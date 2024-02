Dana Rogoz, despre locuința ei din București. Cum arăta înainte de renovare: „Este o casă făcută înainte de 1900”

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au cumpărat în urmă cu mai mulți ani o casă într-o zonă centrală din București. Imobilul, care a fost construit înainte de 1900, a trecut printr-un proces extrem de complet de consolidare și renovare, despre care actrița a povestit recent. Cei doi împărtășesc pasiunea pentru design interior și amândoi și-au dorit să își aducă amprenta în ceea ce privește amenajarea.

Dana Rogoz, soțul ei, regizorul Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, locuiesc într-o casă cu multă istorie, aflată într-o zonă protejată din centrul Capitalei. Actrița și partenerul ei de viață s-au ocupat cu foarte mare atenție de ceea ce presupune consolidarea proprietății și au apelat la specialiști.

„Casa în care stăm noi este o casă făcută înainte de 1900. Casa a trecut prin foarte multe modificări, cred că una esențială prin anii ’60. Noi a trebuit să facem un studiu istoric, să luăm elemente care erau comune străzii și să integrăm casa în întreaga zonă, care e o zonă protejată din București, și cu ajutorul arhitecților am adus-o cât mai aproape de forma ei originală, cea de pe la 1890 și iarăși a fost foarte lung procesul”, a povestit Dana Rogoz în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Casa nu dispunea de curte, însă acest lucru nu a reprezentat un impediment pentru actriță și soțul ei.

„A fost o perioadă în care oamenii o știau drept casa cu țepi pentru că ieșeau niște țepi din ea, care erau, de fapt, niște sârme de consolidare. Acest proces se numește procesul de cămășuit pereții și toată lumea știa că e o casă arici undeva. Cred că erau foarte sceptici vecinii. Probabil s-au gândit cine a cumpărat aici, dar, de fapt, s-au bucurat de faptul că am mansardat-o, am făcut acea terasă, pentru că nu are curte.”

În ceea ce privește alegerea zonei, acolo a copilărit soțul actriței, Radu Dragomir, așa că are o semnificație specială.

„Ni s-a spus inclusiv că de ce nu o dărâmăm, când am cumpărat-o, să construim un bloc, pentru că pe colț chiar merge un bloc pentru că regimul de înălțime permitea. Dar am zis nu, că nu e deloc genul nostru. Ne plăcea zona foarte mult, e zona în care a copilărit Radu, foarte aproape de casa lui, știa foarte bine acea alee, am căutat mulți ani și am salvat cât de mult am putut, inclusiv bârnele vechi, le-am refolosit în mansarda existentă, am refolosit cărămida, am încercat să salvăm multe”, a adăugat Dana Rogoz la PRO TV.

Pe contul ei de Instagram, Dana Rogoz a împărtășit o serie de imagini în care fanii au putut observa cum arăta casa actriței înainte de renovare.

„BEFORE/AFTER Casa noastră arăta ieri exact ca în prima imagine. Da, nu am renunțat încă la decorațiuni, asta ca să vedeți cât de lent am început anul. Dar tot ieri am făcut cu Vlad o călătorie în timp pe Google Map și i-am arătat cum am cumpărat noi casa (slide 4), etapa de renovare și consolidare (slides 2 & 3) – când în cartier era numită „Casa cu ţepuşe”, dar și forma ei de dinainte de achiziție (slides 5 & 6). Din păcate Google nu ne ajută să vedem și cum arăta casa la 1895, când a fost construită. Cert e că noi, prin studiul istoric prin care l-am făcut, am încercat să o aducem cât mai aproape de forma inițială, înainte să fi fost mutilată de alte renovări. Vă place transformarea?”, le-a povestit Dana Rogoz fanilor ei.

