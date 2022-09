Fondatoarea Brand-ului Barbara Langellotti Atelier duce experiența viitoarelor mirese la cel mai înalt nivel

Cum a ajuns Barbara Langellotti Atelier să colaboreze cu cele mai mari case de modă din lume, precum PRONOVIAS și VERA WANG ?

Povestea a început acum 8 ani, când am mers în căutarea rochiei visurilor mele. Contrar așteptărilor unei experiențe de poveste, atunci când emoția este puternică, am întâmpinat câteva situații jenante pentru o viitoare mireasă precum: lipsa diversității rochiilor, taxa de probat produsele, lipsa de personal și de profesionalism, timp și număr de rochii limitat la probă iar lista poate continua.

În acel moment, m-am hotărat asupra faptului că nivelul acestei experiențe trebuie să fie altul și că eu, pot aduce o schimbare categorică în acest domeniu.

De ce să alegi Barbara Langellotti Atelier?

Încă de mică am cochetat cu lumea modei, provenind dintr-o familie cu rădăcini italiene, unde moda se respiră prin toți porii. Am avut experiența de model cu brand-uri cunoscute, am participat la reality show-ul televizat Next Top Model' by Catalin Botezatu, cu nume mari din industria modei românești și nu numai. Ulterior am dobândit cunoștințe în domeniul antreprenoriatului, al design-ului și am dezvoltat un stil unic, personal în crearea vestimentației de lux feminină.

Toate experiențele și-au pus amprenta peste acest proiect de success, în continuă expansiune. Pe parcursul anului 2022, miresele s-au putut bucura de noi și în Brașov, iar în 2023 promitem extinderea și în București.

Am devenit al -3-lea showroom din România care colaborează cu aceste branduri și cel care a pus zona Moldovei pe harta PRONOVIAS, ajutând viitoarele mirese din zonă să nu mai fie nevoite să parcurgă sute de kilometri pentru a întâlni rochia mult visată.

Pe langă bine cunoscutele rochii, în atelierele noastre se pot găsi rochii creații proprii, ale altor design-eri renumiți, atât de mireasă cât și de ocazie, dar dacă toate acestea nu rezonează cu imaginea rochiei dorite, o putem crea împreună ca model unicat, alături de maeștrii noștri croitori.

Imbrăcam de 8 ani mii de mirese, nașe și invitate, cu profesionalism, într-un spațiu generos de 600mp, cu o gamă diversificată de produse și cu o consiliere onestă. Satisfacția clientelor noastre este parte din reușită și poate fi identificată cu usurință atât în online, https://www.facebook.com/search/top?q=barbara%20langellotti%20atelier , https://www.instagram.com/barbaralangellotti/ , cât și în magazinele fizice.

Pe scurt, cu multă muncă, ambiție, perseverență, pasiune și devotament, poți ajunge unde ți-ai propus.

Noi nu creăm doar rochii, creăm o întreagă experiență de vis!

Dacă ești o viitoare mireasă, te poți convinge de cele menționate programându-te în showroom-urile noastre cu un singur click: https://atelierbarbaralangellotti.com/pages/solicita-o-programare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro