GALERIE FOTO | Seria HUAWEI Pura 80 – smartphone, aparat foto sau bijuterie high-tech

Smartphone-urile nu mai sunt demult simple dispozitive de comunicare. Sunt accesorii care ne reflectă stilul și personalitatea și parteneri digitali cu ajutorul cărora ne putem dezvolta creativitatea.

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 11.09.2025, 11:46,  de  ELLE
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Seria HUAWEI Pura 80, care include modelele Ultra și Pro, este ilustrarea ideală a acestui concept, asociindtehnologia de ultimă generație cu estetica exclusivistă haute couture, printr-o abordare inovatoare în materie de culori și finisaje. Noile smartphone-uri Pura 80 sunt disponibile din 26 august în HUAWEI Store. Modelul Ultra a ajuns și pe mâinile unui fotograf profesionst. Alex Gâlmeanu a realizat poze de vis cu ajutorul acestui camera phone.

HUAWEI Pura 80 Ultra, excelență în fotografie, recunoscută la nivel global

Seria HUAWEI Pura 80 stabilește noi standarde de excelență în materie de fotografiere cu smartphone-ul. Ambele modele sunt echipate cu o cameră Ultra Chroma XMAGE, cu 1,5 milioane de canale multispectrale, care asigură o redare autentică a culorilor.

HUAWEI Pura 80 Ultra introduce primul sistem de cameră telephoto duală comutabilă din industrie, care integrează un zoom mediu de 3,7x, un zoom super-telephoto de 9,4x, precum și un senzor de 1/1.28″, cel mai mare senzor telephoto din domeniul fotografiei mobile.

Alex Gâlmeanu a fost încântat de capabilitățile foto ale acestui smartphone de top, după ce l-a testat timp de o lună.

„HUAWEI Pura 80 Ultra pare că a devenit companionul ideal pentru fotografia de călătorie. Pentru utilizări de tip social media, camerele acestui smartphone concurează cu echipamente profesionale voluminoase și foarte scumpe. Când te gândești că Huawei livrează o experiență fotografică desăvârșită într-un device pocket-size, poți răstălmăci celebra vorbă fotografică „cel mai bun aparat de fotografiat este cel pe care îl ai cu tine' în „cel mai bun aparat de fotografiat este deja cu tine'

Galerie foto realizată cu HUAWEI Pura 80 Ultra – de Alex Gâlmeanu

HUAWEI Pura 80 Ultra este și pe primul loc în clasamentul DXOMARK, o autoritate recunoscută la nivel global în domeniul imagisticii. Pura 80 Ultra a obținut 175 de puncte, cel mai mare scor general din istoria DXOMARK. 

Chiar dacă Ultra este vârful de gamă, noul HUAWEI Pura 80 Pro păstrează o mare parte dintre capabilitățile sale revoluționare, pentru ca tu să te bucuri de fotografii spectaculoase zi și noapte. Camera Ultra Lighting de 1 inch surprinde mai multă lumină, astfel încât cadrele realizate în condiții de luminozitate scăzută să aibă detalii uimitoare, iar tehnologia Ultra Chroma redă culorile cu o precizie remarcabilă. Rezultatul? Peisaje nocturne vii, realiste și cu o claritate care transformă orice amintire într-o poveste vizuală memorabilă.

Uită de bijuteriile cu diamante și alege o bijuterie high-tech

Pentru seria Pura 80, HUAWEI propune un design care mizează pe eleganța atemporală, obținută prin îmbinarea armonioasă dintre stilurile oriental și occidental cu accentele moderne. HUAWEI Pura 80 Pro iese în evidență prin estetica „Grace of Glaze', caracterizată de o textură fină și linii delicate care creează o experiență tactilă deosebită. Fermecătoarea Glazed Red, discreta Glazed Black și strălucitoarea Glazed White sunt cele trei variante de culoare pe care le ai la dispoziție dacă alegi modelul Pro. Oricare ar fi opțiunea ta, HUAWEI Pura 80 Pro va aduce un plus de rafinament ținutelor pe care le porți. Glazed Red, în special, devine un accesoriu statement și datorită simbolului Forward care încadrează obiectivele camerelor din spate și este inspirat de modelul clasic al razelor de soare regăsit în designul bijuteriilor și ceasurilor de lux.

Eleganța și strălucirea se îmbină în mod remarcabil și în designul HUAWEI Pura 80 Ultra care vine cu două variante de culoare, pline de personalitate: Prestige Gold, ce se remarcă printr-o textură aurie lucioasă, și Golden Black, ideală pentru persoanele care preferă stilul sofisticat, dar subtil. Inelele aurii care delimitează obiectivele camerelor, precum și insigna strălucitoare XMAGE transformă Pura 80 Ultra într-o piesă de rezistență din orice ținută, rivalizând cu bijuteriile de colecție. 

Funcții AI, baterie puternică și încărcare rapidă

Pe lângă designul iconic și performanțele fotografice, Seria HUAWEI Pura 80 aduce o experiență smart și interactivă datorită funcțiilor bazate pe inteligența artificială. Temele dinamice, precum Emoji Crush sau Symbol Stickers, transformă ecranul într-un spațiu jucăuș care reacționează la mișcările tale sau chiar la privire, în timp ce butonul AI Smart Controls îți oferă acces instant la cele mai folosite funcții. Mesageria AI are grijă de intimitatea ta, ascunzând mesajele atunci când detectează priviri străine și redirecționându-le către dispozitivele purtabile, iar tehnologia de anulare a zgomotului face ca apelurile să rămână clare oriunde te-ai afla. Iar ca totul să fie complet, modelele Pura 80 Pro și Ultra integrează o baterie generoasă de 5170 mAh, încărcare rapidă de 100W prin HUAWEI SuperCharge și încărcare wireless de 80W, astfel încât ritmul tău zilnic să nu fie întrerupt niciodată.

Alege modelul Pura 80 care ți se potrivește, din HUAWEI Store

Seria HUAWEI Pura 80 este disponibilă în HUAWEI Store începând din data de 26 august. Poți achiziționa modelul Pura 80 Ultra la prețul de 7.999 lei și varianta Pura 80 Pro, pentru suma de 5.999 lei. Până pe 30 septembrie este în desfășurare o perioadă promoțională, în timpul căreia, la orice achiziție a unui astfel de smartphone din magazinul online, primești un cupon de discount în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile, un încărcător de 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. Totodată, împreună cu telefonul, poți achiziționa alte produse HUAWEI la prețuri promoționale: un HUAWEI WATCH 5, la 1.649 lei, sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la 749 lei.  

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum să comanzi mărturiile de botez online – avantaje și recomandări
Advertorial
Cum să comanzi mărturiile de botez online – avantaje și recomandări
Unforgettable Festival 2025 - Programul complet al artiștilor 
Advertorial
Unforgettable Festival 2025 - Programul complet al artiștilor 
Cum să accesorizezi un trening de bărbați pentru ieșiri în oraș?
Advertorial
Cum să accesorizezi un trening de bărbați pentru ieșiri în oraș?
Unforgettable Festival anunță programul de acces și spectacolul omagiu „Celebrating Zamfir”
Advertorial
Unforgettable Festival anunță programul de acces și spectacolul omagiu „Celebrating Zamfir”
O zi a expresiilor complementare, astăzi la Festivalul Enescu
Advertorial
O zi a expresiilor complementare, astăzi la Festivalul Enescu
#Creativo vine la Romexpo, între 18–21 septembrie, și deschide înscrierile la workshop-uri și conferințe gratuite
Advertorial
#Creativo vine la Romexpo, între 18–21 septembrie, și deschide înscrierile la workshop-uri și conferințe gratuite
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
catine.ro
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Ingredientul care nu trebuie să lipsească din clătitele tale toamna aceasta. Va schimba complet gustul desertului tău preferat
Ingredientul care nu trebuie să lipsească din clătitele tale toamna aceasta. Va schimba complet gustul desertului tău preferat
Mai multe din advertorial
O zi sub semnul marilor povești muzicale, la Festivalul Enescu
O zi sub semnul marilor povești muzicale, la Festivalul Enescu
Advertorial

+ Mai multe
YOUR CHOICE: trei perechi de pantofi Nike, trei povești ale alergării moderne
YOUR CHOICE: trei perechi de pantofi Nike, trei povești ale alergării moderne
Advertorial

De fiecare dată când îți legi șireturile și pornești la drum, faci o alegere: despre cum vrei să te simți, despre ce îți dorești să descoperi și despre cât de departe vrei să ajungi.

+ Mai multe
Început de nouă stagiune la naționalul bucureștean
Început de nouă stagiune la naționalul bucureștean
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC