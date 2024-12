Marele actor Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea înainte de mitingul pro-european din București: „Am să o votez din nou pe Elena Lasconi”

Victor Rebengiuc a dezvăluit joi, 5 decembrie, în cadrul unui eveniment desfășurat în Piața Universității, că a fost ținta unor mesaje de amenințare, fără a preciza sursa acestora. Actorul în vârstă de 91 de ani a luat cuvântul la mitingul „România speră”, organizat în sprijinul democrației, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, și a declarat că, în ciuda acestor amenințări, își menține hotărârea de a vota pe 8 decembrie pentru Elena Lasconi.

Actorul a fost prezent la eveniment alături de soția sa, actrița Mariana Mihuț, în vârstă de 82 de ani. La miting au participat peste 3.500 de persoane, care au scandat mesaje precum „Libertate, libertate!”, „Jos comunismul!”, „Europa!” și „România, trezește-te!”. Evenimentul, desfășurat cu doar câteva zile înainte de finala prezidențialelor, a fost o manifestație pro-democrație menită să susțină candidatura Elenei Lasconi.

„Contrar amenințărilor pe care le-am primit chiar astăzi, cu topoare în cap și vom fi linșați și voi fi călcat, urmele mele sângerânde, rămășițele mele sângerânde vor fi călcate în picioare de oameni, contrar acestor mesaje și amenințări, eu duminică am să repet votul pe care l-am dat acum două săptămâni, am să o votez din nou pe Elena Lasconi și să dea Dumnezeu să fie definitiv”, a fost mesajul transmis de Victor Rebengiuc în Piața Universității.

Romina Gingașu, care e antreprenoare și fondatoarea Fundației Red Women, care luptă pentru apărarea drepturilor femeilor și promovarea accesului la educație, a vorbit despre alegerile prezidențiale din România și instabilitatea care se resimte acum, inclusiv în mediul de afaceri. Romina Gingașu este și soția lui Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari.

„Este un război român contra român de neimaginat. O să spun o chestie. România ajunsese la o stabilitate, unde exista un sistem unde nu era nimic de schimbat. În momentul în care eu, ca persoană fizică și alți oameni de afaceri am cumpărat din datoriile statului bonduri, cum se numesc, obligațiuni de stat, nu am făcut-o că ne-a zis cineva, am făcut-o din propria inițiativă și pentru că am observat că România are o stabilitate și am dorit să ajutăm statul într-un mod corect, nu prin investiții în campanii politice, ci printr-un efectiv în mod corect de a cumpăra datorii guvernamentale. Investitorii s-au retras, inclusiv eu, până când nu revine stabilitatea în țară”, a declarat Romina Gingașu pentru Digi24.