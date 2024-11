Cum să te îmbraci la modă în sezonul rece: top ținute de iarnă în 2024

Iarna ne surprinde întotdeauna cu o mulțime de trenduri interesante, care au tendința de a ne transforma garderoba de sezon în ceva cu adevărat stylish. Pentru a te inspira în sezonul rece din 2024, am pregătit câteva idei de ținute pe care le poți încerca, în funcție de ocazie și stilul vestimentar care te reprezintă. Fiecare propunere îți oferă un look complet, perfect pentru diferite ocazii, de la ieșiri casual până la evenimente speciale. Iată cum să te îmbraci la modă în sezonul de iarnă 2024!

Ținută de iarnă urban chic: palton maxi + blugi drepți + pulover tricotat

Începe cu un palton lung, preferabil într-o nuanță neutră, cum ar fi bej, negru sau gri. Acest element este piesa de bază care conferă eleganță și căldură ținutei tale. Combină-l cu blugi drepți sau boyfriend, care sunt încă în trend și oferă lejeritate. Adaugă un pulover tricotat supradimensionat pentru un efect cozy și stilat. Completează look-ul cu o pereche de ghete chunky sau cizme cu toc mic, ideale pentru a străbate orașul în zilele friguroase. În plus, o geantă stil tote din piele și o eșarfă voluminoasă din cașmir vor aduce un plus de stil și confort ținutei tale de iarnă.

Look casual de weekend: jachetă bomber + colanți din piele + sneakers

Pentru o ținută relaxată, dar la modă, încearcă o jachetă bomber supradimensionată! Este o piesă statement ce se potrivește perfect cu diferite modele de colanți din piele, adăugând o notă de edgy și cool. Sneakerșii sunt ideali pentru acest outfit, mai ales cei albi sau cu accente colorate, care oferă un contrast interesant. Această combinație este perfectă pentru o zi de cumpărături sau o plimbare prin parc. Poți completa outfitul cu o șapcă și o geantă crossbody, la modă și în sezonul rece.

Ținută de iarnă elegantă pentru birou: blazer supradimensionat + pantaloni evazați + cizme cu toc mediu

Dacă îți dorești un look profesional, dar modern, optează pentru un blazer oversized! Alege o culoare neutră sau un imprimeu subtil, precum carourile. Asociază-l cu pantaloni evazați, care alungesc silueta și sunt foarte eleganți. Completează outfitul cu o pereche de cizme cu toc mediu, confortabile și stylish. Acest look îți va oferi încrederea necesară pentru o zi productivă la birou. Poți accesoriza această ținută de iarnă cu o pereche de cercei statement și o geantă de mână din piele, pentru un plus de rafinament.

Ținută de seară glamour: rochie din mătase + palton din shearling + botine cu toc înalt

Pentru o ieșire seara, alege o rochie slip din mătase sau alt material, o piesă care adaugă eleganță look-ului tău. Rochia din mătase este una dintre acele modele de rochii care adaugă o notă de feminitate ținutelor tale de iarnă. Este perfectă pentru a fi purtată sub un palton din shearling, care oferă atât confort, cât și un look luxos. Adaugă o pereche de botine cu toc înalt pentru a crea un outfit perfect pentru o cină sau un eveniment special. O geantă tip plic cu paiete sau sclipici și o pereche de cercei lungi vor adăuga și ele un strop de glamour outfitului.

Sursă foto: maellie.ro

Look feminin și romantic de iarnă: pulover cropped + fustă midi plisată + cizme înalte

Pentru un stil feminin și romantic, combină un pulover cropped cu o fustă midi plisată. Această combinație este delicată și perfectă pentru o întâlnire sau o ieșire la brunch. Alege o fustă într-o culoare vibrantă, cum ar fi roșu sau verde smarald, pentru a adăuga un plus de culoare sezonului rece. Cizmele înalte sunt perfecte pentru a completa acest look și pentru a oferi căldură. În plus, îți recomandăm să porți o curea subțire pentru a evidenția zona taliei și o poșetă mică, pentru un efect stylish și elegant.

Ținută de iarnă street style: geacă de puf colorată + blugi drepți + ghete combat

Pentru un look street style la modă, alege o geacă de puf într-o culoare vibrantă, precum roz, albastru electric sau verde lime. Acest element statement te va scoate în evidență, în timp ce te va proteja împotriva frigului. Asortează geaca cu blugi drepți și ghete combat, creând astfel un outfit urban și modern! Poți veni în completarea acestui look street style cu ochelari de soare în stil retro și un mic rucsac din piele, pentru a adăuga un plus de personalitate acestei ținute de iarnă.

Ținută boho de iarnă: cardigan lung + rochie midi cu imprimeu floral + botine western

Stilul boho nu trebuie să lipsească din garderoba de iarnă. Alege un cardigan lung, din materiale moi și călduroase, și poartă-l peste o rochie midi cu imprimeu floral. Botinele în stil western vor adăuga un plus de autenticitate și se potrivesc perfect cu stilul boho. Această ținută este ideală pentru zilele în care îți dorești să fii relaxată, dar stilată. Adaugă o pălărie fedora și un colier lung pentru a completa look-ul boho!

Ținută pentru evenimente speciale: palton statement + pantaloni din catifea + top cu paiete

Pentru o ocazie specială în sezonul rece, alege un palton statement, într-o culoare puternică sau cu imprimeu interesant! Asortează-l cu pantaloni din catifea, care sunt eleganți și potriviți pentru evenimente de seară. Completează ținuta cu un top cu paiete pentru un plus de strălucire. Totodată, poți accesoriza look-ul cu o pereche de cercei supradimenionați și o geantă stil clutch, pentru o doză suplimentară de glam.

Inspiră-te și tu din aceste idei de ținute de iarnă în 2024 și potrivește-le pentru diferite ocazii. Încearcă să experimentezi cu texturi, culori și accesorii pentru a crea look-uri unice și „instagramabile' iarna aceasta!

Sursă foto: shutterstock.com

