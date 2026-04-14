Nepotul Ralucăi Moianu a împlinit un an. Cum a decurs evenimentul organizat de fiica ei, Mara: „Va face exact ce va dori”

Carol, nepotul Ralucăi Moianu, a împlinit un an. Fosta prezentatoare TV a făcut declarații despre acest eveniment fericit din familia lor.

Mara Boglea, fiica Ralucăi Moianu, și partenerul ei, Virgil Boglea, care este de profesie avocat, s-au logodit în vara anului 2024, iar în septembrie, în același an, s-au căsătorit civil. În ziua cununiei civile, Mara și Virgil Boglea au anunțat că vor deveni părinți. În luna aprilie a anului 2025, tânăra a născut un băiețel, pentru care ea și soțul ei au ales numele Carol.

În vara anului 2025, Mara Boglea, fiica Ralucăi Moianu și a regretatului comentator sportiv Marius Ancuța, s-au căsătorit religios în Italia. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru fermecător, pe malul unui lac din Desenzano del Garda, în provincia Brescia. Mara și Virgil Boglea sunt discreți și își trăiesc povestea de dragoste departe de ochii publicului.

Raluca Moianu a vorbit despre petrecerea care a avut loc cu ocazia zilei de naștere a nepotului ei, Carol, care a împlinit un an pe 2 aprilie. Celui mic i-a fost tăiat moțul, iar de pe tavă a ales mai multe obiecte. La eveniment a fost prezent și nașul, Dan Alexa.

„La petrecere, după ce nașa lui, Dr Oana Crețu (prietena Marei si medicul care l-a adus pe lume) i-a tăiat moțul, Carol a ales de pe tavă mingea de fotbal! Spre încântarea nașului, celebrul antrenor Dan Alexa, care ne-a spus că micul Carol a făcut cea mai bună alegere. A ales apoi peria si stiloul. S-a jucat cu stetoscopul nașei inainte, dar a ales mingea! Să fie sănătos, va face exact ce va dori el!”, a spus Raluca Moianu, pentru Viva.ro.

Raluca Moianu, o bunică implicată, dar cu program încărcat

Fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre noul său rol de bunică, dar și despre cât de mult o admiră pe fiica ei pentru decizia de a-și continua studiile, chiar și după venirea pe lume a copilului.

Raluca Moianu spune că încearcă să fie cât mai prezentă în viața nepotului, însă programul profesional nu îi permite întotdeauna să fie alături de familie. Cu toate acestea, Mara și soțul ei beneficiază și de sprijinul celeilalte bunici.

„E minunată (n.r. viața de bunică). Carol împlinește un an pe 2 aprilie și a trecut timpul foarte repede. A început să se țină pe picioare, vrea să meargă (…) Sunt foarte mândră că poate să își continue studiile (fiica ei n.red.) și că poate să facă lucrurile în ritmul ăsta. Eu nu cred că la vârsta ei aș fi fost capabilă să am și copil, să fac o facultate, să țin o casă. Eu sunt într-o admirație totală pentru puterea ei de a face așa și sigur că da, dacă mă cheamă, sigur, sunt prezentă”, a declarat Raluca Moianu, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars.

Pepe și soția lui, Yasmine, au devenit din nou părinți. Ce nume special a ales artistul pentru al patrulea copil al său

