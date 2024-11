Beneficiile suplimentării cu vitamina C și colagen luate împreună

Colagenul este o proteină structurală esențială, cea mai abundentă din corpul uman, reprezentând aproximativ 30% din totalul proteinelor din organism.

Se găsește în piele, oase, tendoane, ligamente, cartilaje și chiar în vasele de sânge, și joacă un rol esențial în menținerea sănătății și funcționării optime a organismului. Asemenea unei schele interne, colagenul oferă structură, rezistență și elasticitate țesuturilor noastre conjunctive, asigurând integritatea și funcționalitatea acestora.

Există peste 28 tipuri de colagen, fiecare cu funcții specifice, dintre care cele mai importante sunt:

Colagen de tip I – este cel mai abundent tip de colagen în corpul uman, reprezentând aproximativ 90% din colagenul total; se găsește în piele, oase, tendoane și ligamente, și oferă rezistență și structură

Colagen de tip II – se găsește în principal în cartilaje, și este important pentru sănătatea articulațiilor; este mai elastic decât colagenul de tip I

Colagen de tip III – se găsește adesea alături de colagenul de tip I, în țesuturi, organe și vase de sânge; este important pentru structura și elasticitatea pielii

Colagen de tip IV – acest tip formează o rețea sub formă de filamente și se găsește în membranele bazale, care separă diferite tipuri de țesuturi, funcționând ca o barieră

Colagen de tip V – se găsește în unele țesuturi cum ar fi placenta, părul și celulele epiteliale; este implicat în formarea fibrinelor de colagen I

Una dintre cele mai importante funcții ale colagenului este aceea de a conferi rezistență și elasticitate pielii, tendoanelor, ligamentelor și oaselor. Fibrele de colagen, interconectate într-o rețea complexă, acționează ca niște arcuri naturale, și, împreună cu elastina, permite țesuturilor să se întindă și să revină la forma inițială. Această funcție este esențială pentru mișcare și pentru protejarea organelor interne.

În plus, colagenul joacă un rol crucial în procesul de vindecare a rănilor. Atunci când un țesut este lezat, organismul produce mai mult colagen pentru a forma un nou țesut conjunctiv și a repara zona afectată.

Colagenul este esențial și pentru menținerea sănătății articulațiilor, fiind o componentă majoră a cartilajului articular, care amortizează și protejează oasele în timpul mișcării, precum și pentru sănătatea cardiovasculară, contribuind la elasticitatea vaselor de sânge

Pe lângă aceste funcții structurale, colagenul contribuie la reținerea apei în piele, menținând-o hidratată și suplă, la întărirea părului și unghiilor și la buna funcționare a sistemului digestiv.

Beneficiile colagenului pentru sănătate și frumusețe

Colagenul joacă un rol crucial în sănătatea articulațiilor, ajutând la amortizare și la reducerea frecării dintre oase. Pe măsură ce îmbătrânim, producția naturală de colagen scade, ceea ce poate duce la rigiditate și dureri articulare. Prin suplimentarea cu colagen se pot reduce simptomele osteoartritei, se îmbunătățește mobilitatea și se poate diminua inflamația, ameliorându-se astfel durerile articulare, beneficiu semnificativ pentru persoanele în vârstă sau cele ce practică sporturi de impact.

Prin întărirea matricei osoase colagenul poate contribui și la prevenirea osteoporozei și la menținerea sănătății scheletului. Colagenul ajută la vindecarea mai rapidă a fracturilor și a altor leziuni osoase.

Consumul de colagen sprijină și sănătatea digestivă, fiind asociat cu îmbunătățirea permeabilității intestinale și ajutând la reducerea simptomelor sindromului de intestin permeabil.

Nu în ultimul rând, colagenul are un impact pozitiv și asupra sănătății inimii, contribuind la întărirea vaselor de sânge și la prevenirea afecțiunilor cardiovasculare.

Când vine vorba de frumusețe, cel mai evident beneficiu al colagenului este asupra pielii, deoarece această proteină este principalul component al dermei (stratul mijlociu al pielii). Colagenul conferă pielii hidratare, elasticitate și fermitate, ajutând la prevenirea apariției ridurilor și a liniilor fine. Prin suplimentarea cu colagen se poate îmbunătăți textura și aspectul general al pielii, făcând-o mai luminoasă și hidratată., și stimulând astfel producția de colagen natural. De asemenea, acesta poate ajuta la reducerea vizibilității cicatricilor și a vergeturilor.

Colagenul are un impact pozitiv și asupra părului și unghiilor. Acesta contribuie la menținerea sănătății părului, întărind structura acestuia și promovând o creștere rapidă. De asemenea, unghiile devin mai puternice și mai rezistente, colagenul reducând riscul de rupere sau exfoliere. Aceste beneficii sunt foarte atrăgătoare pentru cei ce vor să își îmbunătățească aspectul părului și unghiilor prin metode naturale.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă însă, începând din jurul vârstei de 25 de ani, producția naturală de colagen începe să scadă, iar după 50 de ani pierderile pot fi de până la 30% din totalul de colagen din organism. Dieta inadecvată, săracă în vitamina C, cupru, zinc și alte vitamine și minerale esențiale pentru sinteza colagenului, fumatul, consumul excesiv de alcool, expunerea necontrolată la soare sau stresul, pot deteriora colagenul existent și pot inhiba formarea unuia nou, ducând la carență de colagen.

Carența de colagen poate avea o serie de efecte negative asupra sănătății, cele mai vizibile fiind legate de înfățișare și mobilitate. Pe măsură ce colagenul se degradează, pielea își pierde elasticitatea, ceea ce duce la apariția ridurilor, la uscăciunea și lăsarea pielii, cicatrici care se vindecă mai greu, celulită, la unghii casante și cu striuri, și la căderea părului.

Dincolo de aspectele cosmetice, deficitul de colagen afectează și sănătatea articulațiilor, ducând la dureri articulare (în special la nivelul genunchilor și șoldurilor), rigiditate, dificultăți în mișcare și dezvoltarea unor afecțiuni precum artrita. De asemenea, oasele devin mai fragile, crescând riscul de fracturi și leziuni.

Aceste simptome însă pot fi cauzate și de alte afecțiuni, așa că este recomandată consultarea unui medic, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător.

Pentru a combate carența de colagen și a beneficia de efectele acestuia, colagenul poate fi ușor integrat în dieta zilnică, sub formă de suplimente sau prin consumul de alimente bogate în colagen, cum ar fi supa de oase, pește, carne de pui, fructe de mare. Este important totuși să alegem surse de colagen de calitate, pentru a ne asigura că obținem cele mai bune rezultate.

O dietă echilibrată, renunțarea la fumat și exercițiile fizice regulate reprezintă cheia pentru a preveni efectele negative ale carenței de colagen și pentru a ne menține sănătoși pe termen lung.

Ce este vitamina C?

Vitamina C, cunoscută și sub numele de acid ascorbic, este o vitamină hidrosolubilă (solubilă în apă) esențială pentru organism, implicată în numeroase procese biologice.

Ea nu poate fi produsă și nici stocată de corpul uman și din acest motiv trebuie să avem o dietă bogată în această vitamină, sau să o procurăm din suplimente alimentare.

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale vitaminei C este sprijinul pe care îl oferă sistemului imunitar. Această vitamină contribuie la stimularea funcției celulelor imune, precum limfocitele și fagocitele, care luptă împotriva infecțiilor. Studiile au arătat că un aport adecvat de vitamina C poate reduce durata și severitatea răcelilor și a altor infecții respiratorii.

De asemenea, vitamina C are proprietăți antioxidante, protejând celulele organismului de efectele nocive ale radicalilor liberi, ceea ce poate contribui la prevenirea bolilor cronice.

Vitamina C este, de asemenea, esențială pentru sănătatea pielii, aceasta jucând un rol important în sinteza colagenului. Consumul adecvat de vitamina C poate contribui la reducerea semnelor de îmbătrânire, cum ar fi ridurile și petele pigmentare, poate ajuta la regenerarea țesutului pielii și la accelerarea procesului de vindecare a rănilor, prin stimularea producției de colagen.

Datorită proprietăților sale antioxidante, vitamina C poate să protejeze pielea de daunele cauzate de expunerea la soare.

Un alt beneficiu major al vitaminei C este capacitatea sa de a crește absorbția fierului din alimente, prevenind astfel anemia feriprivă.

Vitamina C se găsește în principal în fructe și legume proaspete, și printre cele mai bogate surse regăsim citricele (portocale, lămâi, grapefruit), căpșuni, kiwi, mango, papaya, ardei gras, broccoli, conopidă, și altele. Deși o dietă echilibrată poate furniza suficientă vitamina C, unele persoane pot avea nevoie de suplimentare, în special fumătorii, persoanele în vârstă sau cele cu anumite afecțiuni medicale.

Doza zilnică recomandată de vitamina C

Poate varia în funcție de vârstă, sex și starea de sănătate a individului, dar recomandările generale sunt:

Bărbați: 90mg pe zi

Femei: 75mg pe zi

Femei însărcinate: 75mg pe zi

Femei care alăptează: 85mg pe zi

Copii:

1 – 3 ani: 15mg pe zi

4 – 8 ani: 25mg pe zi

9 – 13 ani: 45mg pe zi

14 – 18 ani: 75mg pe zi pentru băieți și 65mg pe zi pentru fete

Fumători: este necesară o doză suplimentară de 35mg pe zi deoarece fumatul epuizează rezervele de vitamina C din organism

Vitamina C poate fi administrată atât dimineața cât și seara, în funcție de preferințele personale și de rutina fiecăruia, însă există câteva aspecte de luat în considerare, pentru a maximiza beneficiile sale.

Mulți preferă să ia vitamina C dimineața, pe stomacul gol. Acest lucru poate favoriza o absorbție mai rapidă, oferind un boost de energie la începutul zilei și îmbunătățind funcția imună.

Administrată seara, înainte de culcare, vitamina C susține procesul de regenerare celulară și sinteza colagenului, care este produs în timpul somnului. Unii consideră că vitamina C administrată seara poate ajuta la relaxarea organismului și refacerea acestuia pe timpul nopții.

Suplimentar, ar trebui să ținem cont de doza administrată (dacă luăm o doză mare de vitamina C, o putem împărți în două administrări pe zi, pentru a nu afecta mucoasa gastrică), și de eventualele interacțiuni medicamentoase, la pacienții cu polimedicație, deoarece vitamina C poate interacționa cu anumite medicamente, dar poate fi și combinată cu alte suplimente sau vitamine, pentru a le potența absorbția (cum este cazul fierului).

Așadar, atât dimineața cât și seara sunt momente potrivite pentru a administra vitamina C, important este să fie administrată regulat și în dozele recomandate, și în momentul zilei care poate aduce cele mai multe beneficii, în funcție de nevoile fiecăruia.

Când aportul de vitamina C este insuficient, organismul începe să dea semne de alarmă, ce pot varia de la oboseală cronică până la sângerări gingivale. Semnele carenței de vitamina C pot fi subtile la început, dar progresează treptat dacă nu sunt tratate corespunzător, și pot include oboseală cronică (și după un somn odihnitor persistă senzația de oboseală și lipsă de energie), slăbiciune musculară, iritabilitate și schimbări frecvente de dispoziție, dureri articulare și musculare, sângerări gingivale, vindecarea lentă a rănilor, piele uscată și descuamată, păr și unghii fragile.

Deficitul sever de vitamina C duce la o afecțiune numită scorbut.

Deși vitamina C este hidrosolubilă, ceea ce înseamnă că excesul se elimină prin urină și nu este stocat în organism, când aportul de vitamina C este prea mare, în doze de peste 2000mg, pot apărea tulburări gastrointestinale, cum ar fi diaree, greață și vărsături, crampe abdominale și balonare, care sunt cele mai frecvente efecte adverse ale unei supradoze de vitamina C, datorate iritării tractului gastrointestinal. Consumul excesiv crește și riscul de formare a pietrelor la rinichi, mai ales la persoanele cu istoric de acest tip de probleme.

Supradozajul cronic poate afecta metabolismul altor nutrienți, iar în cazuri excepționale poate duce la dureri de cap, insomnie și reacții alergice.

Beneficiile suplimentării cu vitamina C și colagen împreună

Colagenul și vitamina C formează o sinergie puternică în organismul uman, contribuind la menținerea sănătății pielii, a oaselor și a articulațiilor. Această asociere este esențială pentru funcționarea optimă a organismului și pentru încetinirea procesului de îmbătrânire, vitamina C amplificând efectele pozitive ale colagenului, prin sprijinirea procesului de formare a acestei proteine esențiale.

Pentru ten, combinația dintre cele două îmbunătățește elasticitatea pielii, reduce adâncimea ridurilor, stimulează producția de colagen nou și protejează pielea împotriva radicalilor liberi. Studiile sugerează că acest combo poate reduce semnificativ semnele îmbătrânirii.

În ceea ce privește sistemul osos, colagenul oferă o rețea structurală pentru oase, în timp ce vitamina C contribuie la mineralizarea osoasă și la reducerea inflamației și deteriorării țesuturilor, asocierea celor două putând reduce durerea și rigiditatea articulară, îmbunătățind astfel mobilitatea și flexibilitatea, beneficiu major pentru sportivi, persoanele active, sau pentru vârstnici.

Colagenul și vitamina C accelerează procesul de vindecare a rănilor, stimulând producerea de țesut nou.

Pentru sănătatea fanerelor, cele două contribuie la întărirea părului fragil, cu aspect tern, reducând tendința de cădere și redându-i vitalitatea, și a unghiilor, care devin mai puternice și mai rezistente, reducându-se riscul de rupere sau exfoliere.

Integrarea acestor două substanțe în dieta zilnică, fie printr-o alimentație echilibrată, fie din suplimente alimentare, poate aduce beneficii semnificative, atât pentru sănătate cât și pentru frumusețe, oferind o abordare naturală și eficientă.

