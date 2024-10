Tot ce trebuie să știi despre operația de mărire a sânilor

Niciodată nu a fost o goană atât de mare pentru frumusețe ca acum. Desigur, în fiecare epocă standardele au existat, deși oarecum diferite de la secol la secol. De exemplu, a fost la modă femeia rubensiană, cu forme, apoi tenul alb ca de porțelan, ori talia de viespe. Deși în ziua de azi lucrurile sunt puțin mai diversificate, există totuși niște ținte' pentru unele doamne. Social media promovează intens acele femei cu un corp perfect, adesea inducându-ne însă în eroare.

Toate ne dorim buze perfecte, nas cârn, șolduri apetisante și sâni mari, fermi. Pe lângă umplerea buzelor cu acid, poate următoarea ce mai mare cerință în cabinetul esteticianului este augmentarea mamară. De fapt, operatia de marire a sanilor este una dintre cele mai solicitate intervenții estetice la nivel mondial. Totuși, mărirea sânilor nu este doar o chestiune strict estetică. Femeile aleg această procedură din diverse alte motive. O pot alege pentru a corecta asimetriile, pentru a restabili volumul pierdut după sarcină sau după scăderea în greutate. Altele doresc doar să-și îmbunătățească încrederea în sine. Deși este o intervenție comună, mărirea sânilor este totuși o procedură chirurgicală majoră. De aceea, înainte de a lua o decizie, trebuie să fim informate.

Ce implică operația de augmentare mamară

Cum am menționat, este important să știm ce ne așteaptă. Este bine să discuți direct cu un medic care să-ți explice aceste aspecte. De exemplu, medicul Ina Petrescu, de la Grace Clinic, îți va spune fiecare detaliu. În cabinetul domniei sale poți afla cele mai subtile detalii. Astfel, această operație implică inserarea unor implanturi sub țesutul mamar sau sub mușchiul pectoral.

Scopul este acela de a crește dimensiunea, dar și de a ajusta forma sânilor. Această procedură este efectuată sub anestezie generală, fiind una invazivă. De obicei durează între una și două ore. După operație, pacienta poate necesita câteva zile de repaus la domiciliu. Însă este nevoie de aproximativ 2 luni pentru a reveni complet la activitățile obișnuite. Implanturile mamare sunt realizate dintr-un înveliș de silicon.

Acestea pot fi umplute cu gel siliconic sau soluție salină, fiecare având anumite proprietăți.

Medicul Ina Petrescu te poate sfătui ce tip de implant este mai potrivit pentru tine. Ar trebui să specificăm faptul că implanturile cu gel siliconic sunt cele mai populare. Asta datorită consistenței lor care imită cel mai bine aspectul natural al sânilor. De asemenea, acestea sunt mai puțin susceptibile de a produce cute sau de a se simți anormal la atingere.

Cât despre implanturile cu soluție salină, acestea sunt preferate de unele femei. Asta pentru că, în cazul în care se sparg, corpul absoarbe în mod natural soluția salină. Cu astfel de implanturi, de obicei, nu există riscuri majore la rupere. Cum spuneam, alegerea tipului de implant depinde de preferințele personale, precum și de recomandările chirurgului.

Cum să alegi mărimea potrivită

Nu putem spune că recomandăm exagerarea. Desigur, fiecare face ceea ce dorește cu propriul corp. Alegerea dimensiunii implanturilor este un aspect foarte important. Mărimea corectă depinde de multe aspecte. Femeile care doresc o augmentare a sânilor trebuie să ia în considerare nu doar dorințele personale. Trebuie să țină cont și de proporțiile corpului.

Un chirurg plastician experimentat, precum Ina Petrescu de la Grace Clinic, va ține cont de acest aspect. Domnia sa va lua în calcul înălțimea, greutatea, structura corpului. Astfel va putea sugera o dimensiune care să se potrivească armonios. Mărimea aleasă bine este crucială pentru a obține un rezultat estetic plăcut. Totul este important pentru a evita eventualele complicații sau disconfort pe termen lung.

Totul despre riscurile acestei intervenții

Ne-ar plăcea să spune că orice operație merge ca pe roate. Însă nu este întotdeauna cazul. Ca orice intervenție chirurgicală, operația de mărire a sânilor implică anumite riscuri. Trebuie să fi conștientă asupra acestui fapt încă de la bun început. Oricât de bun este chirurgul, unele lucruri nu țin de acesta. Printre complicațiile posibile se numără infecțiile, hematoamele, pierderea sensibilității în zona sânilor, asimetria sau ruptură implantului. Contractura capsulară este o altă problemă întâlnită uneori.

Aceasta apare atunci când țesutul cicatricial din jurul implantului devine prea strâns, cauzând durere sau deformare. De asemenea, există riscul ca implanturile să necesite înlocuire după câțiva ani. Desigur, asta ar implică o nouă intervenție chirurgicală. Este esențial să discuți toate aceste riscuri cu medicul.

Recuperarea după o operație de mărire a sânilor poate varia de la persoană la persoană. Totuși, majoritatea pacientelor se simt bine după aproximativ o săptămână de repaus. În primele zile, este posibil să experimentezi disconfort, durere. Medicul îți va prescrie, cu siguranță, ceva pentru a face față mai bine acestei tranziții. De asemenea, este important să porți o bustieră specială pentru a susține sânii. Activitățile fizice intense trebuie evitate timp de cel puțin patru săptămâni. Abia după trei luni vei vedea rezultatele finale. După această perioada se stabilizează implanturile, sânii căpătând forma definitivă.

De ce este important medicul ales

Am recomandat anterior Grace Clinic. Aici vei găsi un medic dedicat, cu experiență, și anume pe Ina Petrescu. Aceasta se poate mândri cu rate mari de succes în toate operațiile efectuate. În timpul consultației inițiale, nu ezita să pui întrebări despre experiența sa, complicațiile pe care le-a întâlnit. Poți chiar să ceri să vezi fotografii „înainte și după' de la alte paciente. Comunicarea medic-pacient este esențială pentru a stabili totul de la bun început.

Operația de mărire a sânilor poate aduce multe beneficii. Este important să cunoști fiecare aspect. Transparența trebuie să existe încă de când intri pe ușa clinicii. Consultă-te cu chirurgul plastician calificat, discută deschis despre ce așteptări ai. Pentru o programare, poți să contactezi imediat Grace Clinic. Vei fi întâmpinată cu mult profesionalism și un zâmbet pe buze!

