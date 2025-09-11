GALERIE FOTO | Seria HUAWEI Pura 80 – smartphone, aparat foto sau bijuterie high-tech

Seria HUAWEI Pura 80, care include modelele Ultra și Pro, este ilustrarea ideală a acestui concept, asociindtehnologia de ultimă generație cu estetica exclusivistă haute couture, printr-o abordare inovatoare în materie de culori și finisaje. Noile smartphone-uri Pura 80 sunt disponibile din 26 august în HUAWEI Store. Modelul Ultra a ajuns și pe mâinile unui fotograf profesionst. Alex Gâlmeanu a realizat poze de vis cu ajutorul acestui camera phone.

HUAWEI Pura 80 Ultra, excelență în fotografie, recunoscută la nivel global

Seria HUAWEI Pura 80 stabilește noi standarde de excelență în materie de fotografiere cu smartphone-ul. Ambele modele sunt echipate cu o cameră Ultra Chroma XMAGE, cu 1,5 milioane de canale multispectrale, care asigură o redare autentică a culorilor.

HUAWEI Pura 80 Ultra introduce primul sistem de cameră telephoto duală comutabilă din industrie, care integrează un zoom mediu de 3,7x, un zoom super-telephoto de 9,4x, precum și un senzor de 1/1.28″, cel mai mare senzor telephoto din domeniul fotografiei mobile.

Alex Gâlmeanu a fost încântat de capabilitățile foto ale acestui smartphone de top, după ce l-a testat timp de o lună.

„HUAWEI Pura 80 Ultra pare că a devenit companionul ideal pentru fotografia de călătorie. Pentru utilizări de tip social media, camerele acestui smartphone concurează cu echipamente profesionale voluminoase și foarte scumpe. Când te gândești că Huawei livrează o experiență fotografică desăvârșită într-un device pocket-size, poți răstălmăci celebra vorbă fotografică „cel mai bun aparat de fotografiat este cel pe care îl ai cu tine' în „cel mai bun aparat de fotografiat este deja cu tine'

Galerie foto realizată cu HUAWEI Pura 80 Ultra – de Alex Gâlmeanu

HUAWEI Pura 80 Ultra este și pe primul loc în clasamentul DXOMARK, o autoritate recunoscută la nivel global în domeniul imagisticii. Pura 80 Ultra a obținut 175 de puncte, cel mai mare scor general din istoria DXOMARK.

Chiar dacă Ultra este vârful de gamă, noul HUAWEI Pura 80 Pro păstrează o mare parte dintre capabilitățile sale revoluționare, pentru ca tu să te bucuri de fotografii spectaculoase zi și noapte. Camera Ultra Lighting de 1 inch surprinde mai multă lumină, astfel încât cadrele realizate în condiții de luminozitate scăzută să aibă detalii uimitoare, iar tehnologia Ultra Chroma redă culorile cu o precizie remarcabilă. Rezultatul? Peisaje nocturne vii, realiste și cu o claritate care transformă orice amintire într-o poveste vizuală memorabilă.

Uită de bijuteriile cu diamante și alege o bijuterie high-tech

Pentru seria Pura 80, HUAWEI propune un design care mizează pe eleganța atemporală, obținută prin îmbinarea armonioasă dintre stilurile oriental și occidental cu accentele moderne. HUAWEI Pura 80 Pro iese în evidență prin estetica „Grace of Glaze', caracterizată de o textură fină și linii delicate care creează o experiență tactilă deosebită. Fermecătoarea Glazed Red, discreta Glazed Black și strălucitoarea Glazed White sunt cele trei variante de culoare pe care le ai la dispoziție dacă alegi modelul Pro. Oricare ar fi opțiunea ta, HUAWEI Pura 80 Pro va aduce un plus de rafinament ținutelor pe care le porți. Glazed Red, în special, devine un accesoriu statement și datorită simbolului Forward care încadrează obiectivele camerelor din spate și este inspirat de modelul clasic al razelor de soare regăsit în designul bijuteriilor și ceasurilor de lux.

Eleganța și strălucirea se îmbină în mod remarcabil și în designul HUAWEI Pura 80 Ultra care vine cu două variante de culoare, pline de personalitate: Prestige Gold, ce se remarcă printr-o textură aurie lucioasă, și Golden Black, ideală pentru persoanele care preferă stilul sofisticat, dar subtil. Inelele aurii care delimitează obiectivele camerelor, precum și insigna strălucitoare XMAGE transformă Pura 80 Ultra într-o piesă de rezistență din orice ținută, rivalizând cu bijuteriile de colecție.

Funcții AI, baterie puternică și încărcare rapidă

Pe lângă designul iconic și performanțele fotografice, Seria HUAWEI Pura 80 aduce o experiență smart și interactivă datorită funcțiilor bazate pe inteligența artificială. Temele dinamice, precum Emoji Crush sau Symbol Stickers, transformă ecranul într-un spațiu jucăuș care reacționează la mișcările tale sau chiar la privire, în timp ce butonul AI Smart Controls îți oferă acces instant la cele mai folosite funcții. Mesageria AI are grijă de intimitatea ta, ascunzând mesajele atunci când detectează priviri străine și redirecționându-le către dispozitivele purtabile, iar tehnologia de anulare a zgomotului face ca apelurile să rămână clare oriunde te-ai afla. Iar ca totul să fie complet, modelele Pura 80 Pro și Ultra integrează o baterie generoasă de 5170 mAh, încărcare rapidă de 100W prin HUAWEI SuperCharge și încărcare wireless de 80W, astfel încât ritmul tău zilnic să nu fie întrerupt niciodată.

Alege modelul Pura 80 care ți se potrivește, din HUAWEI Store

Seria HUAWEI Pura 80 este disponibilă în HUAWEI Store începând din data de 26 august. Poți achiziționa modelul Pura 80 Ultra la prețul de 7.999 lei și varianta Pura 80 Pro, pentru suma de 5.999 lei. Până pe 30 septembrie este în desfășurare o perioadă promoțională, în timpul căreia, la orice achiziție a unui astfel de smartphone din magazinul online, primești un cupon de discount în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile, un încărcător de 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. Totodată, împreună cu telefonul, poți achiziționa alte produse HUAWEI la prețuri promoționale: un HUAWEI WATCH 5, la 1.649 lei, sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la 749 lei.

