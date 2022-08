Oana Lupaș: „Broderia tradițională este sursa culturi ivestimentare românești“

„Broderia tradițională este sursa culturii vestimentare românești. Ea definește ani de istorie și întâmplări și este adevărata mostră de identitate culturală a unui popor. – Oana Lupaș

Unul dintre designerii cei mai constanți și cei mai relevanți proveniți din Cluj-Napoca, Oana Lupaș și-a conturat de-a lungul timpului un brand în ale cărui piese eleganța clasică se îmbină fericit cu inspirația din natură, dar și din tradițiile locului. „Locul din care provenim joacă un rol destul de important în procesul creativ al oricărui artist, spune ea. „Cred că ne definește și ne conturează în primul rând personalitatea. Locul din care provenim nu este o alegere, unii dintre noi suntem mai norocoși, iar alții mai puțin, în consecință ține de fiecare individ în parte să își asume rădăcinile și să înflorească în cel mai frumos mod posibil.

Recunoaște că un aspect care a modelat viziunea sa estetică, ca designer, este și faptul că, deși s-a născut la Cluj, a fost „unul dintre acei copii norocoși care au crescut la casa bunicii, în natură, într-o manieră foarte simplă și sănătoasă. Și, de-a lungul timpului, Oana a integrat în piesele pe care le-a imaginat și le-a realizat tehnici și motive tradiționale românești. „Imediat după absolvirea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, mi-am deschis atelierul. Nu am fost pregătită pentru acest pas, însă am învățat, din dorința de a rezista și a spune ceva, să supraviețuiesc. Au fost câțiva ani de căutare personală ca designer. Broderia manuală inspirată de motivele tradiționale românești am descoperit-o într-un moment destul de amuzant: când căutam o sursă de inspirație pentru rochia mea de mireasă. Rochia a fost brodată manual, timp de cinci luni de zile, cu motive din zona Moldovei. Broderia tradițională este sursa culturii vestimentare românești. Ea definește ani de istorie și întâmplări și este adevărata mostră de identitate culturală a unui popor., spune Oana acum.



O întreb cum filtrează această inspirație în hainele ei, cu un aer atât de actual. „Broderia tradițională românească se execută pe țesături naturale cum ar fi pânza de casă, inul sau borangicul. În colecțiile noastre noi am păstrat doar cusătura de mână, pe care am reinterpretat-o pe diferite țesături contemporane cum ar fi tul-ul, stofa, mătasea. De-a lungul anilor, pornind de la această inspirație, am folosit atât simbolurile clasice românești, ca mai apoi să le dezvoltăm către multe alte direcții estetice contemporane, dar având o sursă evidentă: natura.

Natura este mai mult decât o sursă de inspirație pentru Oana Lupaș, ea se află în centrul brand-ului pe care l-a creat: BOL Fashion of Nature. „Viața multora dintre noi se învârte în jurul betoanelor și a construcțiilor rigide. Natura ne-a făcut loc în viața ei și ne-a îmbrățișat. Cea mai generoasă sursă de inspirație este tocmai ea. Culorile, texturile, pattern-urile, emoțiile perfecte sunt în natură, iar acolo eu mă regăsesc și găsesc o sursă infinită de inspirație, explică ea.

Așa că nu e de mirare că fiecare colecție își ia inspirația de acolo. După, urmează un întreg parcurs până ce Oana ajunge la produsele finite. „Primul pas în dezvoltarea noilor produse este găsirea unei teme. De multe ori, sursa a venit din călătoriile pe care le-am făcut. Odată ce tema a fost găsită, începe o căutare amănunțită legată de tema aleasă, desenul, realizarea tiparelor și mai apoi execuția produselor (acesta fiind un proces complex, deoarece se întâmplă ca produsul din desen să ajungă într-o altă formă în realitate).



Spre exemplu, tema ultimei sale colecții a fost orhideea: „această floare care este atât de prezentă în viața noastră, de la stand-urile din supermarket până la geamurile oricărei casnice care se respectă. Am realizat că această plantă tropicală minunată a căpătat o formă atât de comercială încât s-a uitat istoria ei, care a fost pe alocuri sângeroasă: au fost regi care au plătit mercenari ca să o găsească și să o aibă în geam. Această colecție ne vorbește tuturor… suntem atât de prinși într-o avalanșă de informații și de lucruri materiale pe care ni le dorim sau pe care credem că trebuie să le avem, încât am pierdut esența.

Dar esența ei, ca designer, o întreb? „Îmi doresc să transcriu emoția și frumusețea lucrurilor care ne înconjoară prin toate colecțiile pe care le gândesc. Îmi doresc să transmit emoție și să dau suflet hainelor pe care le purtăm într-o lume în care, în aparență, aceste lucruri materiale sunt un mare dat.

Cât despre felul în care vede esența modei, Oana Lupaș îmi mărturisește, în final: „Cred că am uitat, de multe ori, care e esența noastră. La fel și moda a uitat care e esența ei. Moda înseamnă frumusețe, emoție, echilibru. Acum a devenit o nevoie acută de afișare și validare. Scopul meu, ca designer, este să transmit emoție și să educ publicul către o direcție mai sănătoasă. Schimbările sociale și viața tumultuoasă pe care o avem ne abat de la un drum mai simplu pe care am putea să îl avem în viață. Nebunia societății contemporane și confuzia ar fi mai ușor de străbătut dacă am deschide ochii și am vedea frumusețea. Eu mă străduiesc. Câteodată iese, câteodată nu…

Autor: Ioana Ulmeanu