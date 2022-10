Asumarea riscurilor ar putea să te ducă la un alt nivel în carieră

Text: Mihaela Pascari

Riscurile în carieră pot fi înfricoșătoare. Cu toate acestea, doar învățând ceva nou, poți evolua în drumul profesional. Chiar și eșecurile sunt o parte integrantă din dezvoltarea ta. Descoperă în acest articol care sunt riscurile pe care merită să ți le asumi la orice vârstă!

Află de ce să-ți asumi riscuri în drumul profesional

Asumarea riscurilor te scoate din zona de confort, pentru că nu știi ce urmează. Totuși, este esențial să o faci pentru a te menține motivat. De ce? Pentru că te determină să înveți lucruri noi. Cu cât știi mai multe, cu atât vei fi mai motivat și vei avea mai multă încredere în propriile forțe.

Apoi, îți oferă oportunitatea de a cunoaște oameni noi, de a stabili conexiuni care te pot ajuta să avansezi în carieră sau să descoperi noi pasiuni. Totodată, acestea te provoacă să faci ceva diferit. Poate fi vorba despre asumarea unor noi responsabilități sau de susținerea unui discurs la job.

Nu ezita să-ți asumi aceste riscuri măcar o dată în carieră

Fii deschis în a încerca lucruri noi

Cel mai important în acest demers este să fii deschis în a încerca lucruri noi, mai ales dacă la jobul actual te simți blocat într-o rutină. Poate fi vorba de asumarea unui proiect nou la locul de muncă, investirea energiei și timpului într-un hobby sau explorarea unui nou traseu profesional, total diferit de ceea ce faci în prezent. S-ar putea ca această mișcare să fie exact ceea ce ai nevoie pentru a te pune în mișcare.

Spre exemplu, dacă ai nevoie de o certificare pentru a avansa, merită să-ți asumi un risc și să te întorci la studii pentru a obține abilitățile care te vor duce la următorul nivel.

Dacă îți dorești să-ți dezvolți abilitățile în domeniul IT, poți apela la Proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul Cursuri IT by eJobs are mai multe etape (cursurile propriu-zise, coaching, consiliere). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să lucrezi alături de ceilalți cursanți, de la care vei putea deprinde anumite tehnici prin care îți poți dezvolta atenția la detalii. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a – – permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Nu pune accentul doar pe salariu

Atunci când alegi între două joburi, ești tentat să accepți oferta angajatorului care îți oferă un salariu mai mare. E normal să vrei ca jobul să-ți asigure toate cheltuielile, totuși, nu întotdeauna banii sunt cel mai important aspect de luat în calcul atunci când ești pus în fața unei astfel de decizii.

Poate e mai important să acorzi prioritate culturii organizaționale a unei companiei. Un sondaj realizat de Glassdoor arată că 77% dintre respondenți ar lua în considerare cultura unei companii înainte de a aplica pentru un job.

Aplică la un job într-un start-up

Dacă lucrezi pentru o companie cu sute de angajați, ideea de a merge către o companie mai mică, care nu are același renume pe piața muncii, s-ar putea să ți se pară înfricoșătoare. Totuși, un job într-un business mai mic ar putea fi o ocazie bună de a deprinde un set de noi abilități și de a-ți asuma mai multe responsabilități. După o perioadă petrecută într-o astfel de companie, te poți întoarce la vechiul angajator, dar pe o poziție mai înaltă.

Cere sprijinul superiorului tău

Dacă te afli în căutarea unor noi provocări, e important să fii curajos și să-ți expui gândurile superiorului tău. Un manager bun va fi dispus să te ajute să te dezvolți profesional și să obții ceea ce meriți.

Totuși, dacă simți că nu poți face progrese la jobul pe care îl ai, iar sprijinul managerului lipsește, te poți gândi la lansarea un business pe cont propriu. Nu te grăbi însă să iei astfel de decizii, până nu evaluezi dacă ești pregătit să fii propriul tău șef sau nu.

Aplică pentru un job în străinătate

O astfel de tranziție poate fi o sarcină majoră, pentru că, a obține un job în afară nu este la fel de simplu ca unul din România. În primul rând, ai nevoie de diverse certificări sau chiar să obții o anumită viză de ședere într-o altă țară.

Această tranziție îți oferă atât posibilitatea de a te dezvolta profesional, de a-ți extinde rețeaua de networking, de a-ți îmbunătățești cunoștințele lingvistice, dar și de a obține un salariu dublu sau chiar triplu față de cel actual.

Renunță la stabilitate

Adesea, un rol pe care îl ai de mai mulți ani îți oferă sentimentul de confort și siguranță. Asta pentru că îți cunoști foarte bine task-urile, colegii și te înțelegi bine cu managerul. Cu toate acestea, s-ar putea să ai și multe nemulțumiri care nu ies la iveală doar din teama de a ieși din zona de confort. Dacă simți că locul tău nu mai este la jobul actual, că ai anumite nemulțumiri pe care nu le expui doar pentru că știi că nu vor fi rezolvate sau că nu mai faci cu aceeași determinarea munca de zi cu zi, înseamnă că instinctul încearcă să-ți comunice că e momentul pentru o schimbare.

Când e momentul să ieși din zona de confort

Când te plictisești la job

Chiar și un loc de muncă care odată te motiva și stimula, poate deveni plictisitor. Iar plictiseala poate fi una dintre cele mai distructive emoții din viața ta profesională. Într-o astfel de stare acorzi mai puțină atenție detaliilor și riști să strici relații pe care le-ai construit ani în șir.

Dacă ai atins un anumit nivel în companie

Atingerea unui anumit nivel la locul de muncă actual, poate fi o problemă, doar atunci când nu mai există roluri pe care le țintești și simți că nu mai e loc de evoluție. Ascultă-ți instinctul și începe să planifici traseul către un nou obiectiv.

Când fricile te fac să respingi noi provocări

Ai petrecut luni sau chiar ani gândindu-te la toate lucrurile care te sperie când vine vorba despre o schimbare? Cu toate acestea, poate nu ai împărtășit aceste temeri cu ai tău prieteni sau colegi de încredere.

Astfel, înainte de a respinge o nouă provocare, discută temeinic despre aceasta cu cel puțin două sau trei persoane în care ai încredere. Aceștia s-ar putea să-ți ofere sfaturi bune în carieră și îți pot spune cum văd ei lucrurile din perspectiva lor.

Deși asumarea riscurilor poate fi intimidantă, te ajuta să rămâi motivat și să fii deschis să înveți continuu lucruri noi. Dacă te simți blocat la jobul actual, nu-ți fie teamă să pășești pe tărâmuri necunoscute.

Totuși, cariera ta necesită strategii de management al riscului. A-ți asuma riscuri înseamnă să fii pregătit să accepți schimbarea. De aceea, înainte să faci o mișcare, asigură-te că ești echipat cu toate informațiile necesare pentru a face acest salt.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro