Mădălina Ghenea, incident îngrijorător în aeroport. Prin ce experiență neplăcută a trecut actrița: „Acest bărbat m-a abuzat pe mine și pe copii”

Mădălina Ghenea a trecut printr-o situație neplăcută în timp ce se afla în aeroport. Actrița a relatat că a fost amenințată și că un angajat al companiei aeriene cu care urma să călătorească s-a comportat inadecvat atât cu ea, cât și cu copiii care o însoțeau.

Actrița, cunoscută pentru activitatea sa frecventă pe rețelele de socializare, își ține fanii la curent cu evenimentele din viața ei. De curând, a dezvăluit prietenilor virtuali o experiență neplăcută trăită în aeroport. Mădălina Ghenea a povestit că a fost abuzată de un angajat al companiei aeriene cu care urma să călătorească, acesta având un comportament total neprofesional față de ea și copii.

Actrița a povestit că ea, împreună cu fiica și nepotul său, au fost copleșiți de situație și au început să plângă, iar în acel moment, angajatul companiei aeriene a reacționat râzând batjocoritor. Tensiunea s-a redus doar după ce Mădălina Ghenea a apelat la ajutorul poliției.

„Plângeam cu fiica mea și nepotul meu și el ne râdea în față, în momentul în care am fost la poliție a decis, în sfârșit, să ne lase să plecăm, după o oră plâns în fața casei de check-in.”, a mai spus Mădălina Ghenea.

În urmă cu câteva zile, Mădălina Ghenea și-a sărbătorit ziua de naștere. Modelul, stabilit în Italia de câțiva ani, a împlinit vârsta de 37 de ani pe data de 8 august și s-a bucurat din plin de toate urările speciale făcute de cei dragi. De asemenea, actrița a transmis și un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere.

Actrița s-a bucurat din plin de atenția celor din jur, care nu au ratat ocazia să îi transmită cele mai frumoase urări. Cu acest prilej, Mădălina Ghenea a făcut o postare specială pe rețelele de socializare, unde le-a transmis tutoror un mesaj emoționant.

„Happy birthday to me! La mulți ani Madmad! Auguri a me! Vă mulțumesc pentru toate urările.”, a scris Mădălina Ghenea pe pagina sa de Instagram.