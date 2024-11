adidas Runners Bucharest susține proiectul social With Women We Run

adidas Runners este o comunitate internațională de alergători, care a început oficial în 2014, cu fondarea Boost Communities în Berlin și Paris, devenind adidas Runners în 2016, odată cu lansarea primei comunități adidas Runners City din Berlin.

În 2018 a fost lansată inițiativa ‘RUN FOR THE OCEANS, apoi, în 2020, odată cu protestele din întreaga lume Black Life Matters, s-a format Consiliul Consultativ pentru Diversitate, care a inițiat proiecte locale în sprijinul grupurilor marginalizate din întreaga lume.

adidas Runners nu este doar despre creștere personală, ci despre construirea unei lumi în jurul nostru din care suntem mândri că facem parte. Indiferent de distanțele parcurse, toate cursele se termină la un moment dat. Simțul nostru de comunitate nu. De aceea, suntem dedicați utilizării platformei adidas Runners pentru a aduce schimbări pozitive problemelor sociale și de mediu, care ne afectează pe toți.

Campania With Women We Run a demarat în 2022, pentru a activa regulat în ambiția de a promova diversitatea, egalitatea și incluziunea. Din 2023, evenimentele s-au extins și există în tot mai multe comunități aR din întreaga lume.

25 noiembrie este Ziua Internațională Pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. După cum știm, alergarea este mai mult decât mișcare fizică, este o expresie a multor emoții, cum ar fi libertatea, puterea și bucuria.

Cu toate acestea, de prea mult timp, simplul act de a alerga a fost umbrit de frică și de preocuparea mereu prezentă pentru siguranță. Rămânem uniți în hotărârea noastră de a provoca și mai mult această realitate. Credem că fiecare femeie are dreptul să alerge liber, cu încredere, știind că are alături de ea sprijinul unei comunități puternice și grijulii.

În acest context, proiectul With Women We Run din luna noiembrie a avut o agendă globală de evenimente dedicate evidențierii provocărilor continue legate de siguranța femeilor în alergare, sărbătorind totodată progresele incredibile înregistrate în comunitățile adidas Runners. În plus, continuăm să punem în evidență modul în care aliații joacă un rol semnificativ în crearea siguranței și accesul egal la alergare pentru femei din întreaga lume.

Discriminarea și violența pe bază de gen încă este o problemă majoră în România. Deși eforturile noastre locale cu proiectul WWWR în 2023 nu au trecut neobservate și s-au făcut progrese, este nevoie de mai multă educație și implicare.

Anul acesta, aR Bucharest și-a dorit să-și arate sprijinul față de mișcarea globală de a combate violența împotriva femeilor și de a continua să schimbe lucrurile în bine cu o nouă serie de evenimente dedicate WWWR, menite să crească gradul de conștientizare și educare pe această temă, să promoveze alianța și să convingă mai mulți oameni să se implice:

1. Atelier educațional cu Simona Maria Chirciu

Simona este o activistă independentă care luptă împotriva discriminării și violenței bazate pe gen și prima persoană din România care a făcut cercetări la nivel național despre fenomenul Hărțuirii Stradale, inițiind împreună cu senatorul Oana Bîzgan, legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei.

Workshopul susținut de Simona a fost deschis participanților de orice gen și a avut o parte educațională, în care au fost prezentate statisitici actualizate și date despre fenomenul hărțuirii stradale din România, și o parte interactivă, care a cuprins sesiuni Q&A, experiențe personale ale participanților, jocuri interactive de mindfulness și vizionarea unui film scurt despre hărțuire stradală în colaborare cu F-Sides Cineclub.

2. Sesiune de yoga trust

Acest nou eveniment a ajutat la promovarea și consolidarea alianței în cadrul comunității noastre și a fost coordonat de antrenorul Alina Grecu. La început, Alina a îndrumat participanții să execute exerciții speciale de încredere, în perechi sau în grupuri mici. Antrenamentul a continuat cu o sesiune obișnuită de yoga, cu exerciții de flexibilitate și coordonare adaptate pentru alergători.

3. Antrenamentul Aliaților

Acest antrenament a fost coordonat de căpitanul aR Bucharest, Anca Bucur. Anca a invitat participanții de ambele sexe să joace mini-jocuri sportive speciale care implică o combinație de exerciții de forță, coordonare și greutate corporală, ghidându-i pe parcursul întregului antrenament.

4. Atelier de autoapărare

Workshopul a avut loc la Bukan School of KravMaga și a fost dedicat exclusiv femeilor. Evenimentul a fost coordonat de un instructor de KravMaga, care a demonstrat și explicat câteva tehnici de autoapărare și a sprijinit participantele să recreeze și să exerseze mișcările, câștigând în același timp încredere în sine.

5. Programul de sprijin al aliaților

La fiecare alergare săptămânală a comunității, cel puțin 3 bărbați se oferă voluntari pentru a alerga pe traseul de 3-5 km, preferat în general de femei din parcul Herăstrău, pentru ca toată lumea să se simtă în siguranță. Acest program a fost inițiat în campania WWWR din 2023 și a devenit o activare permanentă cu scopul de a crea un obicei în comunitatea noastră.

6. Sesiune de alergare dedicată WWWR

La această cursă care a marcat finalul inițiativelor WWWR în comunitatea aR Bucharest, participanții au fost încurajați să alerge în grupuri mixte și să aducă cel puțin încă un aliat la cursa de conștientizare. Au fost menționați și s-a mulțumit tuturor membrilor care s-au oferit voluntari în Programul de Sprijin Aliat din timpul campaniei, încurajând toți aliații să persevereze.

În întreaga lume, apar povești despre curaj, rezistență și solidaritate, care ne reamintesc de puterea pe care o deținem atunci când ne unim. Aceste povești sunt inspirația noastră, o dovadă a forței din cadrul comunității noastre – o putere care crește cu fiecare pas pe care îl facem, cu fiecare voce pe care o amplificăm și cu fiecare barieră pe care o depășim.

Nu suntem doar participanți la această mișcare, noi suntem conducătorii ei. Ne angajăm să creăm spații în care fiecare alergător să se simtă în siguranță, sprijinit și sărbătorit. Împreună, vom continua să mergem înainte, asigurându-ne că alergarea rămâne o sărbătoare a libertății pentru toți.

