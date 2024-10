Tech Fashion: Seria HUAWEI WATCH GT 5 și Aparterre, combinația perfectă dintre tehnologie și modă

Colaborarea spectaculoasă între HUAWEI și Aparterre, concept store-ul de fashion de elită din centrul Bucureștiului, și-a propus să arate acest lucru. Până pe 17 octombrie, fanii modei și tehnologiei vor putea explora versatilitatea seriei HUAWEI WATCH GT 5, expusă într-un setup care evidențiază poziționarea acestor ceasuri ca accesorii fashion esențiale. Colaborarea marchează un pas important în campania #FashionForward a HUAWEI, care redefinește ce înseamnă un ceas inteligent în contextul stilului de viață modern.

Seria HUAWEI WATCH GT 5 x Aparterre – când tehnologia întâlnește moda

Încă de la începutul acestei colaborări, dorința comună a fost clară: poziționarea seriei GT 5 nu doar ca dispozitive de monitorizare a sănătății și stării de bine, ci ca accesorii fashion indispensabile. Designul sofisticat și materialele premium precum ceramica, titanul de calitate aerospațială sau curelele din piele, fluoroelastomer sau milanese fac din aceste ceasuri inteligente mai mult decât niște dispozitive funcționale — sunt piese care completează orice ținută.

„Parteneriatul nostru cu Aparterre evidențiază această viziune, în care seria HUAWEI WATCH GT 5 devine parte integrantă a garderobei moderne, versatile și pline de rafinament,' spune Ana Macsim, marketing manager HUAWEI. „Ne dorim ca ceasurile să fie o extensie a personalității purtătorului, oferindu-i acestuia șansa de a face alegeri îndrăznețe și stilate, într-un context ce îmbină moda cu tehnologia.'

Styling-uri inedite propuse de Domnica Mărgescu

Ca parte din această campanie exclusivă, Domnica Mărgescu, fashion editor ELLE și unul dintre cei mai apreciați stiliști din România, a conceput patru ținute care subliniază versatilitatea și eleganța ceasurilor HUAWEI WATCH GT 5. Folosind articole vestimentare și accesorii din portofoliul Aparterre, ea a creat combinații inspirate, care evidențiază cât de ușor pot fi integrate aceste ceasuri în orice tip de outfit, fie el casual, elegant sau statement.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro, White Fluoroelastomer: „Blazerul negru este nelipsit din garderoba oricărei fashioniste,' continuă Domnica. Pentru un look smart-casual, un blazer negru asortat cu o cămașă pastelată, jeanși light blue și ceasul HUAWEI WATCH GT 5 Pro cu curea albă White Fluoroelastomer, creează combinația ideală pentru o zi relaxată, dar plină de stil.

HUAWEI WATCH GT 5, Brown Woven: „Un costum masculin într-o culoare neutră va fi mereu printre piesele cheie ale oricărei garderobe actuale,' spune Domnica. Adăugați o pereche de balerini animal print și o geantă cu design geometric, iar look-ul capătă acel „twist' personal și fresh, completat perfect de eleganța subtilă a ceasului HUAWEI WATCH GT 5 cu curea Brown Woven.

HUAWEI WATCH GT 5, Gold Milanese: „Un bomber jacket oversized e piesa vestimentară perfectă pentru un look urban cool,' adaugă ea. Asociat cu o pereche de pantofi cu accente punk și ceasul HUAWEI WATCH GT 5 cu o curea Gold Milanese, acest mix de piese devine un adevărat hit de street style.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro, Ceramic White: „Imprimeurile trompe-loeil au devenit atât de râvnite după ce Coco Chanel le-a introdus,' explică Domnica. „Un ceas sofisticat, precum HUAWEI WATCH GT 5 Pro, Ceramic White, adaugă o notă futuristă, transformând o rochie clasică într-un statement modern.'

O invitație la inovație stilistică

„HUAWEI m-a provocat să fiu creativă! Așadar, am propus patru variante de styling-uri pentru noile ceasuri din seria WATCH GT 5 pe care le puteți găsi la Aparterre. Ador să îmbin tehnologia cu moda, mereu am simțit că sunt avangardistă când am avut ocazia să fac asta. Pe scurt, vă invit să descoperiți și voi noile ceasuri ultra fashion la Aparterre și să vă inspirați din ideile mele de styling,' spune Domnica Mărgescu, fashion editor ELLE.

Această expunere la Aparterre este dovada clară că ceasurile HUAWEI WATCH GT 5 nu sunt doar device-uri dedicate bunăstării fizice, ci adevărate accesorii de modă care aduc un plus de rafinament și stil oricărei ținute. Versatilitatea lor este incontestabilă, iar acum, prin campania #FashionForward, HUAWEI pune un accent și mai mare pe modul în care tehnologia se îmbină cu eleganța și originalitatea.

