Produsele de skincare „deştepte”, trendul lui 2025. Descoperă ingredientele inovatoare pe care pielea ta le va adora!

În fiecare an, industria skincare pare să descopere un nou ingredient-miracol, care promite să ne schimbe rutina de îngrijire! În cazul în care te simţi asaltată de informaţii şi nu mai ştii ce să alegi, află că dincolo de promisiuni şi de ambalajele glossy, chiar există o categorie aparte de produse, care pun ştiinţa pe primul loc, nu marketingul. Este vorba despre formulele inteligente, în care fiecare ingredient este adăugat nu de dragul trendului, ci pentru că este esenţial pentru frumuseţea tenului tău. Silybin şi SPF încapsulat sunt doar două dintre produsele „deştepte', iar dacă încă nu îţi spun prea multe, îţi spunem noi: în rândurile următoare, urmează să descoperi ce fac, cum funcţionează şi de ce pielea ta le va adora!

Ingredientele inovatoare pe care pielea ta le va adora:

Silybin, activul de care o să tot auzi!

De pe lista produselor de skincare „deştepte' nu trebuie să îţi lipsească cele care conţin Silybin. Ştim, nu sună fancy, dar face diferenţa! Este una dintre revelaţiile recente din dermatocosmetică şi următoarea ta obsesie! O moleculă extrasă din armurariu, o plantă cu flori mov, care îţi ajută tenul să fie mai hidratat, să aibă o textură mai bună şi să uite de riduri. Iată ce spun specialiştii despre el: „Silibina, aşa cum se numeşte în limba română, este principalul ingredient activ al silimarinei. Silibina este apreciată pentru acţiunea antioxidantă puternică. Problema majoră a moleculei celebre de silibin este că nu pătrunde în piele suficient pentru a-şi face efectele. Însă sistemul de livrare de tip fitozom rezolvă problema clasică a molecului de silibin şi reuşeşte să livreze această moleculă miraculoasă în interiorul pielii, oferind certitudinea că foloseşti arma perfectă contra ridurilor! Ca putere, îl putem compara cu deja celebrul retinol, doar că nu sensibilizează tenul şi, în plus, poate fi purtat şi ziua!', declară Irina Panait, fondatoarea brandului Mayie.

Ingredientul este ideal şi pentru tenul uscat, şi pentru cel normal, mixt sau gras, dar şi pentru cel sensibil sau trecut de prima tinereţe. Cei care l-au folosit au fost cuceriţi de efectul calmant pe care îl oferă, dar şi de faptul că este eficient în contracararea tuturor semnelor trecerii timpului. Dacă optezi pentru un produs de calitate care conţine silibină, pielea ta nu ar trebui să rămână grasă, ci doar să se bucure de un efect revigorant şi răcoritor!

SPF încapsulat, ideal pentru tenurile sensibile

Să nu uităm şi de protecţia solară: indiferent că este vară sau iarnă, că te expui sau nu razelor soarelui, aplicarea produselor cu SPF reprezintă un pas care nu se negociază şi credem că deja ştii asta: auzi despre SPF pe Internet, în spoturile publicitare, în cabinetul medicului dermatolog şi în discuţiile cu prietenele. Dar ştiai că există şi SPF încapsulat? Dacă tenul tău reacţionează la formulele clasice, atunci merită şi este chiar recomandat să îi dai o şansă!

„SPF încapsulat este o inovaţie care schimbă regulile jocului. Pentru că nu orice SPF este bine tolerat de piele, mai ales dacă te confrunţi cu un ten reactiv, cu rozacee, cu alergii sau inflamaţii recurente, tehnologia încapsulării îţi salvează pielea, la propriu! Metoda <<îmbracă>> moleculele filtrului UV într-un strat protector, în aşa fel încât filtrele solare să nu intre în contact cu pielea şi nici să nu fie absorbite de ea. Te vei bucura de un ten fără iritaţii, de o aplicare uniformă şi de aceeaşi protecţie eficientă, chiar şi pe termen lung!', mai completează antreprenoarea.

Optează pentru o cremă cu SPF50+ ca să fii sigură de efecte şi verifică întotdeauna eticheta! Specialiştii recomandă să te orientezi întotdeauna către produse SPF cu cocktail-uri puternice hidratante: acizi graşi esenţiali, precum Omega-3 şi Omega-7, vitamine, precum A sau E şi minerale benefice pielii tale. Te vei bucura astfel şi de protecţie împotriva poluării, dar şi de o piele luminoasă şi de efecte antioxidante!

Vitamina C? Întotdeauna! Dar formula face diferenţa!

Şi vitamina C este o minune în produsele de îngrijire: ajută la uniformizarea tenului, la reducerea petelor pigmentare şi stimulează producţia de colagen, dacă o combini cu SPF. Dar doar puţini vorbesc despre faptul că forma sub care este introdusă în produs face toată diferenţa.

„Există o diferenţă între vitamina C şi derivatul de vitamina C! Atunci când vitamina C pură este aplicată pe piele, cei care sunt mai sensibili resimt furnicături, observă roşeaţă şi iritaţii vizibile şi asta petnru că acid ascorbic este foarte instabil, oxidează rapid şi poate deteriora celulele. Derivatul, adică o formă modificată, este mai blând cu pielea şi nu este atât de sensibil la factorii externi. El se transformă în acid ascorbic doar în urma unui proces enzimatic, care are loc în epidermă. Graţie eliberării treptate, derivaţii se dovedesc a fi mult mai eficienţi şi se absorb foarte repede în piele.', mai spune femeia de afaceri.

În plus, derivaţii pot fi integraţi simplu şi în formule care vizează şi hidratarea sau regenerarea pielii tale, nu doar iluminarea ei. Poţi opta pentru derivatul din vitamina C şi dacă ai ten cu rozacee, dar şi dacă ai un ten normal, uscat, deshidratat, mixt sau gras. Ingredientul funcţionează foarte bine şi în locuri cu variaţii mari de temperatură şi umiditate, aşa cum este, de altfel, şi climatul din România.

Viitorul skincare: zero ingrediente inutile!

În trend este şi următorul „ingredient': simplitatea! Tot mai multe reprezentante ale sexului frumos s-au săturat să îşi transforme rutina de îngrijire într-un maraton de produse. Drept care, caută formule curate, eficiente, fără balast, fără ingrediente cu risc de iritaţii şi fără parfumuri inutile: „Puţin, dar esenţial. Este filozofia pe care mizăm şi noi, la Mayie, şi pe care o urmează şi clientele, atunci când vine vorba despre produsele de skincare. Nu mai este vorba despre ce lipseşte dintr-o formulă, ci despre ce rămâne şi cât de mult contează acel ingredient pentru sănătatea pielii. Noul lux în skincare este transparenţa. Este eficienţa. Este selecţia riguroasă a ingredientelor folosite!'

Cu alte cuvinte, este vorba despre o nouă gândire: căutăm formule inteligente, în care fiecare ingredient are un scop clar, dovedit ştiinţific, aşadar, nu mai urmăm „ce se poartă', ci „ce are sens'. Femeile de astăzi sunt tot mai interesate de ce conţine un produs, semn că ne bazăm tot mai mult pe sinceritate şi că mizăm pe respectul oferit pielii noastre, observă Irina Panait: „Ne bucură să observăm că rutina de îngrijire a devenit o alegere conştienţă, profund personalizată, nu un ritual complicat, urmat pentru că aşa am citit pe Internet. Atunci când produsele alese sunt cu adevărat bune, simplitatea nu mai este un compromis, ci o dovadă de înţelepciune, pentru care pielea noastră ne va mulţumi mai târziu!'

Tu ştii ce ingrediente îşi doreşte, cu adevărat, pielea ta?

