Lidia Buble s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista, dezvăluiri despre o operație la nivelul nasului: „Vedeam sânge și m-am speriat”

Lidia Buble a dezvăluit recent că s-a confruntat cu probleme de sănătate, asta după ce a anunțat că urmează o schimbare importantă în viața ei. Artista a primit apoi numeroase mesaje de la fani, aceștia fiind convinși că este vorba despre o schimbare la nivelul nasului. Ulterior, Lidia i-a asigurat că nu dorește să își opereze nasul, fiind deja plictisită de toate comentariile referitoare la acest aspect.

Cântăreața este cunoscută pentru faptul că este cât se poate de deschisă cu fanii ei și le povestește ultimele întâmplări. Lidia a anunțat o surpriză inedită, e urmează să fie dezvăluită în curând, însă internauții s-au gândit că este vorba de o operație estetică la nivelul feței. Artista a clarificat imediat situația, explicând că îi este teamă să își opereze nasul, chiar dacă are și probleme de sănătate.

„Săptămâna trecută am fost la control să îmi văd sinusurile, că mă dureau urechile și capul. S-a dus durerea și pe gât în jos, mă durea foarte tare gâtul. (…) Nu am mai suportat și m-am dus la doctor și îi zic: Uitați așa, așa… Plus că atunci când îmi suflam nasul vedeam sânge și m-am speriat și am zis că ceva nu e în regulă, trebuie să mă duc. El mi-a zis că am cornetele nazal crescut destul de mult și că pot să mai amân operația, dar momentan pot să o mai amân. Asta pe lângă deviația care este destul de mare și am episoade de 2-3 secunde în care nu mai am aer. Acum, când mi-a zis de operație, eu m-am speriat. La noi la cântăreți e important cu nasul, nu te joci, poți să nu mai cânți la fel. Primul lucru pe care l-am întrebat a fost dacă o să mi se schimbe voce și mi-a zis: ‘Nu, Lidia. Dacă tu nu îți umbli la dimensiunile nasului, să îl faci mai mic, atunci nu o să ți se întâmple nimic.'” , a povestit Lidia Buble pe Instagram.