zona mediocrității. Așa că, astăzi, la maturitate, ne e rușine să avem încredere în noi, să afirmăm că suntem frumoase, că ne simțim bine în pielea noastră, temându-ne de cum vom fi percepute de către ceilalți. Însă trebuie să înțelegem că a te iubi exact așa cum ești nu înseamnă aroganță, narcisism sau lipsă de respect pentru cei din jur. Ci din contra, înseamnă să ai o relație sănătoasă cu tine însăți, în care te cunoști, te respecți, știi să te apreciezi și să te bucuri de tine, dincolo de standardele și de limitările impuse de societate.

79% dintre femei simt că trebuie să fie frumoase din cauza exemplelor promovate în media

De câțiva ani încoace și media joacă un rol extrem de important în modul în care ne percepem înfățișarea și în relația pe care o avem cu corpul nostru. Cum suntem înconjurate zilnic de imagini cu femei cu un abdomen plat, picioare lungi și tonifiate, un păr bogat și un ten perfect, tindem să aspirăm către aceste standarde de frumusețe. Se instalează astfel un sentiment de frustrare, începem să credem că nu suntem suficient de bune, de frumoase, că nu merităm să fim iubite dacă nu arătăm într-un anumit fel. 79% dintre femei spun că imaginile cu diferite modele, actrițe sau cântărețe, pun o mare presiune asupra lor, făcându-le să simtă nevoia de a fi din ce în ce mai atractive din punct de vedere fizic.

7 din 10 femei își doresc o schimbare la nivel fizic

Totodată însă, de multe ori ne sabotăm singure. Credem că bărbații au niște așteptări imposibile de la noi, că nu ne vor iubi dacă avem celulită sau vergeturi sau că nu merităm să fim invitate la o întâlnire fiindcă nu avem 50 de kg și 1,70m. În topul caracteristicilor fizice de care femeile sunt mulțumite se află aspecte generale privind forma feței, înălțimea sau părul, iar la polul opus – ochii și greutatea (mai puțin de jumătate dintre femeile intervievate s-au declarat mulțumite de acest ultim aspect). Mai mult decât atât, 7 din 10 femei declară că ar face o schimbare, iar pentru cele mai multe schimbarea are legătura tot cu kilogramele în plus. Însă, întrebați care este trăsătura principală pe care o apreciază la o femeie, bărbații au răspuns că ochii. Greutatea se află de-abia pe al cincilea loc. Așa că poate ar fi cazul să ne relaxăm puțin când ne uităm în oglindă și avem impresia că, dacă ne vor vedea fără haine, bărbații nu vor observa decât abdomenul rotund sau vergeturile de pe coapse. Mai ales când 9 din 10 bărbați consideră că femeia care le este alături în acest moment este frumoasă.

Din cauza unei imagini despre sine nu tocmai bună, pot exista momente în care nu ne mai dorim să ne expunem fizic. Iar asta poate să însemne retragere emoțională, ba chiar lipsa unui apetit sexual, care nu reprezintă nimic altceva decât un mecanism de apărare. Din păcate, însă, neîncrederea în aspectul nostru fizic are puterea de a depăși zona fizicului și de a ne afecta emoțional într-un mod atât de brutal, încât să avem nevoie de ani buni de refacere.

Hainele (65%), parfumul (60%) și machiajul (48%) sunt ingredientele care fac o femeie să se simtă frumoasă

În urma analizei, reiese că bărbații apreciază o femeie ca fiind frumoasă în primul rând pentru inteligență (48%), pe locul doi fiind bunătatea (34%), urmată apoi de umor (20%). Pentru partea feminină însă, o femeie frumoasă este o persoană care are încredere în ea însăși (46%), care este inteligentă (40%) și care are un aspect fizic plăcut (31%).

Conform studiului „Percepții despre frumusețe, pentru 7 din 10 femei este important să fie frumoase/atrăgătoare, iar cele trei produse care le ajută să se simtă astfel sunt hainele, parfumul și machiajul. Pe lângă asta, jumătate dintre cele intervievate caută confirmare din partea altora.

Inevitabil ajung să mă întreb de ce dorința noastră de a ne simți frumoase este atât de mare? De ce căutăm să fim acceptate și apreciate de către cei din jurul nostru? Intrăm într-un cerc vicios, în care avem nevoie constant de validare din partea celorlați. Uităm că de fapt singura părere care contează în ceea ce ne privește este doar a noastră. Putem să primim un compliment, să ne bucurăm de el, însă nu înseamnă că lipsa acestuia ne face mai puțin frumoase sau mai puțin importante. Trebuie să fim conștiente în fiecare secundă de valoarea noastră și să învățăm constant să ne iubim, cu toate defectele noastre. Chiar dacă primele riduri încep să se contureze, chiar dacă a trebuit să schimbăm pantalonii cu o pereche cu un număr mai mare. Oricât de clișeic ar suna, între frumusețe și fericire nu stă semnul egal. Da, probabil că pentru o femeie atractivă unele lucruri se obțin mai ușor în viață. Însă uităm că sunt atât de multe alte trăsături care ne fac să fim niște femei grozave. De ce nu ne apreciem mai mult curajul, istețimea, ambiția sau bunătatea? Am cunoscut extrem de multe femei care nu erau frumoase în sensul convențional al cuvântului, însă care emanau atât de multă încredere în ele, încât reușeau să fure toate privirile atunci când intrau într-o încăpere.

Totuși, studiul îmi dă o urmă de speranță, arătând că 88% dintre femei, dar și 82% dintre bărbați cred că frumusețea interioară este mai importantă decât aspectul fizic și că încep să fie acceptate mai multe tipuri de frumusețe, iar ideea de diversitate este îmbrățișată mai ușor.

Mi-ar plăcea că acesta să fie și mesajul pe care îl vor transmite generațiilor viitoare, că nu vor mai fi îndoctrinate de o societate care promovează un singur standard de frumusețe. Vreau să cunoască diversitatea, frumusețea sub toate formele și dimensiunile ei, iar poate peste câteva decenii, întrebate fiind dacă se simt frumoase, nu doar jumătate dintre ele să răspundă afirmativ. Poate-i ușor naiv să cred asta, dar sper că dacă le vom spune copiilor noștri că sunt frumoși așa cum sunt la 7 ani, o vor crede cu adevărat la 20.

Foto: Imaxtree

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK