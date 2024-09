51 de ore LIVE la Virgin Radio, cu  Maratonul lui Niculae #11

După o bine-meritată vacanță, matinalul Virgin Radio Breakfast s-a întors. Andrei Niculae și Elena Cernea fac echipa perfectă, iar pentru a începe sezonul în forță, dau startul celei de-a 11-a ediții a Maratonului lui Niculae.

Încă de miercuri, 11 septembrie, de la ora 6.30, până vineri 13 septembrie, la ora 10.00, Andrei Niculae va fi ON AIR într-un nou maraton de 51 de ore! Pe lângă toți DJ-ii stației, zeci de vedete vor fi prezente în cel mai îndrăznet proiect radio. The Motans, Alina Eremia, Adina Buzatu, Speak & Ștefania, Deliric, Codin Maticiuc, Damian Drăghici și gimnasta olimpică medaliată cu bronz, Ana Bărbosu,sunt doar câteva dintre personalitățile care vor fi prezente în studio, în cadrul celui de-al 11-lea maraton de la Virgin Radio Romania.

Dacă pe timpul zilei sunt pregătite provocări și discuții alături de unele dintre cele mai importante personalități din România, pe timpul serii te așteaptă set-uri live mixate de cei mai mari DJs ai țării.

Unele dintre cele mai apreciate momente ale edițiilor trecute au fost piesele live, piese nelansate, cântate în premieră la Maratonul lui Niculae, iar acestea nu vor lipsi nici la cea de-a 11-a ediție.

De altfel, Virgin Radio Romania va transmite toate momentele importante, în format video, LIVE pe YouTube și Tik Tok.

„Sunt extrem de emoționat și în același timp super nerăbdător să încep cel de-al 11-lea maraton! În fiecare an mergem tot mai departe și îmi propun, alături de echipa mea fabuloasă, să împingem limitele cât mai sus, an de an. Abia aștept să vedeți ce v-am pregătit, va fi nebunie!', ne-a povestit Andrei Niculae.

Virgin Radio Romania Breakfast este acel matinal care îți colorează diminețile cu un bonus de energie și bună dispoziție molipsitoare. Iar de administrarea dozelor de energie se ocupă Andrei Niculae și Elena Cernea, de luni până vineri, de la 6:30 la 10:00!

