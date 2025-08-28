Unde faci un inel de logodnă pe comandă în București? Ghid ELLE & atelierul IONA

Când spui „inel de logodnă', spui o promisiune care îți poartă amprenta. Pentru cititoarele ELLE care își doresc mai mult decât un model de serie, soluția este inelul pe comandă – o piesă gândită și realizată pentru voi doi. În București, atelierul IONA creează inele la comandă din aur 14K/18K cu diamante naturale sau lab‑grown și pietre prețioase selectate responsabil, cu livrare oriunde în țară.

Mai jos, un ghid concis (dar cu multe detalii utile) despre cum alegi corect design-ul, piatra, profilul și montura, cum setezi bugetul, care este diferența între un inel standard și unul pe comandă – și de ce experiența de atelier contează la fel de mult ca bijuteria în sine.

1) Standard vs. pe comandă: ce alegi și de ce

Un inel standard pornește de la un design predefinit, afișat pe site cu preț și specificații. Personalizarea este limitată (mărime, nuanță de aur, uneori tipul pietrei). Este varianta potrivită dacă vrei o decizie rapidă și un stil deja validat.

Un inel pe comandă se creează de la zero pentru tine: primești consultanță pe design, alegeți împreună tipul de aur (14K sau 18K), piatra (diamant natural, lab‑grown, safir, rubin, smarald, morganit etc.), proporțiile monturii și detalii care fac piesa unică. Este soluția ideală când vrei o semnătură personală, potrivire perfectă și control total asupra materialelor.

2) Limbaj de design: proporții, profil și estetică

Un inel care arată bine în poze trebuie să fie impecabil și în viața reală. IONA lucrează cu profile confortabile (Comfort Fit) și cu raporturi corecte între grosimea inelului, înălțimea monturii și dimensiunea pietrei. O montură prea înaltă poate agăța; una prea joasă poate afecta luminozitatea pietrei. Echilibrul corect este stabilit de designer împreună cu tine, în funcție de stilul de viață (birou, călătorii, sport).

Texturile și simbolurile IONA – de la interpretări Art Deco și Art Nouveau până la motive florale sau universale – aduc profunzime estetică fără a compromite confortul. Cheia este lucrul cu un atelier care înțelege atât zona creativă, cât și pe cea tehnică.

3) Pietre: diamant natural vs. lab‑grown și alternative prețioase

Diamantul natural rămâne un clasic, dar diamantul lab‑grown (cu aceleași proprietăți fizice și optice) oferă o opțiune etică și prietenoasă cu bugetul. Alternativ, pietrele prețioase naturale precum safirul, rubinul, smaraldul sau morganitul pot spune povestea voastră într‑o paletă de culori distinctă.

Sfat ELLE x IONA: pornește de la stil (minimal, sculptural, vintage‑inspired) și de la nuanța pielii. Lasă bugetul să ghideze clar dimensiunea pietrei, dar nu face compromisuri la tăietură și montură – influențează direct strălucirea.

4) Aur 14K sau 18K? Alegi rezistența sau metalul mai preţios

Aurul 14K este preferat pentru durabilitate sporită în purtare de zi cu zi, în timp ce aurul 18K are o culoare mai bogată datorită conținutului mai mare de aur. La IONA, decizia se ia în tandem cu tipul de piatră și stilul de montură, pentru un ansamblu coerent.

Citește comparația completă aici: Aur 14K vs Aur 18K. Ce să aleg?

5) Procesul IONA, pas cu pas

1) Brief & referințe: povestești despre stil, buget și momentul cererii.

2) Propuneri de design și selecție pietre (inclusiv opțiuni lab‑grown).

3) Schițe 3D și stabilirea detaliilor.

4) Producție în atelierul din București.

5) Livrare națională. Termen uzual: 2–4 săptămâni, în funcție de complexitate și disponibilitatea pietrelor.

Între timp, primești update‑uri transparente și sugestii de îngrijire, astfel încât în ziua cererii să fie totul pus la punct.

6) Buget cu cap: calitate, nu doar carataj

Stabilește de la început un interval realist. O tăietură bună (cut) poate face o piatră mai mică să arate spectaculos; o montură inteligentă poate amplifica luminozitatea și prezența vizuală. IONA pornește mereu de la echilibru: calitatea pietrei + montură ergonomică + confort în purtare.

Resurse utile:

• Inele de logodnă IONA

• Bijuterii la comandă (aur)

• Portofoliu comenzi (unicat)

• Pietre alternative naturale

• Diamant vs. safir – ghid util

7) Etică, trasabilitate și întreținere gratuită

IONA recomandă pietre cu proveniență clară și oferă consiliere pentru alegeri responsabile. După achiziție, ai întreținere gratuită pe termen lung în atelierul IONA: curățare, reșlefuire, rodiere acolo unde este cazul – servicii care prelungesc viața bijuteriei și o păstrează impecabilă în timp.

Detalii servicii post‑vânzare aici.

Mini‑FAQ

Unde pot face un inel de logodnă pe comandă în București? → La atelierul IONA, cu livrare în toată România.

Care e diferența între standard și pe comandă? → Standard: design predefinit, personalizare limitată. Pe comandă: design unic, cost după brief, control total asupra materialelor.

Termen uzual? → 2–4 săptămâni în funcție de complexitate.

Vrei să începi proiectul? Completează formularul de pe pagina IONA de inele de logodnă sau scrie la [email protected]. #fabricatinromania #qualitynotquantity

Sursa foto: ionastore.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro