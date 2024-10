Prințul William, comentariu rar la adresa fratelui său, Prințul Harry. Ce a mărturisit public: „Am fost puțin anxios”

În noul său documentar în două părți, „Prince William: We Can End Homelessnes”, fiul cel mare al Regelui Charles a povestit despre un moment special din copilăria sa, pe care l-a împărtășit cu fratele său, Prințul Harry.

Într-un clip lansat sâmbătă, William a dezvăluit că dorința de a ajuta oamenii fără adăpost a început după ce mama sa, Prințesa Diana, l-a dus pe el și pe fratele său la The Passage, o organizație caritabilă din Marea Britanie care sprijină persoanele care nu au un cămin sau care sunt expuse acestui risc.

„Mama m-a dus la The Passage; ne-a dus pe Harry și pe mine acolo. Trebuie să fi avut 11 ani atunci, poate 10. Nu mai fusesem niciodată la ceva de genul acesta înainte și eram puțin anxios în legătură cu ce urma să se întâmple”, a povestit Prințul William, potrivit Page Six.

„Îmi amintesc că am avut câteva conversații bune, am jucat șah, am discutat, iar atunci mi-a venit în minte că există și alte persoane care nu au aceeași viață ca mine. Știi, când ești destul de mic, crezi că viața este ceea ce vezi în fața. Atunci când întâlnești oameni, așa cum am făcut eu atunci, care îți oferă o altă perspectivă și spun: ‘Ei bine, am trăit pe stradă noaptea trecută,’ ești la modul: ‘Wow'”.