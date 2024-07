Lider în inovație și sustenabilitate, Samsung lansează o nouă generație de dispozitive pliabile.

Pe 10 iulie, Samsung a lansat cele mai inovatoare și elegante dispozitive pliabile de până acum: Galaxy Z Fold6 și Galaxy Z Flip6. Noile modele, echipate cu funcții avansate de inteligență artificială, aduc un plus de flexibilitate, design și portabilitate în viața cotidiană a fiecărui consumator. Designul revoluționar și durabilitatea optimizată fac din noile pliabile companionul perfect pentru utilizatorii moderni și activi, redefinind stilul și funcționalitatea în era digitală.

Dar inovația Samsung nu se limitează doar la telefoane. Compania transformă modul în care interacționăm cu tehnologia printr-o gamă extinsă de produse și soluții. De la electrocasnice inteligente și televizoare cu design premium, până la un ecosistem SmartThings integrat și soluții avansate de inteligență artificială, Samsung se dovedește a fi un lider în multiple domenii.

Design și durabilitate: eleganță, funcționalitate și stil

Galaxy Z Fold6 și Galaxy Z Flip6 reprezintă combinația ideală între estetică sofisticată și funcționalitate. Cu un design simetric, margini drepte și cele mai subțiri și mai ușoare carcase din seria Galaxy Z, aceste telefoane sunt o declarație de stil și eleganță. Galaxy Z Fold6 oferă o experiență de vizualizare intuitivă datorită ecranului său mărit, ideal pentru multitasking și consum de conținut. Structura balamalei cu două șine și marginea consolidată distribuie eficient șocurile, asigurând o durabilitate sporită și un aspect rafinat. Straturile întărite ale ecranului principal îmbunătățesc rezistența la uzură, menținând în același timp eleganța și finețea pliului pentru a te bucura de un dispozitiv elegant și rafinat.

Designul nu se oprește la dispozitivele pliabile. Gama Bespoke aduce un nou nivel de personalizare și stil în electrocasnice, permițând utilizatorilor să-și creeze produse unice care se potrivesc perfect cu stilul lor de viață. Televizoarele din Lifestyle Collection sunt adevărate opere de artă, combinând tehnologia de vârf cu un design elegant pentru a se integra armonios în orice decor interior. De la The Frame, care poate afișa opere de artă când nu este folosit, la The Serif și The Sero, care se adaptează perfect spațiilor moderne, Samsung își demonstrează angajamentul pentru un design inovator pe întregul său portofoliu.

Trenduri și de ce pliabilele sunt cool

Dispozitivele pliabile au devenit un simbol al inovației și stilului în industria tehnologică. Ele oferă o flexibilitate incredibilă și se adaptează perfect stilului de viață dinamic și sofisticat al utilizatorilor moderni. Galaxy Z Fold6 și Galaxy Z Flip6 îmbină perfect tehnologia de ultimă oră cu un design elegant, fiind ideale pentru cei care doresc să rămână în trend și să își exprime personalitatea prin gadgeturi de top. Pliabilele nu sunt doar cool, ci și extrem de practice, permițându-ți să treci ușor de la un telefon compact la un ecran mare pentru divertisment sau productivitate.

Samsung aduce viitorul acasă

Samsung redefinește confortul locuinței tale cu inovații tehnologice de ultimă generație. Ecosistemul SmartThings de la Samsung transformă gestionarea casei într-o experiență intuitivă, permițându-ți să controlezi și să automatizezi electrocasnicele și dispozitivele inteligente printr-o singură aplicație.

De la frigiderele și mașinile de spălat din gama Bespoke la televizoarele inteligente, toate produsele Samsung lucrează împreună pentru a crea un ambient inteligent și sincronizat. Astfel, poți primi notificări pe televizor atunci când mașina de spălat finalizează ciclul sau poți regla temperatura frigiderului direct de pe telefonul mobil, aducând tehnologia mai aproape de tine ca niciodată.

Inovație în AI pentru creativitate și productivitate

Noua serie Galaxy Z îți aduce inteligența artificială la îndemână pentru a transforma felul în care îți desfășori activitățile zilnice. Cu Note Assist pe Samsung Notes, îți poți simplifica munca de zi cu zi. Gândește-te cât de util ar fi să poți traduce rapid un text, să faci rezumate în câteva secunde sau să formatezi automat notițele fără a pierde timp prețios. Și pentru cei care se bazează pe înregistrări vocale, transcrierea automată a acestora te ajută să îți păstrezi ideile organizate și ușor de accesat oricând ai nevoie.

Composer este ca un asistent personal pentru email-uri și postări pe rețelele sociale. Analizând mesajele tale anterioare, Composer sugerează texte care reflectă stilul tău personal, economisind timp și efort. Fie că scrii un email formal sau o postare casual, Composer îți oferă inspirația necesară pentru a comunica eficient și autentic.

Pentru cei pasionați de desen, Sketch to Image este o funcție de vis. Folosind S Pen, poți schița rapid o idee, iar AI-ul o transformă într-o imagine detaliată, perfectă pentru prezentări sau proiecte creative. Nu trebuie să fii un artist desăvârșit pentru a vedea cum ideile tale prind viață în mod spectaculos.

Călătoriile și comunicarea internațională devin mai ușoare cu funcțiile Interpreter și Live Translate. Acum poți traduce conversații și apeluri telefonice în timp real, direct pe dispozitivul tău. Imaginează-ți cât de simplu va fi să te descurci într-o țară străină fără bariere lingvistice.

Samsung extinde inovațiile AI dincolo de telefoane, integrându-le în întregul portofoliu de produse. Televizoarele Samsung folosesc AI pentru a îmbunătăți calitatea imaginii și a sunetului, analizând conținutul în timp real pentru a oferi o experiență vizuală superioară. Electrocasnicele inteligente din gama Bespoke utilizează AI pentru a optimiza consumul de energie și a personaliza funcționarea în funcție de obiceiurile utilizatorului, asigurând eficiență și confort maxim.

Sustenabilitate și angajament pentru viitor

Samsung continuă să demonstreze angajamentul său față de un viitor sustenabil prin inițiative inovatoare care reduc impactul asupra mediului.

Materiale Reciclate: Galaxy Z Fold6 și Galaxy Z Flip6 utilizează sticlă, aluminiu, plastic, cobalt și elemente rare reciclate. În plus, pentru prima dată, componentele acestor modele încorporează aur și cupru reciclat.

Ambalaje Eco-friendly: Ambalajul acestor dispozitive este fabricat 100% din hârtie reciclată, eliminând complet materialele plastice.

Actualizări pe Termen Lung: Noile modele sunt prevăzute să suporte șapte generații de actualizări ale sistemului de operare și șapte ani de actualizări de securitate, contribuind astfel la reducerea deșeurilor electronice.

Prin implementarea tehnologiilor avansate de economisire a energiei, produsele Samsung, cum ar fi frigiderele și mașinile de spălat din gama Bespoke, oferă performanțe superioare cu un impact minim asupra mediului. În plus, programul de Trade In al Samsung încurajează utilizatorii să returneze vechile dispozitive pentru reciclare, oferindu-le reduceri la achiziționarea unor produse noi, contribuind astfel la reducerea deșeurilor electronice și promovând un consum responsabil.

Samsung: lider în inovație și sustenabilitate

Samsung reafirmă angajamentul său față de sustenabilitate prin publicarea Raportului de Sustenabilitate 2024, detaliind strategii și realizări semnificative în domeniul mediului, social și guvernanță (ESG). Compania și-a propus să atingă emisii nete zero Scope 1 și 2 până în 2050, cu DX Division vizând anul 2030. În 2023, Samsung a încorporat rășini reciclate în 25% din componentele de plastic și a extins programele de reciclare a deșeurilor electronice în peste 70 de țări. De asemenea, Samsung a obținut certificarea Platinum de la Alliance for Water Stewardship (AWS) pentru facilitățile din Coreea și China. În plan social, compania a implementat politici pentru îmbunătățirea drepturilor angajaților, creșterea numărului de femei în poziții de conducere și crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități prin inițiativa Stellar Forest.

