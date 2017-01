Semnele de alarma pe care ti le da tenul tau

Atunci cand esti afectata pe interior, poti sa fii sigura de semnele pe care tenul tau nu va ezita sa le arate. Daca nu stiai, acestea sunt unele dintre semnalele pe care organismul tau ti le poate transmite si semnificatiile lor:

1. Ridurile adanci

Un studiu recent arata faptul ca ridurile adanci pe care le intalnim pe gat sau fata sunt semne clare ale unui risc ridicat de fracturi osoase. Cercetatorii ne informeaza ca aceeasi cantitate de colagen pe care o gasim in piele o avem si in structurile osoase. Sfatul nostru este sa consulti un doctor specialist si sa te informezi asupra complicatiilor care pot sa apara.

2. Petele maronii

Aceste depigmentari ce pot aparea pe fata sau pe gat ar putea sa fie semnele timpurii ale diabetului. O boala cu care se confrunta o mare parte a populatiei, diabetul iti poate afecta organismul foarte repede, iar pielea ta te avertizeaza cu privire la asta. Un medic dermatolog te poate diagnostica oricand, asa ca te sfatuim sa iti programezi o consultatie cat mai repede. Cu cat esti mai precaut in privinta acestor semnale ale pielii, cu atat mai bine.

3. Pielea uscata

De cele mai multe ori pielea uscata este cauzata de o deficienta de acizi grasi Omega 3. Acestia sunt foarte folositori in functionarea creierului, in reducerea inflamatiilor, dar si in prevenirea riscului de boli cardiace, cancer sau artrita. Lipsa acizilor grasi Omega 3 poate sa incetineasca ciclul de exfoliere naturala a pielii, deci cauzeaza deshidratarea tenului sau chiar matreata. Poti incerca oricand sa reglezi deficienta printr-o dieta echilibrata.

4. Mancarime intensa

Mancarimea severa care persista poate sa fie un semn al unei afectiuni maligne numita Boala lui Hodgkin. In general, aceasta boala afecteaza persoanele tinere, dar poate fi tratata. Te sfatuim sa consulti medicul, iar daca prezinti si alte simptome sa iti faci niste analize de specialitate. Detectata la timp, Boala lui Hodgkin nu afecteaza atat de mult organismul.

5. Decolorarea pielii

Tenul tau iti poate semnala insuficienta venoasa prin decolorare. Este foarte important ca aceasta afectiune sa fie tratata la timp pentru a evita aparitia complicatiilor. Sfatul nostru este sa consulti un specialist care te poate diagnostica.

