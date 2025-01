Cristina Cioran, declarație de dragoste pentru Alex Dobrescu. Tatăl fiicei sale are ordin de restricție: „Dacă vrem să comunicăm, vorbim printr-un terț”

Cristina Cioran este convinsă că sentimentele dintre ea și Alex Dobrescu au rămas puternice, în ciuda dificultăților prin care au trecut. Deși a fost victima unor episoade de violență și amenințări din partea lui, motiv pentru care a solicitat un ordin de protecție, vedeta continuă să creadă în iubirea lor. Ea mărturisește că bebelușul pe care îl așteaptă este rodul unei mari iubiri, iar nimic nu poate schimba acest lucru.

Cei doi urmează să devină părinți de băiat, pe care îl vor numi Ioan. Deși nu poate fi alături de ea din cauza restricțiilor impuse de ordinul de protecție, Alex Dobrescu o sprijină indirect prin intermediul altor persoane. Acest ordin urmează să expire la sfârșitul lunii februarie, exact în perioada în care Cristina va naște.

Vedeta crede că venirea pe lume a copilului reprezintă pentru Alex o oportunitate de a-și reconstrui viața și de a face schimbări pozitive. În ciuda obstacolelor, Cristina Cioran recunoaște că dragostea pentru partenerul său a rămas neschimbată.

„Măi, nu cred că a încetat vreodată. Doar că ne-am pierdut unul pe celălalt, la un moment dat. Dragostea aia nu s-a pierdut, dar lucrurile au degenerat. Şi, repet, nu aş fi încetat o viaţă doar pentru că m-am certat cu un om. Sunt mulți care nu înţeleg asta, care m-au blamat: „ Cum ai putut să faci copil cu acelaşi personaj?” Dar stai puţin, că Dumnezeu lucrează prin oameni, poate că el avea nevoie de asta ca să se trezească la realitate. Pentru mine a fost o mega bucurie, dar pentru el cred că a fost o salvare acest copil, o salvare a lui de el, din starea în care era”, a spus Cristina Cioran pentru OK Magazine.

Cristina Cioran afirmă că nu a luat niciodată în considerare posibilitatea de a renunța la sarcină, mai ales că, în momentul în care a ajuns la medic, aceasta era deja într-un stadiu avansat. Vedeta consideră venirea pe lume a copilului drept un moment special și important în viața ei.

„Când am ajuns la medic, sarcina era deja foarte avansată. Pentru mine, a fost o surpriză totală, o super bucurie. Şi nici nu mi-am imaginat s-o privesc altfel, pentru că, indiferent de situaţia în care eram cu Alex, eu mi-am dorit copii. Deci nu mi-aş fi pus problema să renunţ la sarcină, lăsând la o parte faptul că, în general, nu sunt de-acord cu avortul, adică am nişte principii foarte clare. Şi nu se punea problema să fac aşa ceva, pentru că o ceartă între doi oameni e o ceartă, iar un copil e o viaţă! Noi n-am făcut copilul acesta pentru că nu ne iubeam, noi ne-am certat, dar copilul a fost făcut din dragoste”, a adăugat Cristina Cioran.