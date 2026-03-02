Covorul roșu la The Actor Awards: cele mai inspirate ținute

Covorul roșu la The Actor Awards a adunat întreaga suflare de la Hollywood care încă mai are mize în competiția pentru Oscaruri, știut fiind faptul că acestea sunt ultimele premii cu șanse să influențeze votul membrilor Academiei Americane de Film, care se va încheia pe data de 5 martie. Desigur, aparițiile celebrităților fac, și ele, parte din competiția acerbă pentru a atrage mai multă atenție către proiectele respectivelor vedete, mai ales că în ultimii ani actorii au insistat pe ideea de a purta, în turneele de promovare ale filmelor în care au jucat, ținute care să amintească măcar de tema producției, prelungind astfel conversațiile despre acestea.

Deși o ocazie să își celebreze propria breaslă, covorul roșu de la The Actor Awards (ceremonia și-a schimbat recent numele din SAG Awards) a fost surprinzător de calm din punctul de vedere al opțiunilor vestimentare, motiv pentru care mai nimeni nu a dat-o în bară, dar nici nu a strălucit nimeni în mod deosebit. Iată, însă, cele mai inspirate ținute care au defilat prin fața camerelor.

A fost o seară bună pentru brand-ul francez de tradiție Louis Vuitton pe covorul roșu la The Actor Awards, cu multe dintre celebrități alegând ținute inspirate ale prestigioasei case. Emma Stone, de multă vreme asociată cu Vuitton, a ales un slip dress în culoarea lavandei, asociat cu o mică jachetă strălucitoare în aceeași nuanță, o siluetă extrem de simplă, dar tocmai de aceea eficientă. Keri Russell, în schimb, a purtat o rochie sculpturală realizată de același brand, care părea realizată mai degrabă în tradiția de design a casei, în vreme ce Rhea Seehorn a purtat o rochie indigo cu structura la vedere – o ținută conceptuală pe care răuvoitorii ar putea să o asocieze cu un abajur, dar care a avut meritul de a fi interesantă din punctul de vedere al construcției. Și Chase Infiniti, tânăra actriță din One Battle After Another, a ales Vuitton, și bine a făcut.

Colega ei de proiect, Teyana Taylor, a ales însă Thom Browne pentru covorul roșu de la Actor Awards, continuând o serie de apariții senzuale spectaculoase purtate pentru promovarea filmului. Deși în mod normal ținutele realizate de designerul american sunt seducătoare mai degrabă prin efortul intelectual și structurile complicate implicate în realizarea lor, de data aceasta casa a realizat o rochie de-a dreptul sexy.

Și Balenciaga, casa condusă acum din punct de vedere creativ de Pierpaolo Piccioli, a avut parte de câteva apariții interesante pe covorul roșu la The Actor Awards. A fost, în primul rând, vorba despre rochia dramatică purtată de Jessie Buckley, actrița care pare în acest moment să se îndrepte cu viteză spre câștigarea sigură a Oscarului pentru rolul din Hamnet (Buckley a și câștigat trofeul pentru interpretare feminină), dar și de Sarah Pidgeon, actrița care o interpretează pe legendara Carolyn Bessette în producția Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Ambele ținute arată respectul casei față de fondator, fiind siluete inspirate de inovațiile aduse de acesta în conceperea și realizarea hainelor.

Prada, o casă care obișnuiește să realizeze ținute personalizate pentru starurile care defilează pe covoarele roșii ale marilor evenimente, ținute în general complet diferite de propunerile din cadrul prezentărilor colecțiilor, a mizat și de data aceasta pe rochii fără mare legătură cu conceptele prezentărilor. Ceea ce nu înseamnă că a ales greșit. Michelle Williams a purtat o delicată rochie roz ornată cu cristale brodate, iar Michelle Monaghan a ales un ansamblu în negru și alb-unt, în parte structurat, care a funcționat perfect pentru silueta ei.

Alte actrițe au ales brand-uri mai puțin purtate la astfel de ocazii pentru covorul roșu de la The Actor Awards, și bine au făcut, pentru că este cazul ca acestea să aibă parte de mai multă atenție. Kristen Wiig pare că a intrat într-o eră mai senzuală a vieții sale, cu rochia Christian Cowan (și, dacă e să ne luăm după cea mai recentă prezentare Gucci, se pare că vom decide toate că a venit acea vreme); Jean Smart, marea doamnă a comediei, a arătat impecabil într-o ținută Laura Basci, Britt Lower a ales o rochie neagră asimetrică semnată Coleen Allen; iar Kirsten Dunst, mereu foarte particulară în alegerile ei, a ales un ansamblu Khaite, un brand deja iubit, dar care realizează rareori ținute pentru red carpet. În plus, Chase Sui Wonders în Miss Sohee Couture ne-a demonstrat că ar fi cazul să vedem mai multe celebrități purtând creațiile meticulos realizate ale brand-ului.

A fost o seară bună și pentru Saint Laurent pe covorul roșu la The Actor Awards, cu Sarah Paulson într-o rochie cu un decolteu adânc și cu Connor Storie, starul din serialul-fenomen Heated Rivalry, purtând un costum cu… un decolteu adânc. Apariții notabile au avut și Demi Moore, într-o rochie cu o trenă bufantă Schiaparelli Haute Couture, din ultimul show al brand-ului condus de Daniel Roseberry; și Mia Goth, care a părut că urmează linia ținutelor din Frankenstein cu o rochie Dior într-o nuanță interesantă de roșu. Kate Hudson în Valentino și Rose Byrne în Chanel au fost mai aproape de ceea ce înțelegem în mod normal prin ținute de red carpet, în vreme ce tânăra senzație Odessa A’zion a demonstrat că Armani Privé, un brand recunoscut pentru liniile simple, croielile impecabile și culorile sobre, poate fi și extrem de cool.

