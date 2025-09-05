Cum influențează scorul FICO accesul la împrumuturi rapide

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum influențează scorul FICO accesul la împrumuturi rapide

Într-o lume în care viteza contează, obținerea unui împrumut nu mai este un proces greoi și plin de birocrație. În prezent, există multiple opțiuni prin care poți accesa finanțare în câteva ore sau chiar minute. Acest lucru este posibil datorită tehnologiei și digitalizării serviciilor financiare, care au transformat radical modul în care aplicăm pentru credite.

Însă, indiferent de rapiditatea procesului, decizia finală a unui creditor depinde de profilul tău financiar. Iar unul dintre indicatorii principali pe care instituțiile financiare îl iau în calcul este scorul de credit. În România, acest scor este echivalentul reputației tale financiare și poate face diferența între o aprobare instantă și o respingere.

De ce scorul FICO este important în procesul de aprobare

Persoanele care caută imprumuturi rapide trebuie să știe că, în multe cazuri, furnizorii verifică istoricul de credit pentru a evalua riscul. Aici intervine scorul FICO, un sistem folosit pe scară largă la nivel internațional pentru a măsura bonitatea unui client. Scorul se bazează pe mai mulți factori: istoricul plăților, datoriile curente, vechimea creditelor, tipurile de credite utilizate și numărul de cereri recente de finanțare.

Un scor FICO ridicat îți crește șansele de aprobare și poate aduce condiții mai bune – dobânzi mai mici, limite de credit mai mari și termene flexibile. În schimb, un scor scăzut poate duce la respingerea cererii sau la costuri mai mari, mai ales în cazul creditelor rapide, unde riscul asumat de creditor este deja ridicat.

Cum se calculează scorul FICO

Scorul FICO variază, în general, între 300 și 850 de puncte, iar împărțirea standard a ponderilor este următoarea:

  • Istoricul plăților – 35%
  • Valoarea datoriilor – 30%
  • Vechimea conturilor de credit – 15%
  • Tipuri de credite – 10%
  • Numărul de cereri noi – 10%

Exemplu: dacă ai întârziat plata unei rate la un credit, acest lucru poate scădea scorul cu zeci de puncte și poate afecta instant capacitatea ta de a obține imprumuturi rapide.

Imprumuturi rapide – avantaje și riscuri

Principalul avantaj este timpul redus de aprobare. Poți completa cererea online, iar răspunsul îl primești în câteva minute.
Avantaje:

  • Aprobare rapidă, chiar și în aceeași zi
  • Proces simplificat, fără drumuri la ghișee
  • Documentație minimă

Riscuri:

  • Dobânzi mai mari decât în cazul creditelor bancare clasice
  • Termene de rambursare mai scurte
  • Penalități ridicate în caz de întârziere

Dacă ai un scor FICO bun, poți obține un credit rapid cu dobânzi mai mici, reducând astfel costul total.

Cum poți îmbunătăți scorul FICO înainte de a aplica

Pentru a avea acces mai ușor la finanțare rapidă, este recomandat să îți optimizezi profilul financiar:

  1. Plătește toate ratele la timp.
  2. Redu datoriile existente.
  3. Evită să faci prea multe cereri de credit într-un timp scurt.
  4. Păstrează active conturile mai vechi, chiar dacă nu le folosești frecvent.

Exemple practice

  • Client cu scor FICO ridicat (750+): aplică pentru un împrumut rapid de 10.000 lei, primește aprobare instantă și o dobândă de 18% pe an.
  • Client cu scor FICO scăzut (sub 600): aplică pentru aceeași sumă, însă primește o ofertă cu dobândă de 30% pe an sau este respins de unii creditori.

Diferența de cost este uriașă pe termen mediu și lung, ceea ce arată cât de important este scorul de credit.

Rolul IFN-urilor în acordarea împrumuturilor rapide

Nu toate instituțiile care oferă imprumuturi rapide sunt bănci. În România, o mare parte dintre aceste finanțări vin de la Instituțiile Financiare Nebancare (IFN-uri). Acestea au reguli mai flexibile și, în multe cazuri, nu aplică aceleași criterii stricte de evaluare precum băncile.

Chiar dacă un scor FICO mai mic poate fi un obstacol la un creditor tradițional, multe IFN-uri sunt dispuse să ofere finanțare chiar și clienților cu un istoric mai puțin perfect, compensând prin dobânzi mai mari sau termene de rambursare scurte. Acest lucru face ca IFN-urile să fie o soluție populară pentru persoanele care au nevoie urgent de bani, dar nu îndeplinesc toate criteriile bancare.

Totuși, trebuie luat în calcul că un împrumut rapid de la un IFN implică o responsabilitate sporită. Termenele scurte de rambursare și dobânzile mai mari necesită o planificare atentă, astfel încât împrumutul să fie o soluție, nu o problemă pe termen lung.

Concluzie

Atât imprumuturile rapide, cât și un scorul FICO bun pot merge mână în mână atunci când vrei să obții finanțare în cele mai bune condiții. Un scor ridicat îți deschide uși către oferte mai avantajoase și îți crește puterea de negociere, în timp ce finanțările rapide îți asigură lichiditatea imediată de care ai nevoie. Pregătește-ți profilul financiar, fii atent la istoricul plăților și vei avea acces mai ușor la banii necesari, fără costuri inutile.

Sursa foto: canva.com

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ghid practic pentru o locuință bine organizată și funcțională
Advertorial
Ghid practic pentru o locuință bine organizată și funcțională
RFKinetix: Cum să îți creezi un plan de antrenament care chiar funcționează pentru tine
Advertorial
RFKinetix: Cum să îți creezi un plan de antrenament care chiar funcționează pentru tine
Gustări sănătoase pentru o viață activă – recomandările Vitarise.ro
Advertorial
Gustări sănătoase pentru o viață activă – recomandările Vitarise.ro
Cum să ai grijă de sănătatea ta zi de zi, cu soluții accesibile oricui
Advertorial
Cum să ai grijă de sănătatea ta zi de zi, cu soluții accesibile oricui
Cum îți transformi locuința pas cu pas alături de Leroy Merlin
Advertorial
Cum îți transformi locuința pas cu pas alături de Leroy Merlin
Tot ce trebuie să știi despre geamurile PVC – recomandările Hauzen
Advertorial
Tot ce trebuie să știi despre geamurile PVC – recomandările Hauzen
Libertatea
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce s-a întors în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce s-a întors în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea
Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date
Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
catine.ro
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Mai multe din advertorial
Trei lumi sonore, între tradiție și inovație, pe 4 septembrie la Festivalul Enescu 2025
Trei lumi sonore, între tradiție și inovație, pe 4 septembrie la Festivalul Enescu 2025
Advertorial

+ Mai multe
Crocs Classics & Jibbitz: Îți scrii propria poveste, pas cu pas
Crocs Classics & Jibbitz: Îți scrii propria poveste, pas cu pas
Advertorial

+ Mai multe
Farmecul nostalgic al primului weekend de toamnă la mare: Arome 22 și glo™️ încheie sezonul estival cu Islandman
Farmecul nostalgic al primului weekend de toamnă la mare: Arome 22 și glo™️ încheie sezonul estival cu Islandman
Advertorial

Nicicând nu e șarmul litoralului românesc mai potențat decât în primele zile de toamnă, la încheierea vacanțelor, când tihna zilelor însorite pare să ajungă la final, dar agitația sezonului nou încă nu și-a intrat în drepturi. Arome 22, împreună cu glo™️, marchează această intersecție a anotimpurilor cu două seri speciale, despre care îți povestim în continuare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC