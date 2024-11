UNDA Open Possibilities sărbătorește un an Un An de Excelență în Casual Fine Dining și Evenimente Exclusiviste

UNDA Open Possibilities aniversează un an de experiențe memorabile în dining premium și evenimente premium, oferind o combinație unică de gastronomie și relaxare într-un cadru natural deosebit.

Un an plin de evenimente vibrante și de momente speciale alături de cei dragi, cine gastronomice cu o priveliște peste lac, activități revigorante de picnic în natură, sesiuni de tenis și padel și weekenduri relaxante în compania unor oameni care iubesc stilul de viață relaxat. Mai mult, evenimentele de familie, de la aniversări la cununii pe ponton, până la cele de lifestyle sau corporate, au reușit să pună în prin plan serviciile de hospitaliltate premium, într-un echilibru perfect cu natura.

UNDA destinația celor mai frumoase celebrări

În sezonul toamnă-iarnă, complexul UNDA se transformă în destinația ideală pentru evenimente corporate de Crăciun, petreceri private și reuniuni de familie, oferind o experiență memorabilă pe malul lacului Băneasa. Cu o capacitate de 300 de locuri, restaurantul cu terasă acoperită și încălzită, decorat feeric de Crăciun, îmbină confortul și eleganța, în timp ce priveliștea panoramică de 360° asupra lacului completează atmosfera unică, amplasată în mijlocul naturii. Cu facilități versatile și personalizate pentru orice tip de întâlnire și o parcare proprie cu acces ușor din centrul și nordul Bucureștiului, UNDA transformă fiecare ocazie într-o celebrare.

UNDA Open Cuisine: Noi Experiențe Culinare de Toamnă

În această toamnă, Chef Traian Galleguillos lansează la UNDA Open Cuisine Chefs Tasting Menu, un meniu de cinci preparate inspirate din bucătăria mediteraneană și latino-americană, care îmbină rafinamentul cu gusturile sezoniere. Printre preparate, oaspeții vor descoperi mușchi de vită Argentina cu foie gras și fructe de pădure, și Tuna Ceviche cu lapte de cocos, coriandru și semințe de dovleac, acompaniate de pairing cu vinuri premium. Această experiență exclusivă este disponibilă la 350 lei de persoană, cu rezervare prealabilă și oferă o călătorie gastronomică autentică, prezentată de Chef însuși. Mai multe detalii pe site-ul UNDA.

New Years Eve by the Lake

La finalul anului, UNDA invită oaspeții la o petrecere elegantă de Revelion, New Years Eve by the Lake. Evenimentul promite o seară glamuroasă, cu un meniu festiv, muzică live și un spectaculos foc de artificii, toate pregătite pentru a celebra în stil trecerea dintre ani. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul www.unda.ro

UNDA Open Possibilities – O Redefinire a Relaxării

UNDA Open Possibilities este mai mult decât un complex de evenimente și gastronomie; este o destinație exclusivistă care aduce echilibrul și liniștea naturii în prim-plan. Aflat pe malul lacului Băneasa, acest spațiu reprezintă o evadare senină din agitația orașului, oferind o varietate de facilități – de la restaurantul de casual fine dining și grădina spațioasă, până la terenuri de tenis și paddle. Cu o parcare generoasă și servicii premium, UNDA invită oaspeții să trăiască fiecare moment în natură, cu eleganță și rafinament.

