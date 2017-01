Am facut un pic de cercetare si am descoperit cateva trenduri de frumusete care vor defini anul 2017. Esti curioasa sa afli care sunt acestea? Preconizam ca aceste tendinte vor deveni adevarate fenomene in 2017! Tu pe care ai de gand sa il incerci?

Parul de lungime XXL

Foto:@kimkardashian

Prima data am vazut-o pe Kim Kardashian (in poza) purtandu-si suvitele brunete atat de lungi incat ii ajungeau pana in talie si trebuie sa recunoastem ca ne-a placut! Ca sa ai si tu un par lung si sanatos, asigura-te ca iti consumi necesarul zilnic de vitamina E si ca folosesti, macar o data pe saptamana, o masca de par hidratanta.

Buze in culori tari, cu conturul estompat

Foto:@violette_fr

Anul 2016 a apartinut buzelor mate, eventual in culori inchise, cu conturul trasat absolut perfect. Credem cu tarie ca anul 2017, pe de alta parte, va apartine buzelor cu un contur nu atat de perfect, ba chiar estompat, asta pentru ca imperfectiunea este naturala!