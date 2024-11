Cadoul Perfect de Crăciun de la DORMEO aduce o îmbrățișare caldă și iubire în casele românilor

Bestseller de peste 12 ani, cu mai mult de 2,5 milioane de inimi încălzite de îmbrățișarea sa în toată lumea, este vorba despre Setul de Pernă și Pătură Dormeo Warm Hug.

Se întâmplă ca uneori cele mai frumoase cadouri de Crăciun să se regăsească în amintirile create, emoțiile trăite și gândurile transmise, și nu neapărat în lucrurile ce se găsesc sub bradul de Crăciun. Dormeo te încurajează să spui ce simți celor dragi.

În orice sezon, dar mai ales in aceasta perioada a anului, setul Dormeo Warm Hug este iubit de milioane de oameni din întreaga lume. Este bestseller de peste 12 ani oferind cea mai caldă și mai mare îmbrățișare dintre toate. Acest set special a adus nu doar confort, ci și o experiență emoțională de neuitat, fiind un simbol al căldurii și al dragostei in special în timpul sărbătorilor de iarnă.

Despre DORMEO:

Misiunea companiei este de a ne asigura că fiecare din clientii nostri doarme liniștit și se trezește odihnit și cu un zâmbet pe buze. Credem că un somn de calitate este fundamentul unei vieți sănătoase și fericite si ne asumam responsabilitatea de a oferi o gamă bogată de produse pentru un somn odihnitor, dar și pentru toată casa, care să aducă sănătate, confort și să îmbunătățească calitatea vieții.

Dacă ești în căutarea unor soluții pentru a avea un somn de calitate, suntem siguri că la Dormeo găsești o ofertă perfectă: saltele, perne, pilote, protecții de saltele, cearșafuri, toppere, seturi de lenjerie de pat și alte accesorii de design pentru casa ta, pentru a-ți garanta un somn odihnitor.

Setul Warm Hug a avut impact în inima românilor, fiind ales an după an sub bradul de Crăciun al multor familii de-a lungul anilor. Peste 400.000 de produse din gama Dormeo Warm Hug au fost vândute pe piața din România, demonstrând astfel popularitatea și aprecierea acestui set. Fiecare set vandut nu este doar un simplu produs, ci o mică parte dintr-o poveste, păstrând vie amintirea și emoțiile ce însoțesc cele mai frumoase momente petrecute alături de cei dragi.

„Suntem mândri că Warm Hug a devenit un simbol al sărbătorilor pentru atât de multe gospodării din România. Ne dorim să continuăm să aducem zâmbete și momente de bucurie în fiecare cămin', a declarat Emilia Harabagiu, Head of Sales & Aquisition la Dormeo.

În timp ce a devenit tradiție în casele românilor, setul de pătură și pernă iubit de toată lumea a ținut pasul și cu tendințele, în acest sezon fiind disponibil în culori noi de adorat și având cea mai recentă tehnologie SOFT FIBER DTY care garantează moliciunea supremă, de neegalat pe piață!

Este un set practic care se încadrează perfect în lifestyle-ul fiecăruia: fie că este vorba despre a te relaxa la un film sau serial, a te delecta cu lectura preferată, a te bucura de timp petrecut pe terasă, a înveli pe cineva drag , perna și pilota din setul Warm Hug îți asigură o stare de bine și confort.

Potrivit pentru orice vârstă, este disponibil și în mărime mai mare pentru a îmbrățișa întreaga familie, dar și in varianta cu modele jucăușe pentru copii.

Pentru mine Dormeo este o mărturie de căldură, profesionalism și calitate premium. M-am alăturat echipei acum 8 ani și am găsit aici un mediu productiv, orientat spre performanță și spre a îmbunătăți constant viața clienților. Setul Dormeo Warm Hug este printre preferatele mele, un produs durabil, care înglobează o emoție ce va rămâne frumoasă pentru mulți ani de acum înainte.' – Delia Răducu, e-commerce team.

Setul Warm Hug a fost creat cu gândul la confortul și bunăstarea utilizatorilor, combinând materiale de înaltă calitate cu un design elegant, menit să aducă o notă de căldură și confort în orice casă. Această inițiativă nu doar că oferă produse funcționale, ci și sprijină valorile familiale, reafirmând importanța momentelor petrecute împreună.

Pe măsură ce ne pregătim pentru încă un sezon festiv, suntem încredințați că setul Warm Hug va continua să inspire și să aducă confort în viețile românilor, păstrând amintirile plăcute și emoțiile pozitive cât mai aproape de sufletele lor.

Pentru mai multe informații referitoare la gama Dormeo Warm Hug și promoțiile disponibile, vă rugăm să vizitați site-ul nostru dormeo.ro , dar si magazinele noastre Dormeo Home si Top Shop.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro