10 greseli de machiaj de evitat la birou

Ai trasat o linie de tus si ai conturat buzele cu un ruj rosu in graba spre birou? Ei bine, makeup-ul este o carte de vizita la fel de importanta ca si vestimentatia si in plus iti aduce touch-ul final pentru o aparitie eleganta si sofisticata.

Asa ca, pentru ziua de maine, ia aminte regulile de mai jos si vei oberva cum perceptia colegilor despre tine se poate schimba radical:

1. Aplicarea machiajul la lumina artificiala

Inca o dimineata pe fuga in care ajungi sa iti aplici produsele de makeup la birou, mandra de contouring-ul aparent perfect pe care l-ai realizat, dar primesti comentarile colegelor ce iti sesizeaza imperfectiunile la lumina naturala de afara, in pauza.

Asadar, lumina este extrem de importanta, iar lumina de neon te poate sabota teribil. Alege locurile cat mai luminoase, de preferat langa un geam pentru a obtine un aspect impecabil al tenului.

2. Glitter

Pur si simplu, spune nu sclipiciului la birou! Este perfect pentru o seara in oras, insa total nepotrivit pentru zi si cu atat mai putin la locul de munca. Poti opta pentru un blush care doar sa iti confere luminozitate si un aspect sanatos al pielii. Ai grija insa sa il folosesti in cantitati moderate.

3. Fondul de ten in exces

Incearca sa ramai la un aspect cat mai natural, evitand o cantitate mare de fond de ten sau pudra. Toate acestea pot da tenului tau un aspect incarcat si chiar sa scoata in evidenta imperfectiunile in lumina neoanelor de la birou. Acopera-ti ceracanele si alte imperfectiuni cu un corector, iar pentru restul fetei foloseste un fond de ten lejer, cu o acoperire medie sau chiar o BB cream.

4. Retusurile prea dese

In cazul in care insa esti un beauty editor, atunci iti este permis. Daca nu, evita pe cat posibil sa iti retusezi buzele sau nasul la birou. Fa-o inainte de o sedinta sau de pauza cand vei interactiona cu mai multi oameni si trebuie sa arati impecabil.

5. Nestilizarea sprancenelor

Sprancenele reusesc sa iti schimbe intreaga fizionomie a fetei. Din pacate, de multe ori uitam sa le acordam atentia cuvenita si ne focusam pe alte detalii de makeup. Pentru un aspect glam si profesional in acelasi timp, contureaza-ti sprancenele, fie ca alegi sa o faci cu un fard, fie cu un creion. Atentie insa! Alege nuanta potrivita sprancenelor tale si nu exagera cu stilizarea lor fiindca poate duce la un aspect rigid si invechit.

6. Prea mult lip gloss

Ca si sclipiciul excesiv din pudra sau din fardurile de ochi, folosirea unui lip gloss mult prea stralucitor este potrivita doar pentru o seara in oras. Pentru o zi la birou opteaza pentru un ruj mat sau pentru un balsam hidratant care nu numai ca are grija de buzele tale, dar le va oferi si un aspect sanatos, fresh si tineresc!

7. Contouring-ul excesiv

Contouring-ul a devenit o metoda foarte populara in ceea ce priveste tehnicile de aplicare a makeup-ului. Daca esti adepta lui, ai grija sa o faci fara cusur, fiindca nu e nimic mai neplacut decat un “bad contouring”, mai ales pe timpul zilei. Nu o face intr-un mod ostentativ si alege produse cu doar doua nuante mai inchise decat tenul tau pentru un look cat mai natural.

8. Lipsa blush-ului

Multe femei sunt de parere ca o data realizat contouring-ul, aplicarea blush-ului nu mai este necesara, lucru complet gresit! Blush-ul este menit sa iti aduca culoare si sa dea o nota proaspata chipului tau ascunzand orele extra petrecute la birou. Fii insa atenta cand alegi nuanta care sa se potriveasca perfect tenului tau!

9. Realizarea makeup-ului in timpul programului

Mascara, o pudra si ruj. Doar de atat ai nevoie in sertarul de la birou. Este mai mult decat suficient pentru a arata impecabil la orice ora si pentru a-ti putea pastra makeup-ul fresh. Evita sa te machiezi la birou, chiar daca asta inseamna sa te trezesti cu o jumatate de ora mai devreme, insa vei castiga o doza de profesionalism, precum si o imagine impecabila in fata colegilor.

10. Rujuri fade, atunci cand sustii o prezentare

Chiar daca folosirea unui ruj intr-o nuanta indrazneata nu e tocmai in zona ta de confort, acest lucru te poate ajuta mai mult decat crezi cand trebuie sa tii o prezentare in fata colegilor. Le vei capta mult mai repede atentia si le va fi mult mai usor sa te urmareasca multumita rujului mat rosu.

Text: Gabriela Calitoiu

Foto: Imaxtree