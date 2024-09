Ilinca Vandici, dezvăluiri surprinzătoare despre viața sentimentală: „Viața m-a învățat că…”

Ilinca Vandici și-a orientat atenția în ultima vreme către aspectele importante ale vieții sale personale și profesionale, lăsând pe plan secund viața amoroasă. După divorț, vedeta a ales să își dedice timpul fiului ei, Zian, și carierei sale. Pentru Ilinca Vandici, cele mai importante priorități sunt acum băiețelul ei și proiectele în care este implicată, dedicându-i majoritatea timpului său liber.

Într-un interviu pentru FANATIK, Ilinca Vandici a discutat despre activitățile sale curente, relația specială cu fiul ei și vacanțele recente. Împreună cu Teo Trandafir, vedeta continuă să prezinte emisiunea Follow Us! la Kanal D.

Recent, Ilinca Vandici a revenit dintr-o vacanță de vis petrecută alături de Zian. Această escapadă i-a oferit ocazia să se relaxeze și să își reîncarce bateriile înainte de a reveni pe micile ecrane. Cât despre viața amoroasă, prezentatoarea TV a dezvăluit că nu a făcut din ea o prioritate.

„Pe parcursul anului simt că muncesc și fac diverse lucruri, ca să mă pot bucura în lunile de vară de momente de relaxare. De încărcarea bateriilor, de liniște și pace. Asta am făcut și vara aceasta care a fost una superbă. M-am bucurat la maxim de odihnă. Aveam nevoie să văd locuri noi, să mă încarc cu energie pentru ceea ce urmează toamna aceasta. Am avut o lună de vacanță și am împărțit-o în mai multe etape. În prima parte am plecat cu Zian în Turcia, pentru că știu că îi place foarte tare acolo și am avut o vacanță extraordinară. Ne-am conectat, am împărtășit lucruri, ne-am bucurat împreună, am construit amintiri frumoase care cred că sunt cele mai importante. Apoi am plecat, împreună cu el, la mama, la Oradea. La final am ajuns și în Statele Unite și m-am reîntors cu energia fantastică de acolo. M-am bucurat și de această dată să revin în locuri dragi care m-au ajutat să îmi reîncarc bateriile. Eu încerc, și sper să reușesc, să cresc un copil care este în conexiune cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Îmi doresc să fie un om cu sufletul liniștit, cu picioarele pe pământ.