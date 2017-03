Ingrediente pentru tort vegan de lamaie

Blat

2 1/2 cani nuci pecan

1 cana curmale maruntite

2 linguri sirop de artar sau agave

Crema

3 cani orez din conopida

3 avocado, maruntiti

1 1/2 cana ananas

3/4 cana sirop de artar sau agave

coaja si sucul de la o lamaie

1/2 extract de vanilie

1/2 lingurita extract de vanilie

1 varf de scortisoara

Topping

1 1/2 cana iaurt de cocos (sau orice alt iaurt potrivit)

1 lingurita extract pur de vanilie

3 linguri sirop de artar sau agave

Citeste si:

Clatite cu ricotta si lamaie

Mod de preparare:

1. Pregateste o forma in care poti prepara blatul. Apoi, cu ajutorul unui robot de bucatarie, marunteste nucile pecan si adauga curmalele si siropul, amestecand inca o data cu robotul de bucatarie pana cand vei obtine o compozitie omogena, aproximativ 1 minut.

2. Pune amestecul in forma si preseaza pentru a forma un strat egal

3. In robotul de bucatarie, amesteca orezul de conopida cu avocado, ananas, sirop, zeama si sucul de lamaie. Amesteca pana cand obtii o compozitie uniforma.

4. Adauga extractul de venilie, lamaie si scortisoara si amesteca iar cu ajutorul robotului de bucatarie. Pune crema peste blat si lasa la frigider sau chiar congelator pentru cel putin 5 ore (sau o noapte).

5. Scoate tortul si lasa-l la temperatura camerei timp de 15-20 minute.

6. Pentru topping, amesteca iaurtul cu extractul de vanilie si siropul de artar si apoi intinde compozitia peste tort.

Foto: Shutterstock