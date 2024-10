ELLE a încercat... HAIRBURST, soluția ideală pentru căderea părului

Știu că sună superficial, dar, de-a lungul anilor, părul a fost unul dintre lucrurile care mă complexau teribil. Când era creț, pur și simplu nu îi suportam textura, iar când am început să îl coafez și să îl aduc la forma dorită, s-a degradat atât de mult încât șuvițe întregi au început să se rupă. Apoi a urmat perioada firelor albe, pe care am încercat obsesiv să le maschez, fie prin colorări, fie prin decolorări repetate și mult prea agresive. Nu cred că mai e nevoie să îți dezvălui deznodământul, fiindcă nu trebuie să fii specialist ca să îți dai seama ce repercusiuni au avut toate aceste lucruri asupra părului meu. Dată fiind situația în care mă aflam, am renunțat la nuanța de blond pe care o aveam, m-am tuns destul de mult și am încercat să nu mai repet greșelile din adolescență. Chiar și așa, fără decolorări și fără instrumente de styling fierbinți, părul meu tot nu arăta grozav. M-aș fi mulțumit cu un aspect decent, dar nici măcar acesta nu se aplica, deoarece, pe lângă aspectul deteriorat, căderea firelor de păr devenise o problemă reală. Așa că m-am gândit că ar fi cazul să apelez la o rutină specială care să trateze căderea masivă cu care mă confruntam. După o cercetare amănunțită, am descoperit brand-ul HAIRBURST, care oferă o gamă largă de produse bogate în ingrediente active ce combat eficient pierderea părului.

Deși pe site-ul companiei am găsit foarte multe variante de tratament, în cele din urmă am decis să încep cu o rutină de îngrijire destul de simplă, formată dintr-un șampon, un balsam, un serum pentru scalp și suplimente alimentare. Șamponul și balsamul pentru creșterea și întărirea părului au fost primele produse pe care le-am testat, și trebuie să recunosc că m-au cucerit încă de la prima utilizare. A fost suficientă o singură șamponare pentru a observa că părul meu era mai mătăsos, mai strălucitor și mult mai ușor de coafat. În următoarele săptămâni, buclele mele naturale, pe care probabil nu le-am mai văzut de ani buni, au început să își recapete forma, elasticitatea și volumul. În plus, părul meu nu mai avea un aspect atât de deteriorat ca înainte, iar căderea firelor de păr a fost cu mult îmbunătățită.

Toate aceste lucruri s-au datorat ingredientelor speciale din compoziția șamponului și a balsamului, precum: proteină hidrolizată din grâu (o substanță naturală derivată din germeni de grâu, care are capacitatea de a atrage și reține umiditatea în păr), aminoacizi (care întăresc și hidratează părul) și pantenol (un derivat al vitaminei B5, care ajută la reținerea apei și hidratează firele de păr).

Pentru a trata și mai eficient și mai rapid căderea părului, am introdus în rutina de îngrijire și Serul pentru Creșterea Părului Multi-Activ, pe care l-am aplicat pe scalp în fiecare zi. Ca toate celelalte produse ale brand-ului, și acest ser este bogat în ingrediente care promovează creșterea firelor de păr, diminuând în același timp ruperea și deteriorarea acestora. De exemplu, alantoina din compoziția sa hidratează scalpul, protejează pielea, ajută la exfolierea celulelor uscate și deteriorate și are proprietăți calmante, reducând aspectul mătreții. De asemenea, pantenolul are rolul de a hidrata părul și de a elimina aspectul frizzy, cofeina îmbunătățește circulația sângelui de la nivelul scalpului, iar acidul salicilic curăță eficient scalpul, reduce sebumul și diminuează apariția mătreții. În cele din urmă, uleiul de ricin promovează o creștere mai rapidă a firelor de păr.

Trebuie să recunosc că, inițial, eram convinsă că, dacă voi aplica zilnic serumul pe scalp, părul meu se va îngrășa mult mai repede. Însă lucrurile nu au stat deloc așa. Nu m-am confruntat cu mai mult sebum, iar părul meu a avut la fel de mult volum. În plus, serul este extrem de ușor de aplicat. Tot ce trebuie să faci este să împarți părul în mai multe secțiuni și să aplici aproximativ 20 de picături pe toată pielea scalpului și pe linia părului. Poți masa apoi zona cu ajutorul degetelor sau cu o rolă cu micro-ace. Personal, am ales cea de-a doua variantă pentru a ajuta ingredientele să pătrundă și mai rapid în piele.

Cum căderea părului este adesea strâns legată de un nivel ridicat de stres, de inflamație sau deficiențe nutriționale, am completat această rutină de îngrijire cu suplimentele alimentare Advanced+. Formula lor conține două amestecuri brevetate, TrichoBurst™ și Folishield™, concepute special pentru a trata căderea și subțierea părului, a combate leziunile oxidative, a reduce inflamațiile și a stimula creșterea părului.

Suplimentele Advanced+ sunt bogate în resveratrol, un antioxidant puternic care protejează celulele de stresul oxidativ, favorizând o creștere sănătoasă a părului; în KSM-66 Ashwagandha, un adaptogen ce reduce stresul și nivelul de cortizol, care poate afecta negativ sănătatea părului; și în curcuma și piper negru, care combat leziunile oxidative și reduc inflamațiile ce pot afecta foliculii de păr. De asemenea, conțin antioxidanți și ciuperci Reishi, cunoscute pentru efectele antiinflamatorii, susținând sănătatea scalpului și stimulând creșterea părului.

Primele rezultate le-am observat după doar două săptămâni, când peria mea nu mai era plină de fire rupte. Drept urmare, părul meu părea mult mai des și, judecând după rădăcinile nevopsite, chiar cred că a crescut mai repede decât în mod normal. Apoi, în zona tâmplelor, au apărut mai multe baby hair, semn că procesul de regenerare a început. De asemenea, părul meu pare mai puternic, mai strălucitor și nu mai are un aspect tern. Și sunt convinsă că acesta este doar începutul. Abia aștept să văd cum va evolua situația în lunile următoare și care va fi rezultatul final.

