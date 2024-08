Oana Moșneagu a împlinit 34 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soțul ei, Vlad Gherman: „Superbitatea asta de femeie…”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil luna trecută. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie, iar cei doi au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare primele imagini după ce au spus marele „Da!”, în fata ofițerului de la Stare Civilă.

Duminică, 2 iunie, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit religios și au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare numeroase imagini și clipuri de la importantul eveniment din viața lor.

Aflată în vacanță în Corfu, Oana Moșneagu și-a sărbătorit ziua de naștere, ea împlinind 34 de ani.

„Acum 34 de ani, la 15:15, într-o maternitate din Pitești, deschideam ochii pentru prima dată în fața lumii. Am avut o primă lună buclucașă, după poveștile mamei și ale moașei mele. Au venit ani plini de ceea ce m-a construit ireversibil. Mulți ani la țară, cu bunica, unchiul și verișorii mei, cu plimbări lungi pe dealuri, scăldat în râul satului, furat de prune, prins de mormoloci, mese luate la umbra căruței, pe ziar, torturi din nisip și frunze pe care bunica le „gusta” aruncând din linguriță peste umăr, pungi umplute cu nuci și covrigi la „focul lui Sumendru”, costumașe noi în fiecare zi de Paște, cireșe înfulecate direct de pe creangă, mersul cu vaca… Apoi a venit școala. La Liviu Rebreanu, în Mioveni, cu scopul constant de a fi prima din clasă, de a o mulțumi pe mama în fiecare zi, „tocilara” clasei și încă una din fetele care îl plăceau pe colegul de clasă pe care toate fetele îl plăceau, dar care nu a lăsat niciodată pe nimeni să vadă asta. Purtam ciocate și părul numai prins, visam la ceva ce nu știam și mereu intram în casă la ora pe care tata ne-o impunea. Am plecat la liceu în Pitești și nu mă mai interesa atât de mult școala, nu mai ținteam să fiu prima, m-am îndrăgostit pentru prima dată, am suferit și m-am îndrăgostit din nou. Visul se contura din ce în ce mai intens. Să plec în capitală. Am plecat. Și de aici… lung a fost parcursul, iar „34” m-a găsit sub soare, cu verighetă pe mână, lângă primul și singurul bărbat din viața mea care m-a văzut așa cum nu a mai făcut-o nimeni. Cu parte din vise împlinite, unele pe care nu știam că le-am visat, și altele așternute pe drumul la care mă uit înainte, dându-le timp să prindă formă vie. Sunt recunoscătoare. Mi s-a permis această viață, loc de joacă pentru suflet. Am primit cadou această existență și acum 34 de ani, când m-am aruncat pe toboganul vieții spre familia Moșneagu, m-am aruncat cu toată bucuria. Și așa mi-aș dori să trăiesc în fiecare zi, amintindu-mi că viața este cel mai frumos vis pe care îl putem visa. Vă mulțumesc pentru urări și sper să vă fi reamintit ceva ce încerc și eu din răsputeri să nu uit. Cu drag, Oana în prima zi de 34″, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Soțul ei, Vlad Gherman, nu a lăsat ca aniversarea partenerei sale să treacă neobservată și a transmis public un mesaj emoționant.

Deși au avut parte de o petrecere superbă, cei doi regretă totuși faptul că au ales să se căsătorească într-o zi de duminică.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă. Prietenii apropiați și familia au rămas, noi am închis cu totul la 5 dimineața, dar ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp cu toți invitații, nu doar cu o parte dintre ei. Și aș mai schimba timpul de pregătiri, mi-aș da mai mult timp, noi ne-am cam grăbit și, din cauza asta, am făcut alegeri fiind limitați de disponibilități, pentru că am luat multe decizii pe ultima sută de metri. Până și rochia am ridicat-o cu doar jumătate de zi înainte”, a mărturisit Oana Moșneagu pentru VIVA!.