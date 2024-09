Intitulată Bohemian Delight, linia MOHITO de toamnă-iarnă 2024 este un amestec reușit de romantism, motive occidentale și lejeritate, care poate servi cu ușurintă drept inspirație de stil pentru femeile care apreciază confortul și farmecul. Gina Chirilă, model, antreprenoare și nu în ultimul rând mamă, este una dintre ele și, ca protagonistă a campaniei și imagine a brand-ului, se declară captivată de piesele versatile, în nuanțe de pământ, care evidențiază conexiunea cu natura ce constituie esența stilului boho. Mai multe ne-a povestit chiar ea în interviul de mai jos, pe care te invit să-l citești. Și nu uita să descoperi acum colecția în magazinele brand-ului, dar și online, pe www.mohito.com.

ELLE: Cum ai descrie stilul personal pe care îl aduci în această campanie MOHITO?

Gina Chirilă: Pot spune că m-am regăsit în colecția MOHITO pentru că stilul minimalist mă caracterizează, iar brand-ul pune mult accent pe simplitate, feminitate și eleganță. Astfel, mi-a fost ușor să-mi integrez stilul personal, bazat pe principiul less is more, în această campanie.

ELLE: Ce te-a atras cel mai mult la colecția toamnă-iarnă?

G. C.: Mi-a plăcut că această colecție se îmbină perfect cu estetica mea, datorită liniilor curate, formelor simple și, desigur, absența detaliilor complicate.

ELLE: Ce elemente sau piese ale colecției te fac să te simți cea mai încrezătoare sau feminină și de ce?

G. C.: Cu siguranță rochiile și accesoriile.

ELLE: De ce îți oferă aceste piese încredere și feminitate?

G. C.: Pentru că ele combină perfect eleganța și confortul, sunt versatile și pot fi integrate ușor în cele mai diverse ținute. Se adaptează ușor multor tipuri de evenimente, oferind astfel această siguranță și încredere de sine.

ELLE: Cum crezi că se potrivește colecția MOHITO cu viața ta de zi cu zi, ca femeie activă, mamă și profesionistă?

G. C.: Cum spuneam, colecția MOHITO este una rafinată și ușor de integrat într-o garderobă, ceea ce o face potrivită pentru femei active și mame care doresc să îmbine estetica și funcționalitatea. Într-o zi aglomerată, confortul este esențial, iar MOHITO pune accent pe piese care nu doar că arată bine, dar sunt și comode.

ELLE: Cum îți găsești echilibrul între carieră, viața de familie și momentele dedicate ție însăți?

G. C.: Încerc să prioritizez lucrurile în așa fel încât la sfârșitul fiecărei zile să pot spune că sunt mulțumită. De când s-a născut Katia, am învățat să-mi planific mult mai bine timpul și să mă concentrez pe lucrurile care contează cu adevărat.

ELLE: Care aspecte ale maternității ți-au schimbat cel mai mult perspectiva asupra vieții și asupra carierei tale?

G. C.: Responsabilitatea față de Katia m-a făcut să devin mai bună, mai fermă în decizii și mult mai riguroasă cu timpul meu. Consider că cel mai important lucru pe care pot să-l ofer Katiei, în plus față de iubirea ce i-o port, este timpul petrecut cu ea. Iubesc diminețile în care o trezesc și își pune mânuțele în părul meu, mă topesc când îmi simt obrajii între palmele ei și atunci când îmi spune ,,iubita mea. Am învățat să trec ușor de la oftat la zâmbet, mai ales când vin de la un job și toată casa este plină de jucării. Multe lucruri le înveți pe parcurs, nu pot spune că este ușor, dar voi face întotdeauna tot ceea ce este mai bun pentru fetița mea.

În ceea ce privește cariera, mi-am dat seama că, în ultimii ani, am devenit foarte punctuală și mult mai conștientă de valoarea timpului meu și al persoanelor cu care interacționez.

ELLE: Ce femei te inspiră în mod deosebit și de ce? Cum îți influențează ele alegerile și direcțiile în viață?

G. C.: Îmi place foarte mult personajul Scarlett OHara. M-a inspirat să acționez și să nu aștept ca lucrurile să se întâmple pur și simplu. Replica ei celebră, „Și mâine este o zi (Tomorrow is another day), mi se pare fabuloasă, îți dă speranța și convingerea că oricând ai o nouă șansă și că oricând poți avea un nou început. A doua persoană este o prietenă de la care am învățat cât de important este să știi să asculți, să încurajezi și să nu judeci.

ELLE: Care este cea mai mare realizare a ta de până acum, atât pe plan profesional, cât și personal? Și ce ai învățat din acea experiență?

G. C.: În plan personal, fiica mea este cel mai bun lucru din viața mea. Ea pot spune că a schimbat tot: priorități, fel de a fi etc. Sunt mai bună și mai răbdătoare, sunt mult mai înțelegătoare, iar lucrurile care altădată mi se păreau catastrofale le privesc acum din altă perspectivă, una mult mai blândă. Profesional, cea mai mare realizare este colaborarea cu Monica Munteanu, care m-a ajutat să cresc frumos.

ELLE: Ce visuri și ambiții ai pentru viitorul apropiat? Ce noi provocări îți dorești să accepți în următorii ani?

G. C.: În ultimul timp am observat că femeile par a fi uitat de principalul nostru atribut, respectiv au uitat să fie feminine. Mi-am propus să le reamintesc că un simplu zâmbet sau o ținută feminină pot face viața mai frumoasă.

ELLE: Cum arată pentru tine o zi ideală de relaxare și cum îți reîncarci bateriile?

G. C.: O zi de relaxare este greu de avut când ești mamă (râde). Dar, devenind serioasă, ziua ideală de relaxare o văd undeva pe malul mării, răsfățându-mă la soare.

ELLE: Cum definești frumusețea autentică și cum te raportezi la standardele de frumusețe din industria modei?

G. C.: Nu cred că putem evalua frumusețea autentică doar prin prisma atributelor fizice, care oricum se schimbă. În anii 60 – 70 idealul de frumusețe feminină era reprezentat de genul actrițelor Brigitte Bardot, Raquel Welch, Sophia Loren sau Gina Lollobrigida. În anii ce au urmat acesta s-a schimbat radical. Pentru mine, atributele fizice nu sunt suficiente, sunt importante personalitatea, șarmul, charisma și multe altele.

ELLE: Ce te face să te simți puternică și cum reușești să menții această putere în fața provocărilor vieții?

G. C.: Fiica și părinții mei mă determină în fiecare zi să fiu puternică. Katia mă impulsionează, mă face să trec peste orice greutate, mă obligă să pot în fiecare zi. Părinții mei mă ajută cu creșterea fetiței mele, iar asta îmi dă putere. Este minunat să ajung seara acasă, după o zi de muncă, și să mă aștepte mama. Se uită la mine exact cu aceeași privire pe care o avea când eram copil. La fel de important este să ai o mână de prieteni, nu mulți, ci care știu să te asculte și te acceptă exact așa cum ești. Prieteni care îți spun că ești frumoasă și fără ruj și rimel, care îți spun că vei reuși și care îți arată că pe un drum prăfuit pot crește și margarete…

Toate ținutele purtate de Gina sunt MOHITO.

