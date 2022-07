Gestul făcut de soțul Laurei Cosoi cât timp actrița era în travaliu

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Laura Cosoi a devenit din nou mamă. Vedeta a născut o fetiță, al cărei nume este Lara. Actrița și partenerul ei, Cosmin Curticăpean, le mai au împreună pe Rita și Vera.

Laura Cosoi obișnuiește să împărtășească des detalii ce țin ce viața ei de familie. Într-un articol publicat pe blogul personal, actrița a dezvăluit cum a decurs experiența de a naște pentru a treia oară natural.

„Lara s-a născut aproape de 40 de săptămâni. A fost super docilă în sarcină și pot spune că aproape nu m-a deranjat. I-am acordat și eu cât timp a avut nevoie ca să se pregătească și ea. (…) Contracțiile s-au declanșat pe 23 iunie, noaptea, în timp ce dormeam, dar a mai durat până am mers la maternitate. Oricum, îmi propusesem să stau o parte din travaliu acasă și în plus, am vrut să mă conving că durerile acelea chiar anunță nașterea. Cu două zile înainte, se întâmplase să am contracții la fel de puternice de am crezut că voi naște, dar până la urmă, s-au dovedit a fi alarmă falsă. Lara a mai avut nevoie de un pic de timp. Așa că înspre dimineață am făcut „testul NoSpa” – mămicile știu despre ce e vorba – și am așteptat să văd rezultatul. Cum durerile nu au încetat, a fost un semn clar că micuța Lara s-a hotărât să vină pe lume”.