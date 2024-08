Iair, fiul cel mare al Vlăduței Lupău, a împlinit 2 ani. Imagini inedite de la petrecerea pe care i-a organizat-o artista

În luna august a anului 2022, Vlăduța Lupău a născut un băiețel de nota 10. Vedeta și soțul ei, Adi Rus, au ales pentru fiul lor un nume rar întâlnit la noi, Iair, dar cu o puternică semnificație. Iair este un nume întâlnit în Biblie și care simbolizează lumina, strălucirea, în special strălucirea lui Dumnezeu. Ziua lui Iair este stabilită pe 1 noiembrie, când se sărbătorește ziua tuturor sfinților.

Iair a împlinit doi ani, iar artista i-a organizat o petrecere superbă, dar i-a și transmis micuțului unui mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Ulterior, ea a dezvăluit și câteva imagini inedite de la petrecere. Numeroase baloane în diverse nuanțe de albastru au fost folosite pentru decor, iar tortul ales a fost unul special, având mai multe elemente, precum o mașinuță, un glob pământesc și un avion.

„Eu nu am avut așa petrecere nici la 18 ani. La mulți ani, dragostea noastră cea dintâi”, a mărturisit Vlăduța Lupău.

Cântăreața și soțul ei au ales numele Isaia pentru al doilea băiețel al lor, nume cu semnificații importante. Isaia este un nume bărbătesc de origine ebraică, ce a fost purtat de către mai mulți sfinți și personalități din Biserica Ortodoxă. În limba ebraică, Isaia înseamnă „mântuirea lui Dumnezeu.” Isaia este numele unuia dintre profeți, autorul uneia dintre cărțile Bibliei.

„Un factor decizional în alegerea numelui sau, mai bine spus, o persoană care m-a ajutat să fixez până la urmă numele a fost și Iair. Îl tot întrebam care variantă să fie, pentru că noi mai aveam una. Nu știu dacă să dau din casă sau nu. Am întrebat-o și pe Andra (n.r. Măruță). I-am cerut să mă ajute să rezolv o problemă și am întrebat-o. Mi-a spus că ei i-ar plăcea mai mult numele pe care l-am și ales. Dacă dau din casă, atunci dau. O să se mărească familia și la voi, nu doar la noi. Se mărește familia voastră odată cu venirea micuțului Isaia pentru că… De aceea am vrut să aleagă Andra numele, pentru că o să fiți nașii lui”, a dezvăluit Vlăduța Lupău, în cadrul emisiunii „La Măruță”.