„We are one sound”. Colecție, festival, dialog. Answear.LAB își continuă povestea despre femei

Pentru marea deschidere a sezonului festivalurilor de vară, Answear.LAB prezintă interpretarea sa despre libertate, bucuria zilelor de vară și libertatea modei în cea mai recentă colecție de festival, WE ARE ONE SOUND. Muzica, în special muzica live, permite experiențe emoționale ce pot fi împărtășite cu alți oameni. Fashion-ul de festival este o modalitate de exprimare a personalității, pasiunii și curajului prin experimentarea unor tematici familiare într-un cadru contemporan.

De data aceasta, brandul propriu Answear, Answear.LAB, s-a inspirat din peisajele spectaculoase ale Vestului Sălbatic și din dualitatea oceanului cu energia sa neîmblânzită și liniștea naturală. Ședința foto pentru această colecție a avut loc în Tenerife. Elementele din Vestul Sălbatic, predominant piele, cum ar fi cămăși, jachete scurte de motociclism, franjuri și pălării de cowboy, sunt combinate cu inspirații marine – motive de scoici, valuri, plase de pescuit, volane și culori metalice în nuanțe de aur, argintiu și albastru. Aparenta cruditate a Vestului Sălbatic și spațiul nesfârșit al oceanului sunt în contrast cu elementele tropicale de safari sub formă de imprimeuri florale vibrante.

În cadrul colecției de festival WE ARE ONE SOUND, am vrut să spunem prin fashion o poveste despre dialogul creativ, constructiv între locuri, generații și femei' – spune Sylwia Jaskulska, head-designer al brandului Answear.LAB. Țesăturile și șireturile simbolice ilustrează legăturile și relațiile, iar combinațiile de stil contrastante dovedesc că opusurile se completează frumos. Această colecție este o suflare adâncă de reflecție asupra libertății, în timp ce privim spre orizont și asupra relațiilor în care multe ne pot despărți, dar din care putem extrage atât de mult' – subliniază ea.

În cadrul acestor diferențe se află valori unice. Libertatea înseamnă lucruri diferite pentru fiecare persoană și va fi interpretată diferit. Prin urmare, colecția prezintă rochii tip cămașă bine croite, rochii aparent făcute din plase de pescuit, cămăși cu franjuri lungi și fuste maxi cu volum. O eșarfă multifuncțională care poate fi purtată ca pareo sau bandă pentru cap și o cămașă care poate fi modificată într-o variantă drop, subliniază principiile unui șifonier modular. Bucuria festivalului inspiră colecția și se reflectă și în materialele utilizate – transparențe ca o tendință marcantă a sezonului și alte țesături aerisite, cum ar fi bumbacul natural, modal și vâscoza. Este de remarcat faptul că toate produsele sunt fabricate în Polonia. În plus, toate articolele de îmbrăcăminte din piele dețin certificatul Leather Working Group, garantând cea mai înaltă calitate.

În spiritul WE ARE ONE SOUND, ținutele sunt completate și cu încălțăminte, inclusiv sandale perforate, cizme scurte tip cowboy și mules. Colecția este completată cu bijuterii sub formă de piese de artă lucrate manual, realizate din pietre prețioase naturale, selectate pentru a reflecta energia unică și diversă esențială pentru viață: turmalina roz, pietre de hematit negru, pirita aurie, coral alb și amazonit verde.

Noi stabilim ritmul la care sunetele individuale pot fi asortate cu ușurință' – spune Agnieszka Pruchnik, brand director la Answear.LAB – Iubim muzica și ceea ce ne poate oferi. În mod similar, relațiilor bazate pe înțelegere și respect. Relații construite prin dialog deschis, curajos, cu respect pentru alegerile celorlalți, indiferent de diferențele sociale sau generaționale' – subliniază ea. WE ARE ONE SOUND rezonează în colecția noastră. Acceptăm și evidențiem diversitatea. Oferim clienților noștri libertatea de a alege, încurajând experimentarea și subliniind propriul stil'.

WE ARE ONE SOUND este o nouă colecție marca Answear.LAB prin care brandul susține vocile femeilor.

Întreaga colecție în ediție limitatăWE ARE ONE SOUND este acum disponibilă și online pe answear.ro: https://answear.ro/s/we-are-one-sound.

